—Lo más grave de todo me parecen las piñas que pegaba y hacía pegar Kirchner. Estábamos bajo un déspota, un monarca que se comportaba de manera medieval. Recuerdo que Ernesto Tenembaum me entrevistó cuando Kirchner acababa de morir. Y me preguntó qué tenía para criticar. Yo dije: "No me gusta que me insulten". Por más que la economía esté estable, que el dólar no se dispare, no me gusta eso de "mirá, te estamos tratando bien, pedazo de imbécil". "Mirá qué bien que estamos, estúpido, mamarracho." No. Necesito tanto ser bien tratado como a la estabilidad. Que no haya insultos. Que no haya afrentas contra tu dignidad. Y ese es un detalle definitorio.