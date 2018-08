Refiriéndose a los ex combatientes que se encontraban sentados en la primera fila, Mario Fiad, senador nacional jujeño, dijo sentir "un enorme orgullo y respeto recibirlos a ustedes, para que desde sus lugares, desde ese pedacito de tierra que tanto anhelamos, vamos a seguir luchando siempre, por poder defenderlo y por recuperarlo plenamente. En esta ocasión, defender esas dos vidas de las cuales los veo embanderados no me hace pensar más que en esta lucha estamos juntos. Me veo en esta representación circunstancial por ser el presidente de la Comisión de Salud, en donde afrontamos una ardua tarea de expositores y sufrimos dictámenes que no se daban, es por eso que quier quiero hacer un reconocimiento a los diputados y senadores provinciales y nacionales".