El Sena anunció más de 29.000 empleos en Colombia con salarios de hasta $12 millones: así puede postularse

La Agencia Pública de Empleo del Sena ofrece más de 29.287 vacantes laborales en Colombia para julio de 2026, con opciones para personas con o sin experiencia previa - crédito Sena

Más de 29.287 vacantes laborales están disponibles en Colombia para julio de 2026 a través de la Agencia Pública de Empleo del Sena, con oportunidades en todos los departamentos y áreas de desempeño.

La oferta representa uno de los panoramas laborales más amplios del año, con variedad de cargos, niveles de cualificación y rangos salariales que permiten la postulación de personas con o sin experiencia previa.

La capital del país, Bogotá D.C., encabeza el listado con 13.446 vacantes activas, seguida por Valle del Cauca con 2.755, Antioquia con 2.266, y Cundinamarca con 1.826. El resto de departamentos también cuenta con ofertas, desde Amazonas con 18 hasta Boyacá con 673 y Huila con 1.504.

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Oferta laboral por áreas y cargos

En Bogotá, la mayor demanda se concentra en finanzas y administración (2.889 vacantes), seguida de ventas y servicios (5.130), operación de equipos, transporte y oficios (2.781), procesamiento y ensamble (1.118) y ciencias naturales (1.100). Áreas como salud, ciencias sociales, arte y deporte, y explotación primaria también cuentan con cupos disponibles.

Las vacantes en Bogotá se distribuyen entre ventas y servicios, finanzas y administración, operación de equipos, transporte, oficios, procesamiento y ensamble, y ciencias naturales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dentro de finanzas y administración, se destacan cargos como:

Gerentes financieros (3 vacantes), con sueldos de $10 a $12 millones.

Gerentes de talento humano, compras y telecomunicaciones.

Contadores (16), analistas de mercado financiero (109), profesionales de gestión (16).

Supervisores de almacenamiento (64), asistentes administrativos (12), asistentes contables (12).

Auxiliares contables, de tesorería y financieros (106), auxiliares de cartera y cobranzas (101), auxiliares administrativos (53).

Auxiliares de información y servicio al cliente (1.261), auxiliares de almacén (602), mensajeros (234).

Los salarios varían según la responsabilidad del cargo. Por ejemplo, un administrador de bodega puede recibir entre $2.000.001 y $2.500.000, mientras que un supervisor de logística se sitúa entre $1.500.001 y $2.000.000. Los asistentes administrativos y auxiliares contables también se ubican en el rango de $1.500.001 a $2.000.000. Asimismo, un gerente puede llegar a ganar más de $12.000.000.

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Oportunidades en otras áreas

El sector de ciencias naturales, aplicadas y relacionadas ofrece vacantes como editor de producción (de $4.500.001 a $5.500.000), comunicador social, consultor comercial, ejecutivo de cuenta en mercadeo o profesional en marketing digital, con salarios que oscilan entre $1.500.000 y $2.500.000.

La oferta laboral del Sena en finanzas y administración incluye cargos como gerentes financieros, contadores, analistas de mercado financiero, asistentes administrativos y auxiliares contables - crédito Sena

En arte y deportes, se encuentran vacantes como locutor de radio o entrenador de natación (hasta $3.000.000), y en el área de entretenimiento, se buscan extras de actuación ($1.500.001 a $2.000.000).

Distribución geográfica de vacantes

La Agencia Pública de Empleo ofrece oportunidades en todos los departamentos. Algunos ejemplos:

Antioquia: 2.266 vacantes

Atlántico: 738

Santander: 1.266

Meta: 755

Norte de Santander: 687

Tolima: 488

Risaralda: 620

Incluso departamentos con menor actividad como Guainía (2 vacantes) o La Guajira (13) participan en la bolsa de empleo nacional, permitiendo una búsqueda ajustada a la ubicación del postulante.

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Proceso de registro y postulación: guía paso a paso

El acceso a estas vacantes es sencillo y gratuito, sin intermediarios. El proceso se resume en tres pasos:

Registro en el portal de la Agencia Pública de Empleo: el usuario crea una cuenta con su documento de identidad y correo electrónico. Recibe una contraseña temporal para el primer acceso. Actualización del perfil: debe completar su hoja de vida digital, consignando información sobre educación, experiencia, habilidades e idiomas. Validación de la hoja de vida: tras solicitar la validación, el perfil queda activo y disponible para postularse a las vacantes.

El registro para postularse a las vacantes del Sena se realiza gratis en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo, con creación de cuenta, actualización del perfil y validación de la hoja de vida - crédito Sena

Una vez validado el perfil, el sistema permite buscar oportunidades filtrando por área, ubicación, modalidad o preferencia de teletrabajo. Para postularse, basta con seleccionar la vacante de interés y seguir el proceso en línea, revisando previamente los requisitos y condiciones del puesto.

El formato físico de la hoja de vida solo se admite en ferias de empleo o convocatorias presenciales organizadas por el Sena. La plataforma está diseñada para facilitar la búsqueda por ocupación, departamento y nivel de competencia, permitiendo el acceso a personas mayores de edad con o sin experiencia previa.

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Condiciones y transparencia en el proceso

El Sena actúa exclusivamente como intermediario entre empleadores y buscadores de empleo, sin influir en la selección o contratación final, que corresponde a las empresas ofertantes. Se prohíbe el uso de correos electrónicos o intermediarios externos para postularse, garantizando la transparencia y seguridad del proceso.

La Agencia Pública de Empleo enfatizó que la mayoría de las posiciones no requieren experiencia previa, ampliando el espectro de posibilidades para jóvenes y personas en búsqueda de su primer empleo.