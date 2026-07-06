Acusan a Cuauhtémoc Blanco de intentar atropellar a manifestantes en Periférico

La denuncia de Sueña Dignidad señaló que Cuauhtémoc Blanco habría intentado embestir con un vehículo a participantes de una protesta. Crédito: Facebook/Sueña Dignidad

La colectiva Sueña Dignidad acusó que el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, intentó atropellar a madres manifestantes este 5 de julio a las 3:48 p.m. en Periférico, a la altura de la ENAH, durante una protesta.

De acuerdo con la publicación de la colectiva, el ex jugador de la Selección Mexicana y ex gobernador de Morelos, habría intentado embestir con un vehículo a participantes de la protesta “Gol gana contra la FIFA”, convocada por la Asamblea Antimundialista y el Pueblo de Santa Úrsula Coapa.

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En las imágenes de la colectiva Sueña Dignidad, manifestantes increparon y pintaron consignas en un vehículo que conducía Cuauhtémoc Blanco. Crédito: Facebook/Sueña Dignidad

Las imágenes compartidas por la colectiva permiten ver a una camioneta negra en la vialidad mientras manifestantes pintan las puertas y vidrios con pintura en aerosol, el cual busca salir y evadir a los inconformes. Sin embargo, no se alcanza a percibir si Cuauhtémoc Blanco es el que está conduciendo.

En otro de los videos se ve al diputado Cuauhtémoc Blanco entrar a la camioneta mientras un manifestante le grita: “Pinche Blanco asesino. Samir vive culero”.

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Cuauhtémoc Blanco llama a asumir “con orgullo” el reto del Tri ante Inglaterra

El diputado y exjugador fue increpado por inconformes en medio de una manifestación cerca de la ENAH. Crédito: Facebook/Sueña Dignidad

Antes del partido de México contra Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026, políticos y gobernadores mexicanos convirtieron sus redes sociales en una tribuna de respaldo al Tri, con mensajes que apelan al orgullo nacional y a la consigna “¿Y si sí?”, en la antesala de uno de los duelos más exigentes para el equipo de Javier Aguirre.

Ese apoyo político se sitúa después de la clasificación mexicana sobre Ecuador, resultado con el que la Selección se metió a la fase eliminatoria y se enfrentó ahora a una escuadra inglesa descrita como una de las plantillas con más figuras del torneo. El cruce alimentó la expectativa de una posible llegada a cuartos de final.

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Uno de los pronunciamientos más visibles es el de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y diputado de Morena, quien difundió un mensaje dirigido tanto al plantel como a la afición. En su publicación, planteó que hay camisetas que hacen historia y otras que inspiran a un país entero.

Blanco también sostuvo que el escudo nacional pesa más que cualquier nombre y representa a millones de mexicanos de distintas generaciones que no han dejado de creer. El diputado remató con un llamado a asumir el reto “con orgullo, carácter y el corazón por delante” para que el mundo recuerde “de qué está hecho México”.

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Samuel García y Manolo Jiménez retoman la consigna “¿Y si sí?”

Samuel García, gobernador de Nuevo León, retomó la consigna “¿Y si sí?” y llamó a ganarle a Inglaterra y llegar a cuartos de final en el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frase “¿Y si sí?”, que se ha vuelto un lema de optimismo entre aficionados, apareció en mensajes de mandatarios estatales de distintos partidos. El primero es Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, quien la retomó en su cuenta de X como eje de una arenga previa al encuentro.

García escribió: “¿Y si sí? Desde Nuevo León decimos fuerte y claro: Claro que sí (...) Sí a hacer historia, sí a ganarle a Inglaterra, sí a los cuartos de final, sí a ganar este Mundial”. En el mismo mensaje, pidió a la población unirse para “demostrar de qué estamos hechos”.

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Desde Coahuila, el gobernador priista Manolo Jiménez Salinas se sumó con un tono igual de entusiasta. Su publicación expresó la esperanza de ver a México levantar la Copa del Mundo y ligó ese deseo al hecho de que el torneo se juega en casa.

Jiménez escribió: “¡Los mexicanos somos geniales, somos los mejores! Si imponemos en los mundiales de otros países, aquí teníamos que romperla. ¡Así que vamos con todo pa’delante a seguir ganando, México! ¡Vamos por la copa! ¿Y si sí?”.

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La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, también aprovechó la previa del partido para respaldar al combinado nacional. La mandataria escribió: “Hoy juega la Selección, y todo México late con ustedes. Miren este padrísimo video de la selección ¡Venga México! ¿Y si sí?”.