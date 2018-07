Kleisinger tuvo que viajar a San Lorenzo, Santa Fe, porque era allí donde se había formulado una demanda contra Roseo por supuesto incumplimiento de un contrato de venta. San Lorenzo está a mil kilómetros de Castelli. "Afortunadamente pude acceder al expediente y hablar con la jueza que me dijo que ya sospechaba algo raro. La litis era por 150 mil hectáreas y el denunciante, un tal Claudio Alfredo Gómez, que decía tener un boleto de compraventa y que Roseo no había cumplido. La estafa incluía la presencia de un falso Roseo en San Lorenzo para firmar ese boleto. La abogada que lo acompañó a la escribanía, no lo reconoció en las fotos que yo le mostré. Fui a ver al abogado que hizo el trámite, Sergio Nowodworski. Más tarde, a la luz de lo ocurrido con Roseo, me di cuenta del riesgo que corrí yendo a ver a ese abogado en San Lorenzo, solo, de noche. En fin. Pero en ese momento, le hice las preguntas que dicta la lógica: ¿por qué venir a firmar el boleto en San Lorenzo, a mil kilómetros de Castelli? ¿Cuánto tiempo le tomó a Roseo contar los 400 mil dólares que dicen que le pagaron? Era un señor de más de 70 años… ¿Tomó el dinero y lo puso en el baúl de su auto y manejó de regreso mil kilómetros? Yo le mostraba la foto de Roseo y el tipo insistía en que era él la persona que lo fue a ver".