Gabriela y Armando y Noemí se preguntan qué será de estos animales cuando ellos no estén. Sin eufemismos. Los tres responsables (Noemí se dedica a tareas administrativas y de comunicación) son el único sostén, pero tienen entre 70 y 75 años. "Somos nosotros y nadie más, cuando me muera todo esto es de los animales, pero no hay nadie más, quién los va a cuidar no sé", dice Gabriela, alma madre del proyecto iniciado en 1974.