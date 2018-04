Luego, el presidente de la fundación "No me olvides", Julio Aro, afirmó: "No tenemos otra misión que cuidar a los padres y familiares, ponernos totalmente a su disposición". Emocionado, agregó: "Es un orgullo poder devolver la identidad de nuestros compañeros, de mis hermanos, y en su honor estar siempre trabajando para ellos".