— Eso me consta, me consta y voy a hacer todo lo posible por ir a visitarte aparte de para verte para ir a comer tan rico con algunas buenas tapas y un buen ioja. Matías lo mejor, lo mejor para vos. Te deseo lo mejor. Esto digo, no hay recetas generales, cada historia es cada historia, uno hace lo que desea y lo que puede y lo que quiere, pero el que te está viendo y dice "me tengo que ir, no me tengo que ir, me tengo que quedar, no me tengo que quedar", ¿qué le decís?

— No, eso te iba a decir. Yo lo que creo es que es muy personal, principalmente. Que yo me vine porque de verdad tomé la valentía como dicen algunos. También porque tenía los papeles, sino no podría haber venido. Todo esto gracias a mi esposa y a la familia de ella que eran italianos. Pero bueno, después es muy personal. Yo no reniego obviamente de mi país en sí, eh, no quiero dar ese mensaje. A mí la Argentina me ha permitido crecer, me ha permitido ser quien soy, yo hoy me presento ante distintos medios y digo yo trabajo para Radio La Red, trabajaba día a día y hoy estoy haciendo trabajo desde aquí y conocen lo que es Radio La Red, eso la globalización te lo permite también. Sentí simplemente que era mi momento de buscar otra cosa, había muchos objetivos que yo había cumplido en la Argentina. Después creo que todo ese camino que recorrí me permitió también sentirme firme a todo nivel como para poder animarme a ésta empresa. Y bueno, aquí estoy, intentando que me salga bien. Y si no me sale bien, lo intenté. Básicamente eso.