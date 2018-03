A la vuelta de unas vacaciones, cuando tenía 24 años, Erika entró a su habitación y se encontró todo revuelto. La biblioteca tirada, el colchón dado vuelta, la ropa en el piso. Revolvió los libros desesperada, buscó dos periódicos de un grupo trotskista que le habían entregado en la facultad y no los encontró. Sintió miedo, sabía lo que le iba a pasar. "Fue la última paliza, después de eso no me podía quedar más. Me recibí y ya no volví. Pasé los primeros meses en la parte de atrás de un local nocturno. No me importaba adónde iba, lo único que quería era salir de ahí".