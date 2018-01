"Llegó con una valija chica, con muy poca ropa. Dijo que lo habían designado en la Residencia Mayor y nada más. Yo lo había conocido en 1982, cuando intenté entrar al Noviciado en el Colegio Máximo de San Miguel y él me bochó como estudiante. Me dijo: "Tu carisma es más hospitalario. Sos más servicial. Te veo más cuidando enfermos. Los jesuitas son más intelectuales". Tenía razón. Los jesuitas se comen los libros y a mí no me gustaba leer. Me aceptaron en el cotolengo de Don Orione, en Claypole, y después vine a la Residencia Mayor. Vivíamos con veintiún curas ancianos, de los cuales cuatro estaban postrados. Bergoglio me ayudaba a cambiarlos, porque se hacían pis y caca. Les gustaba bañarlos a primera hora, a las seis de la mañana ya tenerlos limpitos, con las sábanas cambiadas. Él lavaba las sábanas. Después les dábamos té, los remedios, y de 6 a 7 dábamos mate cocido a los pobres que golpeaban la puerta de Caseros 141. Primero vino uno, después dos o tres, y después cada mañana se armaba una cola larga. Dábamos mate cocido y pan. Una vez los contamos. Eran 108. Él eligió la habitación número cinco. La tenía siempre limpita. Le pasaba el lampazo por el piso. Tenía un escritorio de vidrio con un crucifijo de la Compañía de Jesús al medio, una foto de San José, Santa Teresa, y un frasquito, como un salerito, donde guardaba las cenizas de una mujer de Japón, que su marido le había dado, y le rezaba y le pedía a ella por el alma de todos. También tenía un frasco de agua bendita. Y una máquina de escribir. En la habitación había un ropero con muy poquita ropa, donde guardaba el sobretodo azul oscuro que usaba todos los días, aunque hiciera calor, y dos pantalones gastados que no se dejaba planchar. Se planchaba hasta las medias. Salía poco, a veces a dar alguna vuelta manzana, o a visitar a un sobrino que tenía. Odiaba el taxi. Siempre se movía en colectivo. También conversaba con Selva Tissera, que era la médica de todos los curas. Decía la misa a la mañana, dormía 15 minutos de siesta, y después confesaba gente. Pasaba muchas horas en la Capilla Doméstica, con una imagen de San José, orando. Estaba muy pegado a Dios y a San José. Un día me dijo: "Rezale una novena a San José para que te ayude a comprarte tu casa", porque yo vivía en la habitación número ocho. Y a los nueve días, me dio diez mil dólares. Me compré la casa y me mudé a un barrio del este de Córdoba. Fue difícil porque yo estaba acostumbrado a vivir en comunidad. El día de su cumpleaños (55) le hicimos una tortita con mi prima Irma, que estaba en la cocina, y tomamos una sidra entre todos. Hasta que un día, de repente, nos avisó que creía que iba a ser designado obispo y me dijo: "No te voy a ver por un tiempo". Y se fue. Fue la última vez que lo vi. Me acuerdo que lloré. Lo queríamos mucho. Para mí no era un sacerdote, era un padre-hermano. Después su habitación la dejaron como depósito y ahora es un museo", indicó Carlos Spinassi, entrevistado por el autor de este artículo, el último miércoles, en su casa de Córdoba.