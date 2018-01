-Nosotros entendemos que en la temporada no se da abasto para satisfacer las necesidades de la gente. Y había un reclamo de los turistas. Estuvimos a punto de regular el sistema con sus aplicaciones. A último momento no logramos aprobarlo y Uber hizo lo que hace en todas las ciudades: se metió de prepo. Los taxistas no estaban conformes, pero tampoco complicaron el escenario porque están trabajando muy bien. Después del verano sí, lo regularemos para que tengan las mismas exigencias y condiciones que tienen los taxistas. No queremos que sea una competencia desleal. Y alentamos a los taxistas de Maldonado a que hagan un acuerdo con Uber, y prometieron hablar para trabajar en conjunto.