Como él no la dejaba ir al baño para evitar que las cámaras del galpón registraran que estaba con ellas en su lugar de trabajo, Victoria le pidió que la acompañara. Cuando salió del baño, Lovera ya no la esperaba en la puerta. La nena tampoco estaba acostada sobre la frazada. "Las cámaras del lugar lo muestran entrando a un depósito con la nena a upa, erguida, despierta. Entra y no enciende la luz. Sale a los 4 minutos con la nena acostada en sus brazos y envuelta en la frazada", relató la hermana de la acusada. Victoria contó que él le dijo que se había quedado dormida y que no la molestara así no volvía a llorar. Después, le llamó un remís.