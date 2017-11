"Cada víctima contó su caso y cómo fue tratado éste por las fuerzas de seguridad respectivas -contó Diana Cohen Agrest a Infobae-. Luego el abogado Daniel Roggero explicó los alcances de la Ley. A continuación, yo me referí a esos primeros momentos en los que hay que abordar a una víctima en total estado de desesperación, de desconcierto y de ignorancia. Y recordé que en mi caso particular [N.de la R: el hijo de Diana Cohen, Ezequiel Agrest fue asesinado durante una entradera en el año 2011] hubo una psicóloga muy bienintencionada pero que me hablaba y me hablaba y me aturdía sin ayudarme realmente. La siguiente en intervenir en la capacitación fue la psicóloga Marcela Dal Verme, que extrajo, a partir de todos los testimonios, algunas conclusiones sobre el abordaje del tema, en especial que el personal de las fuerzas de seguridad tiene que poder disociarse de la situación para ser de ayuda. A veces no es por mala voluntad, sino que el propio agente se ve embargado por el dolor de la víctima y en ese estado no puede ayudar".