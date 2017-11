"Punta del Este tiene algunas peculiaridades y no cuenta con financiamiento bancario. El financiamiento bancario disponible en Uruguay está destinado fundamentalmente a un producto que se llama "Vivienda Social", en el que las unidades pueden tener una determinada cantidad de metros cuadrados, hay un límite en la cantidad -por ejemplo- de baños por departamento, etcétera, pero no se puede usar esa figura para hacer algo que no sea destinado con el fin de una vivienda social", explicó Yaryura. "Al edificio lo planteamos sin ninguna clase de endeudamiento. Se financió exclusivamente con aportes de capital y de un conjunto bastante grande de socios particulares, que fueron entrando para acompañar este proyecto y después con las ventas, que es el otro gran pilar de este desarrollo".