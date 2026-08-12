Francisco Barbosa cuestionó al representante Óscar Benavides por recolecta para damnificados que generó polémica: “Es muy delicado”

El exfiscal Francisco Barbosa lanzó una fuerte advertencia sobre lo que serían las conductas del representante Óscar Benavides frente a la recolección de dinero - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

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La recaudación de más de 300 millones de pesos por parte del representante a la Cámara Óscar Benavides para los damnificados del reciente terremoto que estremeció al país en la jornada del lunes 10 de agosto de 2026, desató fuertes críticas en redes sociales. Una de ellas, la del exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, que le puso la lupa a la iniciativa y advirtió sobre posibles riesgos legales.

El exjefe del ente acusador, que estuvo entre 2020 y 2024 en el cargo, utilizó su cuenta de X para plantear dudas sobre la legalidad y la transparencia de la iniciativa, que canaliza fondos solidarios a través de cuentas particulares de colaboradores políticos. Y citó las normas que, en su concepto, estaría violando el parlamentario por las negritudes, que protagoniza su primer periodo en el órgano legislativo.

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A través de sus redes sociales, el exfiscal Francisco Barbosa reaccionó a colecta de Óscar Benavides, representante a la Cámara y advirtió líos legales - crédito @FBarbosaDelgado/X

“No lo autoriza a convertirse en administrador informal de cientos de millones”, Francisco Barbosa

En sus publicaciones, Barbosa reiteró los riesgos jurídicos de que un congresista administre recursos del público en cuentas personales o de terceros sin autorización estatal; en medio de la defensa que ha hecho Benavides de sus gestiones, que ya han recaudado, según uno de sus recientes reportes, más de $300 millones; tanto en aportes económicos como en especie, pues también tiene un centro de acopio.

“Lo que está haciendo este senador es jurídicamente muy delicado. Anuncia que ya ha recaudado más de $300 millones para la tragedia y sigue difundiendo varias cuentas para recibir dinero. La solidaridad no autoriza a un congresista a convertirse en administrador informal de cientos de millones recaudados del público”, afirmó el exfiscal, que pidió a las autoridades hacer seguimiento de este caso.

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En su análisis, el exjefe del órgano acusador señaló que las autoridades competentes deben revisar. “Quiénes son los titulares de esas cuentas, quién maneja el dinero y cuál ha sido su destino”, remarcó Barbosa, que hizo referencia al artículo 316 del Código Penal colombiano, el cual sanciona la captación masiva y habitual de dineros sin autorización oficial, como según él lo estaría haciendo el congresista.

El representante a la Cámara Óscar Benavides ha sido blanco de críticas por la recepción de aportes económicos para atender la emergencia por el terremoto - crédito @ODBenavidesA/X

Al mismo tiempo precisó sobre posibles incompatibilidades con los artículos 180 y 183 de la Constitución Política, así como el artículo 268.4 de la Ley Quinta de 1992, en los que se advierte sobre la posibilidad de que, si se configura una causal constitucional, el legislador involucrado enfrente la pérdida de su investidura ante el Consejo de Estado, por acciones que no son propias de su cargo.

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“Aquí no bastan las buenas intenciones: cuando un senador recauda semejantes sumas aprovechando su exposición pública, tiene que existir trazabilidad y rendición de cuentas peso por peso”, recalcó Barbosa, que más allá de las diferencias ideológicas con el parlamentario, apeló a la ley para su análisis, que en su juicio sería suficiente para argumentar las malas prácticas en las que incurriría Benavides.

Óscar Benavides, afín a Gustavo Petro, continúa con su colecta

En medio de la controversia, el representante a la Cámara publicó un video en el que agradeció el respaldo ciudadano y aseguró que los recursos se destinarán a la compra de ayudas para familias afectadas, principalmente en Chocó y otras regiones del país. Benavides, oriundo de Tumaco, ha reivindicado su lucha por las comunidades afrocolombianas, tras llegar al Congreso en su representación.

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“Gracias, querido pueblo colombiano. Gracias por toda su solidaridad. En este momento hemos recaudado más de $300 millones que serán destinados para que las familias en el departamento del Chocó y en otras zonas del país puedan ver el brazo solidario de todos los colombianos que nos hemos unido a esta causa noble. Hoy estaremos haciendo las primeras compras con sus donaciones”, expresó.

Usuarios en las redes sociales pidieron dar directamente los aportes económicos o en víveres a la Cruz Roja Colombiana - crédito Gobernación de Cundinamarca / API

Además, invitó a seguir donando a través de cuentas bancarias y puntos de acopio en Bogotá y Cali, al reiterar que él mismo supervisará la entrega de ayudas en terreno: “Les voy a estar contando el paso a paso y yo mismo me encargaré de ir hasta el departamento del Chocó a entregarle a la gente que más necesita estas ayudas”, remarcó Benavides, declarado opositor al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Influenciadores y aliados políticos también promueven la colecta

La campaña también recibió el respaldo de integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Benavides, como la influenciadora Laura Camila Vargas, que replicó la campaña en sus perfiles. “Colombia necesita ayuda urgente: aquí les digo los centros de acopio y cuentas bancarias dónde pueden donar y las cuales ha dispuesto el representante”, expresó la mujer, que ha sido blanco de críticas.

Y es que este mensaje fue acompañado de una advertencia de la propia plataforma X, que a través de lo que se conoce como una nota de la comunidad recordó la existencia de canales oficiales habilitados por la Cruz Roja Colombiana para garantizar la correcta entrega de la ayuda a los más necesitados, en una tragedia que tiene como ciudades más afectadas a Pereira, Manizales, Cali, Armenia y Quibdó.

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