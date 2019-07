Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Justice League) encabeza el reparto de la saga The Witcher, interpretando el papel de Geralt of Rivia, acompañado de los actores principales, Anya Charlotra (The ABC Murders, Wanderlust) como Yennefer y Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) como Ciri.