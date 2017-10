iTunes ofrece en streaming la comedia The House, protagonizada por Amy Poehler y Will Ferrell. La historia gira en torno a un matrimonio que, tras perder los ahorros destinados a la educación de su hija, decide montar un casino ilegal en el sótano de su casa. El plan consiste en ganar dinero para poder cumplir con sus obligaciones como padres. Con ese argumento convencen a sus amigos para que se sumen a este particular negocio.