Quiénes pueden pedir la ayuda económica de Anses para personas sin trabajo y cómo se hace el trámite

Anses pide al menos seis meses de aportes en los tres años anteriores al despido.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cuenta con una prestación para trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. El beneficio contempla, entre otros casos, los despidos sin causa, la finalización de contratos y las situaciones establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo.

La Prestación por Desempleo otorga un respaldo económico por un tiempo limitado mientras la persona busca reincorporarse al mercado laboral. Su finalidad es atenuar la caída de ingresos que genera la pérdida del puesto de trabajo.

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Quiénes pueden pedir la prestación por desempleo

Los trabajadores con contrato permanente deben reunir al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al despido o a la finalización del vínculo laboral.

En el caso de empleados eventuales o de temporada, el requisito consiste en haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y contar con más de 90 días de aportes en los 12 meses previos a la desvinculación.

El plan de Anses busca brindar respaldo económico a quienes atraviesan una situación de desocupación.

El beneficio se paga entre dos y 12 cuotas, de acuerdo con los salarios registrados y los períodos de aportes acumulados durante los tres años anteriores a la solicitud. Las personas mayores de 45 años pueden recibir hasta seis meses adicionales de cobertura.

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Anses gestiona también la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del beneficiario. En esa cuenta se acredita el pago mensual y la entidad bancaria entrega una tarjeta de débito para retirar dinero u operar en cajeros automáticos.

Si la persona ya percibe otra prestación del organismo previsional mediante una cuenta bancaria, el organismo depositará el beneficio en esa misma cuenta. Quienes tengan una caja de ahorro particular pueden solicitar al banco su conversión en una Cuenta de la Seguridad Social.

La prestación resulta compatible con distintas asignaciones familiares, como la asignación por prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones por nacimiento o adopción, la ayuda escolar anual y la asignación por matrimonio.

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Cómo se hace el trámite

El beneficio está destinado a personas que se desvincularon de un empleo formal y cumplen con los requisitos previstos por la legislación laboral.

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido firmada por el empleador y certificada.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: constancia del síndico que certifique la extinción del vínculo laboral, sentencia de quiebra autenticada por el juzgado, telegrama del empleador que informe el cese por quiebra o ejemplar del Boletín Oficial con la publicación correspondiente.

Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación enviados por el trabajador.

No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato laboral que llegó a su vencimiento.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral que indique que la persona puede desempeñar un puesto acorde con su estado de salud.

Para iniciar la solicitud, se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), original y copia, además de la constancia de desempleo, también en original y copia. Los comprobantes adicionales varían según el motivo de la finalización de la relación laboral.

La gestión puede realizarse a través de la sección “Atención Virtual” del sitio de Anses. Para acceder, se requiere CUIL y Clave de la Seguridad Social, que puede generarse en ese momento si el usuario no la posee. Otra opción es concurrir a una oficina del organismo con turno previo.

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