México

Paolita Suárez y Karina Torres piden disculpas a Mariana Ochoa tras críticas por su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

Las influencers reconocieron haberse excedido en sus críticas tras el tercer lugar de Torres en la final del reality

Mariana Ochoa
El mensaje se dio semanas después de que Suárez acusara un presunto fraude en el triunfo de la cantante. (Captura de pantalla YouTube / CUARTOSCURO)
Guardar

Paolita Suárez y Karina Torres pidieron disculpas públicas a Mariana Ochoa durante una transmisión en vivo, luego de que la integrante de Las Perdidas y sus amigas arremetieran contra la cantante tras su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026. El gesto ocurrió mientras las dos influencers paseaban por un parque en León, Guanajuato.

“Yo también tengo que decir unas palabras. Ese día yo estaba muy enojada y dije unas palabras muy malas, pero sí, te pido una disculpa, Mariana”, declaró Paola Suárez frente a la cámara.

PUBLICIDAD

Las acusaciones de fraude que desataron la polémica

Horas después de la gala final, transmitida la noche del domingo 4 de octubre tras 71 días de competencia, Suárez acusó un presunto arreglo entre la producción y Mariana Ochoa. “Me vas a decir que la primera eliminada de La Casa de los Famosos fue Mariana, y la volvieron a meter por no sé qué tipo de contrato haya firmado, para volver a entrar a la casa y que sea finalista, y que sea ganadora”, escribió en sus historias de Instagram.

La participante enfatizó que su objetivo principal al ingresar a la competencia consistió en avanzar hasta donde la audiencia quisiera.
El mensaje se dio semanas después de que Suárez acusara un presunto fraude en el triunfo de la cantante. (Captura de pantalla )

Ochoa se coronó ganadora con 10,825,542 votos, mientras que Memo Schutz obtuvo el segundo lugar y un premio de cuatro millones de pesos. Karina Torres, amiga cercana de Suárez, quedó en tercer puesto, un resultado que detonó el enojo del entorno de ambas.

PUBLICIDAD

Las críticas de Suárez escalaron en distintos escenarios. En un video grabado en un antro, tomó un micrófono para denunciar ante el público presente presuntas irregularidades en el reality de Endemol. “No sé cómo se haya arreglado con Endemol. Fue la primera eliminada, obviamente la volvieron a meter es porque firmó un contrato para llegar a la final. Yo les voy a decir una cosa, esto es fraude”, gritó en ese momento.

“Hubiera preferido que ganara Ese Pérez o Gema que Mariana”, afirmó, y agregó que el equipo de producción debió anunciar abiertamente sus intenciones con la cantante en lugar de sostener la competencia como si fuera abierta.

La influencer también adelantó que no volvería a participar en el programa si la producción la contactaba de nuevo, una postura que repitió en al menos dos transmisiones distintas tras la final.

En la misma transmisión donde pidió disculpas, Torres evitó retractarse por completo de su actitud dentro de la casa y mantuvo el tono directo que la caracterizó durante la competencia. “Sí, Mariana ya me conoce cómo es mi humor allá dentro de la casa, sabe que así ando mamando, pero bien merecido tu primer lugar, Mariana, y gracias por lograr acabar con mi carrera”, expresó.

Karina Torres
Las palabras llegaron luego de que Ochoa respondiera con calma a las acusaciones del entorno de Wendy Guevara y Karina. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México 2026)

La frase combinó el reconocimiento al triunfo de Ochoa con un comentario irónico sobre el efecto que el resultado tuvo en su propia carrera tras el tercer lugar obtenido en la final.

Posteriormente, Paolita Suárez cerró la transmisión con una invitación directa a la cantante. “Invitamos a Mariana a que se venga a San Juan del Coecillo a comer una rica tostada y una fruta con queso”, dijo, en referencia a una zona de León, Guanajuato, donde ambas influencers se encontraban paseando.

El mensaje se dio días después de que Ochoa respondiera con calma a las acusaciones previas. En entrevistas posteriores a su salida de la casa, la exintegrante de OV7 señaló que entendía que la euforia del cierre del reality había generado comentarios impulsivos, además de expresar admiración por el desempeño de Torres durante la competencia.

Otras integrantes del entorno de Wendy Guevara, como Evelyn “la Mamita” Hernández, también habían cuestionado públicamente la reentrada de Ochoa al programa tras su eliminación en la primera semana, un movimiento que calificaron de sospechoso antes de conocerse el resultado final de la votación.

Temas Relacionados

Mariana OchoaKarina TorresPaola SuárezLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4LCDLFmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“El Hombre del Volcán” llega al cráter del Popocatépetl, graba estruendos y reza el Padre Nuestro

Con una cruz al cuello y una oración de fondo, “El Hombre del Volcán” documentó su llegada al cráter del Popocatépetl en un nuevo video viral

“El Hombre del Volcán” llega al cráter del Popocatépetl, graba estruendos y reza el Padre Nuestro

Caso AXE Ceremonia: acusan a empresas de cobrar seguros tras la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles

La funcionaria de Protección Civil enfrenta ya un proceso penal mientras la Fiscalía busca vincular también a las empresas organizadoras del festival

Caso AXE Ceremonia: acusan a empresas de cobrar seguros tras la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

A ocho meses de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, su tumba en Zapopan fue decorada con cempasúchil y catrinas

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Pimpinela habla de la polémica con Manelyk y admite su error tras salir de La Granja VIP 2026

Tras ser sancionado y eliminado del reality, el luchador aceptó que sus comentarios fueron inapropiados

Pimpinela habla de la polémica con Manelyk y admite su error tras salir de La Granja VIP 2026

Arresto de “El Mayo” Zambada en EEUU: FBI confirma que tiene registros, pero rechaza divulgarlos

La negativa se suma a la reserva de cinco años que impuso la FGR en México para revelar datos relacionados al mismo caso

Arresto de “El Mayo” Zambada en EEUU: FBI confirma que tiene registros, pero rechaza divulgarlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Arresto de “El Mayo” Zambada en EEUU: FBI confirma que tiene registros, pero rechaza divulgarlos

La millonaria cifra que Emma Coronel podría ganar en su demanda contra Penguin Random House por libro de Anabel Hernández

La súplica del hijo del único campesino que continúa secuestrado por La Familia Michoacana en Guerrero: “Tráiganmelo con vida”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

ENTRETENIMIENTO

Pimpinela habla de la polémica con Manelyk y admite su error tras salir de La Granja VIP 2026

Pimpinela habla de la polémica con Manelyk y admite su error tras salir de La Granja VIP 2026

Abogado de Maribel Guardia ventila nexos del abogado de Imelda Tuñón con el caso “La Paca” de Ernesto Zedillo

Maribel Guardia renuncia a la convivencia con su nieto José Julián y señala un plan de Imelda Tuñón en su contra

Daniela Romo, Alejandra Guzmán y Angélica María: las artistas mexicanas que superaron el cáncer de mama

Natasha Dupeyrón confirma la bioserie de Verónica Castro: fans especulan que ella interpretará a “La Vero”

DEPORTES

Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha

Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha

Aleco Irarragori reaparece junto a su directiva y jugadores de Santos luego de ser operado de emergencia: “Me toca estar bien para ustedes”

Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca

Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante

Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”