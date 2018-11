En la lista hay muchas opciones, pero no aparece ninguna en Argentina. Esto no significa que el país no sea un destino para aquellos que buscan agregar una dosis de vértigo a sus días de descanso. Es así que en esta selección encontrarán las mejores propuestas de este a oeste y norte a sur para explorar el ecoturismo, vivir el montañismo y practicar rafting, kayak, windsurf, kitesurf u otro desafío.