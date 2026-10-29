Snacks de ejercicio: pausas breves que ayudan a combatir el sedentarismo

Los tentempiés de ejercicio proponen pausas de entre 20 segundos y 5 minutos para combatir el sedentarismo en la rutina cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los tentempiés o snacde ejercicio proponen una manera de interrumpir el sedentarismo con ráfagas breves de actividad física distribuidas a lo largo del día. En lugar de reservar un bloque prolongado para entrenar, el enfoque concentra esfuerzos de entre 20 segundos y 5 minutos en momentos cotidianos, como una pausa laboral, el tiempo previo a una comida o un trayecto dentro de un edificio.

La propuesta no reemplaza por completo los programas de entrenamiento estructurado ni reúne todos sus beneficios, pero puede funcionar como una alternativa para quienes encuentran dificultades para sostener sesiones largas por falta de tiempo, motivación o acceso a equipamiento. El punto central es la repetición: los movimientos deben aparecer varias veces durante la jornada y elevar el ritmo cardíaco de acuerdo con la condición física de cada persona.

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De acuerdo con expertos consultados por The Conversation, estos episodios no se realizan de forma consecutiva, sino separados por una a cuatro horas de las actividades habituales. Esa distribución los diferencia del entrenamiento interválico de alta intensidad, conocido como HIIT, que agrupa varias ráfagas demandantes dentro de una misma sesión.

La separación de una a cuatro horas entre ráfagas de actividad física distingue este método del entrenamiento interválico conocido como HIIT (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de los tentempiés de ejercicio

La aptitud cardiorrespiratoria describe la capacidad del corazón y los pulmones para suministrar y utilizar oxígeno durante un esfuerzo. Un metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine encontró mejoras en este indicador entre adultos previamente sedentarios que incorporaron tentempiés de ejercicio.

La revisión reunió 11 ensayos controlados realizados en distintos países y abarcó a 414 adultos con bajos niveles de actividad física, según detalló la British Heart Foundation. Las intervenciones incluyeron sesiones de hasta cinco minutos, efectuadas al menos dos veces al día durante períodos de entre 4 y 12 semanas. En promedio, la capacidad de utilizar oxígeno durante el ejercicio aumentó entre 4,6% y 17% en los estudios analizados.

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La entidad británica aclaró que los ejercicios variaron según la edad. En los grupos menores de 65 años, las prácticas incluyeron sobre todo subir escaleras. Entre los mayores, predominaron ejercicios de fortalecimiento de piernas y movimientos de tai chi. La revisión también observó una posible mejora de la resistencia muscular en personas mayores, aunque indicó que los resultados para ese aspecto eran menos concluyentes.

La capacidad cardiorrespiratoria de adultos sedentarios aumentó entre 4,6% y 17% tras incorporar estas sesiones, según un metaanálisis británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro estudio, publicado en Sports Medicine and Health Science, expuso que los posibles efectos no se limitan a la capacidad aeróbica. Los análisis examinados asociaron estas interrupciones del sedentarismo con cambios en marcadores metabólicos, entre ellos la glucosa posprandial, que es el nivel de azúcar en sangre después de comer, y los triglicéridos.

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La adherencia aparece como otro dato relevante. El metaanálisis registró que el 83% de los participantes sostuvo la rutina durante un máximo de tres meses. La British Heart Foundation vinculó ese nivel de continuidad con la flexibilidad de las sesiones y con la posibilidad de integrarlas a una rutina sin necesidad de destinar un horario específico a un entrenamiento completo.

Las interrupciones activas del sedentarismo se vinculan con mejoras en marcadores metabólicos como la glucosa posprandial y los triglicéridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios para incorporar como tentempiés

Los tentempiés de ejercicio pueden adoptar formas diferentes, siempre que impliquen un esfuerzo capaz de acelerar la respiración. Marily Oppezzo, doctora en filosofía, entrenadora personal certificada y directora del área de Nutrición Saludable de la Universidad de Stanford, explicó que estas pausas no requieren preparación previa ni asistencia a un gimnasio.

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Entre los ejemplos mencionados por Oppezzo figuran subir escaleras a paso rápido, realizar saltos de tijera, marchar o trotar en el lugar, hacer sentadillas, zancadas, flexiones contra la pared o ejercicios breves con el peso corporal. La especialista indicó que una señal de intensidad es la dificultad para hablar con fluidez mientras se sostiene la actividad.

Katie Lawton, fisióloga del ejercicio de Cleveland Clinic, sostuvo que la constancia es determinante para que estas pausas se integren en una rutina. La profesional mencionó que subir escaleras, saltar la cuerda, realizar zancadas, flexiones o sentadillas en una silla pueden servir como alternativas, siempre que se realicen con energía y tras una breve entrada en calor.

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Especialistas de Cleveland Clinic y UCLA recomiendan una consulta médica previa en casos de arritmias, enfermedad coronaria o falta de hábito deportivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de Sports Medicine and Health Science diferenció los ejercicios vigorosos de los moderados. Los primeros incluyen esfuerzos cortos, como subir escaleras o correr, repetidos varias veces por día. Los segundos pueden contemplar movimientos de resistencia de mayor duración y menor exigencia, un formato que ha sido estudiado especialmente en adultos mayores. Esa diferencia refleja que la intensidad no es idéntica para todas las personas y debe ajustarse a la condición física y a las posibilidades individuales.

Cleveland Clinic recomendó consultar con un profesional de salud antes de comenzar ejercicios intensos en caso de arritmias, enfermedad de las arterias coronarias o problemas ortopédicos. La Universidad de California en Los Angeles añadió la misma precaución para las personas que no entrenan regularmente, ya que la brevedad de cada episodio no elimina la exigencia que puede implicar una actividad vigorosa.

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