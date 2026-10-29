Ciencia

Snacks de ejercicio: pausas breves que ayudan a combatir el sedentarismo

Ráfagas de actividad física de pocos minutos, repartidas a lo largo del día, pueden elevar la capacidad cardiorrespiratoria y facilitar la incorporación de rutinas en personas con poco tiempo

Ilustración de una persona que hace sentadillas junto a un escritorio con una computadora portátil bajo un reloj de pared.
Los tentempiés de ejercicio proponen pausas de entre 20 segundos y 5 minutos para combatir el sedentarismo en la rutina cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los tentempiés o snacde ejercicio proponen una manera de interrumpir el sedentarismo con ráfagas breves de actividad física distribuidas a lo largo del día. En lugar de reservar un bloque prolongado para entrenar, el enfoque concentra esfuerzos de entre 20 segundos y 5 minutos en momentos cotidianos, como una pausa laboral, el tiempo previo a una comida o un trayecto dentro de un edificio.

La propuesta no reemplaza por completo los programas de entrenamiento estructurado ni reúne todos sus beneficios, pero puede funcionar como una alternativa para quienes encuentran dificultades para sostener sesiones largas por falta de tiempo, motivación o acceso a equipamiento. El punto central es la repetición: los movimientos deben aparecer varias veces durante la jornada y elevar el ritmo cardíaco de acuerdo con la condición física de cada persona.

PUBLICIDAD

De acuerdo con expertos consultados por The Conversation, estos episodios no se realizan de forma consecutiva, sino separados por una a cuatro horas de las actividades habituales. Esa distribución los diferencia del entrenamiento interválico de alta intensidad, conocido como HIIT, que agrupa varias ráfagas demandantes dentro de una misma sesión.

Un par de piernas con vaqueros azules y zapatillas blancas y grises suben una escalera de cemento y madera clara dentro de un edificio.
La separación de una a cuatro horas entre ráfagas de actividad física distingue este método del entrenamiento interválico conocido como HIIT (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de los tentempiés de ejercicio

La aptitud cardiorrespiratoria describe la capacidad del corazón y los pulmones para suministrar y utilizar oxígeno durante un esfuerzo. Un metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine encontró mejoras en este indicador entre adultos previamente sedentarios que incorporaron tentempiés de ejercicio.

La revisión reunió 11 ensayos controlados realizados en distintos países y abarcó a 414 adultos con bajos niveles de actividad física, según detalló la British Heart Foundation. Las intervenciones incluyeron sesiones de hasta cinco minutos, efectuadas al menos dos veces al día durante períodos de entre 4 y 12 semanas. En promedio, la capacidad de utilizar oxígeno durante el ejercicio aumentó entre 4,6% y 17% en los estudios analizados.

PUBLICIDAD

La entidad británica aclaró que los ejercicios variaron según la edad. En los grupos menores de 65 años, las prácticas incluyeron sobre todo subir escaleras. Entre los mayores, predominaron ejercicios de fortalecimiento de piernas y movimientos de tai chi. La revisión también observó una posible mejora de la resistencia muscular en personas mayores, aunque indicó que los resultados para ese aspecto eran menos concluyentes.

Una mujer con ropa deportiva oscura salta con brazos y piernas abiertos sobre el césped de un parque con árboles al fondo.
La capacidad cardiorrespiratoria de adultos sedentarios aumentó entre 4,6% y 17% tras incorporar estas sesiones, según un metaanálisis británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro estudio, publicado en Sports Medicine and Health Science, expuso que los posibles efectos no se limitan a la capacidad aeróbica. Los análisis examinados asociaron estas interrupciones del sedentarismo con cambios en marcadores metabólicos, entre ellos la glucosa posprandial, que es el nivel de azúcar en sangre después de comer, y los triglicéridos.

La adherencia aparece como otro dato relevante. El metaanálisis registró que el 83% de los participantes sostuvo la rutina durante un máximo de tres meses. La British Heart Foundation vinculó ese nivel de continuidad con la flexibilidad de las sesiones y con la posibilidad de integrarlas a una rutina sin necesidad de destinar un horario específico a un entrenamiento completo.

Mujer de cabello gris, vestida con ropa deportiva azul, realiza sentadillas usando el respaldo de una silla de madera en una sala con alfombra.
Las interrupciones activas del sedentarismo se vinculan con mejoras en marcadores metabólicos como la glucosa posprandial y los triglicéridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios para incorporar como tentempiés

Los tentempiés de ejercicio pueden adoptar formas diferentes, siempre que impliquen un esfuerzo capaz de acelerar la respiración. Marily Oppezzo, doctora en filosofía, entrenadora personal certificada y directora del área de Nutrición Saludable de la Universidad de Stanford, explicó que estas pausas no requieren preparación previa ni asistencia a un gimnasio.

Entre los ejemplos mencionados por Oppezzo figuran subir escaleras a paso rápido, realizar saltos de tijera, marchar o trotar en el lugar, hacer sentadillas, zancadas, flexiones contra la pared o ejercicios breves con el peso corporal. La especialista indicó que una señal de intensidad es la dificultad para hablar con fluidez mientras se sostiene la actividad.

Katie Lawton, fisióloga del ejercicio de Cleveland Clinic, sostuvo que la constancia es determinante para que estas pausas se integren en una rutina. La profesional mencionó que subir escaleras, saltar la cuerda, realizar zancadas, flexiones o sentadillas en una silla pueden servir como alternativas, siempre que se realicen con energía y tras una breve entrada en calor.

Hombre mayor canoso con camiseta gris y pantalón oscuro haciendo flexiones en el suelo de madera. Luz solar, estantería con libros, plantas y silla.
Especialistas de Cleveland Clinic y UCLA recomiendan una consulta médica previa en casos de arritmias, enfermedad coronaria o falta de hábito deportivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de Sports Medicine and Health Science diferenció los ejercicios vigorosos de los moderados. Los primeros incluyen esfuerzos cortos, como subir escaleras o correr, repetidos varias veces por día. Los segundos pueden contemplar movimientos de resistencia de mayor duración y menor exigencia, un formato que ha sido estudiado especialmente en adultos mayores. Esa diferencia refleja que la intensidad no es idéntica para todas las personas y debe ajustarse a la condición física y a las posibilidades individuales.

Cleveland Clinic recomendó consultar con un profesional de salud antes de comenzar ejercicios intensos en caso de arritmias, enfermedad de las arterias coronarias o problemas ortopédicos. La Universidad de California en Los Angeles añadió la misma precaución para las personas que no entrenan regularmente, ya que la brevedad de cada episodio no elimina la exigencia que puede implicar una actividad vigorosa.

Temas Relacionados

Actividad físicaEjercicioEntrenamientoSaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el test simple y rápido que puede dar pistas clave sobre tu estado de salud

Investigadores internacionales comprobaron una conexión directa entre este indicador físico cotidiano y la longevidad general. Pautas sencillas permiten sumar una medición periódica para descubrir desajustes antes de que aparezcan señales visibles de alerta

Cuál es el test simple y rápido que puede dar pistas clave sobre tu estado de salud

Los casos de ACV crecen entre menores de 50 años: los factores que suelen pasar inadvertidos y cómo cuidarse para prevenir

Estudios recientes muestran un incremento de diagnósticos en adultos jóvenes. Expertos explican cuáles controles conviene realizar, cuándo pedir asistencia médica y por qué la rapidez resulta decisiva

Los casos de ACV crecen entre menores de 50 años: los factores que suelen pasar inadvertidos y cómo cuidarse para prevenir

Los tres síntomas de un ACV que conviene reconocer antes de que sea tarde

Especialistas advierten sobre la importancia de actuar de inmediato ante los primeros síntomas y sostener la rehabilitación sin fijar límites de tiempo

Los tres síntomas de un ACV que conviene reconocer antes de que sea tarde

Cuál es la enfermedad que causa lesiones en la piel y puede afectar las articulaciones: su impacto en la calidad de vida

Un relevamiento entre 488 personas mostró que los costos, los problemas de cobertura y las dificultades para conseguir profesionales inciden en la atención de una condición que incide en el bienestar emocional y la rutina diaria

Cuál es la enfermedad que causa lesiones en la piel y puede afectar las articulaciones: su impacto en la calidad de vida

Día Mundial del ACV: por qué la fatiga y el estrés pueden convertirse en un riesgo para la salud cerebral

En una vida marcada por la sobreexigencia, la falta de descanso y la automedicación, el cansancio persistente, los dolores de cabeza y otros malestares no deberían considerarse parte inevitable de la rutina

Día Mundial del ACV: por qué la fatiga y el estrés pueden convertirse en un riesgo para la salud cerebral

DEPORTES

El día que River Plate saldó una deuda de su historia y logró su primera Copa Libertadores con un equipo extraordinario

El día que River Plate saldó una deuda de su historia y logró su primera Copa Libertadores con un equipo extraordinario

A la espera de Messi y Cristiano Ronaldo, los nombres de la primera lista de confirmados para el partido despedida de Tevez en la Bombonera

Fue múltiple campeón con River Plate y afirmó que Boca Juniors ganará la Sudamericana: “Lo veo campeón, sin dudas”

9 frases de Palermo tras la histórica clasificación de Platense por Copa Argentina: el recuerdo de Maradona y un pedido por Boca

“Hablá si hay un tridente mejor que el tuyo”: el desafío viral de Carlos Tevez con Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas

TELESHOW

La palabra de Davo Xeneize tras llevarse el Premio ídolo de Oro 2026: “Fue medio inesperado para mí”

La palabra de Davo Xeneize tras llevarse el Premio ídolo de Oro 2026: “Fue medio inesperado para mí”

Flores, streamers y una coronación anunciada: así se vivió la noche de los Premios Ídolo 2026

Las perlitas de los Premios ídolo 2026: del percance de Daniela Celis con sus hijas a los consejos que pide Juli Poggio

Edith Hermida y Karina Mazzocco dejaron atrás sus cruces en MasterChef: “El plato se llama ‘Enemigas íntimas’”

Las chicanas de Grego Rossello en los Premios Ídolo 2026: de Luck Ra y Davo Xeneize a Momi Giardina y los Mernosketti

INFOBAE AMÉRICA

Una herramienta diseñada con IA podría neutralizar un peligroso patógeno y transformar el cultivo del arroz

Una herramienta diseñada con IA podría neutralizar un peligroso patógeno y transformar el cultivo del arroz

Por qué las olas de calor dejaron de ser episodios aislados y ya se extienden a casi todo el planeta

Israel: después de la elección, ¿Qué?

Diferentes experiencias políticas regionales de destrucción de la sociedad y la economía

Europa entre Escila y Caribdis