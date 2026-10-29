Cuál es el test simple y rápido que puede dar pistas clave sobre tu estado de salud

Investigaciones con cientos de participantes vinculan una recuperación cardíaca lenta después del esfuerzo físico con un riesgo significativamente mayor de muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La velocidad con la que el corazón se normaliza después del ejercicio puede anticipar problemas graves de salud. Esta medición, conocida como frecuencia de recuperación cardíaca (RFC), se convirtió en una herramienta accesible para evaluar el estado del organismo sin equipos complejos ni visitas al hospital, según detalló un informe de especialistas citado por la BBC.

Un estudio publicado en 2026 por la Universidad Estatal de Ponta Grossa, en Brasil, reforzó esa evidencia con datos concretos. Los investigadores siguieron a 578 personas durante 72 meses y determinaron que quienes registraron una caída igual o inferior a 12 latidos por minuto tras el esfuerzo enfrentaron un riesgo 3,16 veces mayor de muerte por cualquier causa.

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El grupo con valores normales alcanzó una tasa de supervivencia del 93,8 %, frente al 81,6 % de quienes mostraron cifras deficientes.

Un equipo de la Clínica Cleveland detectó que la recuperación lenta cuadruplica la probabilidad de muerte

Una guía ilustra el procedimiento para medir la frecuencia de recuperación cardíaca y detalla los valores de referencia asociados a la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre el descenso de pulsaciones y la expectativa de vida no es un hallazgo reciente. Científicos de la Clínica Cleveland, en Ohio, evaluaron a 2.400 adultos y los monitorearon durante seis años. Las conclusiones fueron contundentes: quienes exhibieron una desaceleración cardíaca lenta presentaron una probabilidad cuatro veces mayor de fallecer durante ese período.

En este sentido, Nieca Goldenberg, cardióloga de la Universidad de Nueva York, explicó al medio británico que este indicador predice la presión arterial alta y los eventos cardiovasculares. En adultos jóvenes y de mediana edad, su conexión con la mortalidad resultó más significativa que la de la hipertensión.

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Un teléfono móvil y un minuto de reposo bastan para obtener el resultado

El procedimiento para calcular la RFC en casa requiere solo un cronómetro y un método para anotar los datos. Quienes dispongan de un reloj inteligente pueden simplificar el proceso. El primer paso es determinar la frecuencia cardíaca máxima, que se obtiene al restar la edad a 220. Luego se realiza actividad física con intensidad suficiente para elevar las pulsaciones entre el 70 % y el 85 % de ese tope. Correr, andar en bicicleta o remar son opciones válidas.

Una investigación brasileña que siguió a 578 personas durante seis años halló que quienes registraron caídas iguales o inferiores a 12 latidos por minuto tras el ejercicio tuvieron una tasa de supervivencia notablemente inferior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al terminar, se toma el pulso de inmediato. Una alternativa práctica consiste en colocar un dedo en el cuello, contar los latidos durante diez segundos y multiplicar por seis. Tras un minuto de reposo sentado o recostado, se repite la medición. La diferencia entre ambas cifras es la RFC. Una bajada de al menos 18 latidos indica buena salud cardiovascular, mientras que un registro inferior a 12 puede señalar complicaciones futuras.

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Los especialistas recalcaron la importancia de consultar a un médico antes de iniciar cualquier programa de actividad física.

El nervio vago conecta el corazón con el resto del cuerpo y explica estos resultados

La clave biológica detrás de esta prueba reside en el nervio vago, un conducto que enlaza el cerebro con el corazón, el hígado y los intestinos. Su función regula la transición entre el estado de alerta y el de relajación.

Lindsay Bottoms, profesora de Ciencias del Ejercicio en la Universidad de Hertfordshire (Reino Unido), describió el mecanismo con una analogía sencilla: dos sistemas actúan como acelerador y freno sobre el corazón. Durante el esfuerzo, el sistema nervioso simpático acelera el ritmo y dilata los vasos sanguíneos para enviar oxígeno a los músculos. Al detenerse, el organismo necesita eliminar residuos metabólicos como el ácido láctico antes de activar el modo parasimpático, asociado al descanso.

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La mejora de la condición física potencia la capacidad para alternar entre ambos estados, un fenómeno llamado tono vagal elevado. Este proceso aporta beneficios como mejor salud mental, defensas más fuertes y menor inflamación. Ambos profesionales recomiendan ejercicio cardiovascular habitual —caminar a buen ritmo, nadar o bailar— para mantener ese equilibrio y reducir el riesgo de mortalidad.