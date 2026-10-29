Cuál es la enfermedad que causa lesiones en la piel y puede afectar las articulaciones: su impacto en la calidad de vida

La psoriasis puede presentarse con placas engrosadas, enrojecidas y cubiertas de escamas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 29 de octubre, el Día Mundial de la Psoriasis llama la atención sobre una enfermedad inflamatoria crónica que puede atravesar la rutina de quienes la padecen. La psoriasis puede afectar la calidad de vida, el bienestar emocional y las actividades cotidianas, por lo que el diagnóstico y el tratamiento oportunos ocupan un lugar central.

De origen inmunológico y no contagiosa, la psoriasis suele presentarse como placas engrosadas, enrojecidas y cubiertas de escamas. La picazón, el ardor, el dolor y las grietas en la piel forman parte de sus manifestaciones. Los codos, las rodillas y el cuero cabelludo son algunas de las áreas donde puede aparecer, aunque la enfermedad puede alcanzar otras zonas del cuerpo.

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En algunos casos, el cuadro se extiende a las articulaciones. La artritis psoriásica es una inflamación crónica articular que puede provocar deformaciones y discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo también advierte que las personas con psoriasis presentan una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y otras afecciones no transmisibles.

La extensión de las lesiones no siempre permite dimensionar lo que implica convivir con la enfermedad. Cuando afecta la cara, el cuero cabelludo, las manos, los pies o los genitales, incluso una superficie reducida puede interferir con actividades físicas, vínculos sociales y aspectos emocionales.

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En ese marco, la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) realizó un relevamiento entre 488 personas de Argentina sobre las consecuencias de la enfermedad y los obstáculos para acceder a la atención o sostenerla. El 64,5% señaló que la evolución de la psoriasis había afectado su calidad de vida, mientras que el 51,6% dijo haber modificado su rutina diaria. A su vez, el 39,1% consideró que su cuadro empeoró durante los seis meses previos.

La proporción de piel comprometida no siempre refleja las consecuencias de la psoriasis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la definición de la gravedad de la psoriasis y las decisiones terapéuticas se apoyaron, en gran medida, en la proporción de piel afectada y otros indicadores clínicos. Esos parámetros, sin embargo, pueden dejar fuera el efecto de las lesiones localizadas en zonas que inciden de forma directa en la vida diaria.

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“Hoy sabemos que una persona puede tener una superficie reducida de piel afectada y, aun así, experimentar un impacto muy significativo en su calidad de vida. Esto ocurre cuando la psoriasis compromete áreas de alto impacto, como la cara, el cuero cabelludo, las manos, los pies o los genitales, donde incluso lesiones poco extensas pueden generar importantes limitaciones físicas, emocionales y sociales”, explicó la Dra. Cristina Echeverría, médica dermatóloga del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, consejera del International Psoriasis Council y matrícula nacional 87938.

La especialista planteó que la elección de un tratamiento no puede limitarse a calcular cuánta piel está comprometida. “También debemos considerar dónde se encuentran las lesiones y cómo impactan en la vida de cada paciente. Incorporar estos criterios permite identificar más tempranamente a quienes podrían beneficiarse de tratamientos sistémicos o de abordajes más avanzados”, agregó Echeverría.

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Consultas y tratamientos

El 43,4% postergó o suspendió consultas médicas por razones económicas durante los últimos seis meses. En ese mismo período, el 41,6% informó que tuvo problemas para conseguir profesionales que aceptaran su cobertura de salud.

Un relevamiento de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis entre 488 personas de Argentina indicó que el 64,5 por ciento consideró que la evolución de la enfermedad afectó su calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barreras aparecieron también al buscar medicamentos o mantener los tratamientos. El 41,8% manifestó dificultades para acceder a ellos; el 39,1% debió pagar copagos por prestaciones que antes estaban cubiertas por su plan. Además, el 40,4% recurrió a ahorros o a la ayuda de familiares y amigos para afrontar gastos vinculados con su salud.

Los resultados plantean la necesidad de una acción conjunta entre organizaciones de pacientes, profesionales de la salud, autoridades y financiadores para facilitar una atención a tiempo y reducir los factores que interrumpen el cuidado.

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El estrés, la ansiedad y el insomnio acompañan las preocupaciones económicas

La carga de la enfermedad también tiene una dimensión emocional. El 66,4 % de quienes respondieron el relevamiento registró un aumento del estrés por preocupaciones económicas asociadas a su salud. Por otra parte, el 48,4% manifestó síntomas de ansiedad o depresión relacionados tanto con su condición como con esas inquietudes.

El 67,6% informó dificultades para dormir o insomnio asociados con los costos y el tratamiento. En ese escenario, el acceso a una atención integral y al tratamiento adecuado resulta relevante para controlar la psoriasis y limitar sus consecuencias en la vida cotidiana. Los avances en el conocimiento de la enfermedad y las alternativas terapéuticas disponibles permiten ajustar el abordaje a las características y necesidades de cada persona.

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El 39,1 por ciento de los participantes del relevamiento señaló que su cuadro de psoriasis empeoró durante los seis meses previos (Freepik)

Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Psoriasis, AEPSO llevó adelante una nueva edición de Psoriatika, su congreso dirigido a personas con enfermedad psoriásica. El encuentro funciona como espacio de información e intercambio con especialistas sobre distintos aspectos de la condición.

“Como asociación de pacientes, es fundamental generar espacios para comprender cada vez mejor los diferentes aspectos de la enfermedad. Conocerla nos brinda herramientas para enfrentarla”, sostuvo Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO. La dirigente señaló que la entidad busca generar contención, compartir experiencias y despejar miedos, incertidumbres y preocupaciones a través de información correcta, basada en prueba científica, y del trabajo multidisciplinario entre organizaciones de pacientes, médicos, autoridades y prestadores de salud. “Solo así podremos empoderarnos frente a la enfermedad y ante las barreras que se nos presentan”, concluyó.

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