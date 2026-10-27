Ciencia

El Incucai actualizó las pautas para los trasplantes renales: buscan reducir la espera y facilitar el acceso

La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial, modifica los criterios de asignación de órganos, promueve la donación cruzada y fija requisitos para los establecimientos médicos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El marco regulatorio actualizó las condiciones para los centros e incluyó reglas para trasplantes renales combinados con excepción del renopancreático. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) modificó las reglas para el trasplante renal y la gestión de la lista de espera en Argentina. La medida define nuevas prioridades para algunos pacientes, reduce requisitos de ingreso a la donación renal cruzada y actualiza las exigencias para los centros de trasplante.

Los cambios alcanzan, entre otros grupos, a quienes pueden recibir un riñón antes de comenzar diálisis, a las personas que ya no cuentan con un acceso vascular para continuar la hemodiálisis y a pacientes con mayores dificultades para encontrar compatibilidad. La norma no asegura el acceso a un órgano ni reemplaza las evaluaciones médicas requeridas en cada caso.

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La Resolución 375/2026 fue publicada ayer en el Boletín Oficial y reemplaza disposiciones de 2017 y 2021. Para los pacientes, los cambios no eliminan las evaluaciones médicas ni garantizan la disponibilidad de un órgano. Sí ordenan las condiciones para acceder a determinadas prioridades y reducen requisitos adicionales en el programa de intercambio entre donantes vivos.

El trasplante antes de la diálisis tendrá criterios comunes

El marco regulatorio actualizó las condiciones para los centros e incluyó reglas para trasplantes renales combinados con excepción del renopancreático (INCUCAI)
El marco regulatorio actualizó las condiciones para los centros e incluyó reglas para trasplantes renales combinados con excepción del renopancreático (INCUCAI)

Uno de los puntos centrales es el trasplante renal preventivo, que se realiza antes de que una persona necesite diálisis. La resolución unifica la forma de acreditar la enfermedad renal crónica mediante estudios de laboratorio, biopsias o imágenes, y establece pautas diferenciadas para pacientes adultos y pediátricos.

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Según información difundida por el organismo, entre noviembre de 2022 y octubre de 2024, el 4% de las personas incorporadas a la lista podía acceder a esta alternativa. En ese período se efectuaron 38 intervenciones con donante fallecido bajo esa modalidad y 27 pacientes no debieron iniciar diálisis.

La nueva regulación busca que la evaluación de estos casos no dependa de criterios distintos entre centros. La indicación y el ingreso a la lista continuarán sujetos a la situación clínica de cada paciente y a los estudios exigidos por el sistema.

Se ordenan las prioridades ante urgencias y falta de compatibilidad

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las modificaciones buscan agilizar la lista de espera, optimizar los trasplantes preventivos y adecuar las posibilidades de la donación cruzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disposición incorpora una categoría para quienes perdieron su último acceso vascular, una situación que puede impedir la continuidad de la hemodiálisis. Los casos de Último Acceso Vascular (UAV) tendrán un lugar definido en la distribución de órganos.

También precisa la prioridad de las personas hipersensibilizadas, que tienen anticuerpos capaces de dificultar la búsqueda de un donante compatible. Desde agosto de 2023, cuando comenzó a funcionar el programa para ese grupo, la tasa de trasplante pasó del 10,7% al 20,8%, de acuerdo con datos del Incucai.

La resolución establece cómo se ordenarán ambas situaciones cuando un órgano resulte compatible con más de un receptor. La asignación seguirá considerando variables médicas, la compatibilidad biológica y el tiempo de permanencia en lista.

La donación cruzada tendrá menos requisitos de ingreso

Donación de órganos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La donación renal cruzada redujo los requisitos de ingreso y solicita los mismos análisis inmunológicos que a un donante vivo tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La donación renal cruzada ofrece una alternativa a las parejas en las que una persona quiere donar un riñón en vida, pero no resulta compatible con su receptor previsto. El mecanismo permite combinar dos o más parejas para que cada receptor pueda recibir un órgano compatible.

Hasta ahora, el programa registró un cruce efectivo entre 12 parejas inscriptas, según el comunicado oficial. Entre los obstáculos identificados figuraban estudios inmunológicos adicionales que, en algunos casos, no tenían cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga.

A partir de la nueva norma, la inscripción requerirá los mismos análisis inmunológicos que se solicitan a un donante vivo. Se mantienen, de todos modos, las evaluaciones de salud, seguridad y compatibilidad previas a cualquier operación.

Los centros deberán cumplir nuevas condiciones para funcionar

La Resolución 375/2026 también actualiza las normas de habilitación de establecimientos y programas de trasplante. Además, amplía las reglas para procedimientos en los que se implanta un riñón junto con otro órgano: el marco anterior se refería en particular al trasplante hepatorrenal, mientras que el nuevo incluye otros trasplantes combinados, excepto el renopancreático.

El directorio del organismo aprobó el texto el 22 de octubre, después de la intervención de sus áreas técnicas, la Comisión Asesora de Trasplante Renal, el Comité de Bioética y la Comisión Federal de Trasplante. Los anexos con los requisitos y procedimientos están disponibles en la publicación digital del Boletín Oficial.

La lista de espera es nacional y se rige por criterios médicos

Cada órgano tiene una lista de espera única en el país, bajo control del Incucai. La asignación toma en cuenta la gravedad del cuadro, la compatibilidad entre donante y receptor y la antigüedad de la inscripción, entre otros criterios.

Al día de hoy, 7352 personas esperan un trasplante en Argentina. En lo que va de 2026 se realizaron 1832 intervenciones y 834 personas donaron sus órganos.

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