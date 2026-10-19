Un estudiante argentino fue premiado en Harvard por crear un dispositivo con IA que orienta a personas ciegas: "Estoy en shock"

El alumno de la UCEMA accedió a la competencia en la Universidad de Harvard tras superar una instancia inicial en lista de espera. (HackHarvard)

Guardar

El estudiante argentino Martín Ezequiel Pulitano fue premiado en la Universidad de Harvard junto con su equipo por FEEL, un dispositivo pensado para personas ciegas que obtuvo tres reconocimientos en un hackatón. El proyecto ganó el primer premio general y obtuvo otros dos reconocimientos en distintas categorías.

La distinción llegó después de más de 50 horas entre la competencia y las ceremonias de HackHarvard 2026. Pulitano, estudiante de tercer año de Ingeniería Informática en la UCEMA, contó a Infobae: “Fue intenso. Dormí 40 minutos en todo el fin de semana”, dijo el joven de 20 años.

PUBLICIDAD

HackHarvard es una competencia para estudiantes de pregrado. Esta edición se llevó a cabo entre el 16 y el 18 de octubre. Cada año convoca a más de 500 participantes de más de 30 universidades y 10 países, que deben crear desde cero propuestas de software, hardware, arte, herramientas y experimentos.

Pulitano difundió el resultado en una publicación. “Somos los ganadores de HackHarvard 2026. Todavía estoy en shock”, escribió. “Venir desde Argentina y ganar en la universidad más famosa del mundo. Todavía me cuesta creer que esté escribiendo esto”.

FEEL busca facilitar la movilidad de las personas ciegas

El equipo desarrolló FEEL y ganó el primer premio de la categoría Hardware for Good. Así lo explicó Pulitano: “Armamos hardware para el bien, no para vender: un dispositivo para reemplazar el bastón para gente ciega”.

PUBLICIDAD

El estudiante argentino Martín Pulitano y su equipo obtuvieron el primer premio general en HackHarvard 2026 gracias al proyecto FEEL. (HackHarvard)

Sobre el funcionamiento del dispositivo, Pulitano explicó: “Tiene sensores que pueden detectar hasta cinco metros, con visión de 180 grados que próximamente queremos que sea de 360°. Puede marcar con unos pins en la mano, dar presión donde haya objetos para que la persona no se choque y pueda caminar”.

El estudiante señaló que el proyecto parte del uso del tacto. “Las personas ciegas tienen el tacto más desarrollado. Aprovechamos eso e innovamos con inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes”, dijo.

FEEL cuenta con una IA integrada y una aplicación visual. “Desarrollamos un agente de IA que puede guardar configuraciones y lugares que le gustan a la persona. La plataforma predice cuánto tarda en caminar y aprende de eso”, explicó Pulitano.

PUBLICIDAD

También describió las alertas y las funciones previstas del sistema: “La IA es proactiva y avisa si ve algo que no le gusta o que puede hacer daño. También sirve como guía para llegar a lugares. Y nuestro objetivo es que pueda detectar personas conocidas. Usa la cámara del celular para detectar todo esto, El *feedback* fue increíble”.

Pulitano sostuvo que los dispositivos disponibles para personas ciegas tienen costos elevados, son pocos y “no son tan eficientes”. Uno de sus compañeros tiene familiares ciegos que no pueden acceder a esos productos por razones económicas. “Él quedó feliz con el resultado”, dijo sobre la reacción dentro del equipo.

PUBLICIDAD

El equipo armó el dispositivo con un presupuesto de USD 70

La construcción física de FEEL fue la primera experiencia de Pulitano con hardware. El grupo utilizó una impresora 3D para armarlo y compró los componentes en un local ubicado a tres cuadras del lugar de la competencia. El presupuesto fue de USD 70.

El dispositivo FEEL busca reemplazar el bastón para personas ciegas a través de sensores que ejercen presión táctil ante la cercanía de obstáculos. (Hackharvard)

“Jamás hice hardware en mi vida. Fue la primera vez que hice algo físico con tecnología”, contó. En el relato que publicó tras el certamen, había dicho que llegó a quemar un servo y que estuvo cerca de dejar el proyecto porque “venían saliendo las cosas mal”.

La entrega final también estuvo en riesgo. Pulitano se quedó dormido dos veces, 20 minutos en cada ocasión, y una de esas siestas fue poco antes de presentar el proyecto. “La última fue cerca de la entrega y casi no entregamos por eso, pero llegamos”, recordó entre risas.

PUBLICIDAD

En otro momento de la presentación, tuvo que improvisar ante el jurado. “Tuve que romper un cable y pelarlo frente al jurado. Lo hice con los dientes porque no encontraba cómo hacerlo”, dijo. Según contó, el jurado se rio y luego vio el resultado y el funcionamiento del aparato. “Apreciaron esa predisposición”, añadió.

El participante comparó ese proceso con el de algunos competidores que llegaron con componentes preparados. “Algunos trajeron muchas cosas ya armadas, solo para ensamblar, y ellos valoraron que lo hicimos en el momento, que es la idea de las hackatones”, afirmó. Al recibir los premios, dijo, “casi me pongo a llorar en el escenario”.

PUBLICIDAD

Antes de viajar, Pulitano había quedado en lista de espera

Para competir en HackHarvard 2026, Pulitano debió atravesar el proceso de admisión, organizar el viaje desde Argentina y preparar su participación. En su publicación, describió esas etapas como parte de una experiencia que ya consideraba excepcional antes de obtener los premios. “Que te acepten, poder viajar, organizar todo. Ya estar ahí era una locura para mí”, escribió.

Uno de los logos de HackHarvard 2026

La aceptación no llegó de inmediato. “Al principio no me aceptaron. Tenía ilusión y me pusieron en lista de espera. Mandé muchos mails”, contó a Infobae. Y agregó: “Cuando me aceptaron, perdí vuelos con tal de venir, y salió todo bien. Competí contra los mejores del mundo”.

PUBLICIDAD

Pulitano ya había participado en otros encuentros similares, aunque describió este último como el más grande y especial de su recorrido.

También destacó a Ethan Chen, quien lo alentó a continuar cuando pensaba abandonar el proyecto, y agradeció el trabajo de Benjamin L. e Isabella Chen.

Los desafíos abarcan seguridad digital, salud, sostenibilidad y dispositivos físicos

La categoría Hardware para el bien, en la que FEEL obtuvo uno de sus premios, propone llevar ideas de la pantalla al mundo físico. Los proyectos pueden utilizar sensores, microcontroladores, motores, dispositivos portátiles, robótica u otros aparatos, y abarcar desde un dispositivo inteligente para el hogar hasta un dispositivo de asistencia o un monitor ambiental.

PUBLICIDAD

Otra de las categorías del encuentro es Confianza digital, centrada en fintech y ciberseguridad. El desafío plantea que las personas depositan todos los días su confianza en la tecnología para administrar dinero, identidad y datos personales, e invita a crear herramientas que vuelvan los servicios digitales más seguros, justos y accesibles.

Esta categoría contempla soluciones para proteger personas, sistemas y datos frente a amenazas. Entre los ejemplos se incluyen herramientas de detección de fraudes en línea, mecanismos de protección de las finanzas personales y propuestas para mejorar la privacidad digital.

El certamen HackHarvard reunió a más de 500 participantes de diez países en desafíos de hardware, salud, ciberseguridad y sostenibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro desafío, “Reinventar los ensayos clínicos”, se vincula con la atención médica. Los equipos deben presentar una solución que elimine un obstáculo entre el descubrimiento y la aprobación de un medicamento. Las áreas sugeridas incluyen diseño bioestadístico, selección de centros de ensayo, reclutamiento, carga de trabajo en esos centros, calidad de los datos, presentaciones regulatorias y análisis.

Para ese reto, el kit de inicio ofrece hojas de problemas, contexto, fuentes de datos y lecturas. La presentación debe incluir una exposición, un video de demostración, un repositorio de GitHub y, de ser posible, un enlace a la demostración. El jurado evalúa la utilidad, la preparación y el diseño.

La lista también incorpora Salvemos la Tierra, una consigna sobre sostenibilidad que propone responder a problemas ambientales concretos. Los participantes pueden revisar el consumo de recursos, crear herramientas para fomentar hábitos sostenibles o buscar formas de reducir el impacto ambiental.

El estudiante combina la cursada remota con una estadía en el exterior

Pulitano cursa Ingeniería Informática en la UCEMA y es vicepresidente de su Club de Informática. “Puedo cursar de forma remota y viajo por el mundo mientras me formo”, contó.

El estudiante viajó a Estados Unidos por casi dos meses y tiene previsto ir después a Europa. Por lo general, explicó, se aloja con argentinos y, en ocasiones, en hostels u hoteles. Su próximo destino inmediato es San Francisco, donde participará de otra hackatón.

“Fue muy divertido. Me encantaría trabajar con IA, robótica y hardware”, afirmó. Sobre el proceso que atravesó para construir FEEL, agregó: “Cometí errores, pero aprendí mucho”.