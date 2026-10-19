“Pasamos de tratamientos generales a específicos”: cómo la detección temprana y las nuevas cirugías cambian el abordaje del cáncer de mama

El Consenso Nacional Inter-Sociedades aconseja una mamografía inicial entre los 35 y 37 años y controles anuales a partir de los 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, especialistas destacaron los cambios en el diagnóstico, las cirugías y los tratamientos personalizados que buscan detectar lesiones en etapas tempranas y reducir el impacto físico y emocional de la enfermedad.

El cáncer de mama es el tumor de mayor frecuencia entre las mujeres en el mundo y puede presentarse a cualquier edad, aunque su incidencia aumenta después de los 50 años.

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En la Argentina se estiman más de 20.750 diagnósticos nuevos por año, según datos difundidos por el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

La detección temprana mantiene un lugar central. El cáncer puede evolucionar sin dolor, alteraciones visibles ni nódulos palpables, por lo que los controles no deben quedar supeditados a la aparición de síntomas.

Las recomendaciones del Consenso Nacional Inter-Sociedades indican una mamografía inicial entre los 35 y 37 años y controles anuales desde los 40 en mujeres con riesgo promedio.

Las imágenes permiten identificar lesiones cada vez más pequeñas

La tomosíntesis y la ecografía mamaria aportan información complementaria para detectar anomalías tempranas en mamas densas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mamografía continúa como la principal herramienta para encontrar alteraciones antes de que sean detectables mediante un examen físico. Puede revelar microcalcificaciones y otras lesiones incipientes que requieren evaluación especializada.

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A ese estudio se sumaron recursos que amplían la información disponible. La tomosíntesis, o mamografía 3D, toma imágenes desde distintos ángulos y ayuda a disminuir el efecto de superposición de los tejidos.

La ecografía complementa el estudio de lesiones y de mamas densas, mientras que la resonancia magnética y la mamografía con contraste se reservan para situaciones clínicas determinadas.

“Los controles mamarios forman parte del cuidado integral de la salud de la mujer. No se debe esperar a tener un síntoma para consultar. El cáncer de mama puede desarrollarse de manera silenciosa, sin dolor y sin producir cambios visibles o palpables”, señaló la Dra. María Eloísa Godino, especialista en diagnóstico por imágenes mamarias e integrante de la Unidad de Tumores Mamarios del IADT.

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Entre las señales que requieren evaluación médica figuran la aparición de un bulto en la mama o la axila, variaciones persistentes en la piel, secreción espontánea por el pezón, retracciones y cambios en la forma o el tamaño de una mama.

Los antecedentes familiares son un elemento que se tiene en cuenta, pero su ausencia no elimina la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Se calcula que entre el 5% y el 10% de los casos tiene un origen hereditario, vinculado en algunos casos con mutaciones genéticas como BRCA.

Las cirugías buscan conservar tejido y evitar secuelas innecesarias

En el tratamiento quirúrgico, el cambio de enfoque apunta a intervenciones más acotadas cuando las características del tumor lo permiten. La cirugía conservadora puede ser una opción si existe una relación adecuada entre el tamaño de la lesión y el volumen mamario, con márgenes libres de enfermedad.

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Entre el 5% y el 10% de los casos de cáncer de mama presenta un origen hereditario vinculado a mutaciones en genes como BRCA (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se modificó el abordaje de los ganglios axilares. La identificación del ganglio centinela permite, en casos seleccionados, evitar el vaciamiento completo de la axila, una práctica asociada a posibles secuelas como linfedema en el brazo y limitaciones en la movilidad del hombro.

El Dr. Francisco Santillán, jefe de Mastología del IADT, explicó: “La mastectomía solo se realiza cuando es necesaria, por ejemplo cuando el cáncer es grande o multicéntrico o para reducción de riesgo en pacientes con mutaciones genéticas. La reconstrucción mamaria ya no se considera un procedimiento secundario, sino parte integral del tratamiento oncológico. El cuidado de la imagen corporal y el bienestar emocional de la paciente son fundamentales”.

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En esa línea, el Hospital Italiano de Buenos Aires informó que incorporó mastectomías endoscópicas con reconstrucción inmediata para pacientes seleccionadas.

La técnica permite retirar la glándula mamaria mediante una incisión de entre 3 y 5 centímetros en la zona axilar y colocar un implante durante el mismo procedimiento.

El procedimiento utiliza una cámara de alta definición y material quirúrgico especializado. “Con esta técnica mínimamente invasiva, que hoy solo se lleva a cabo en muy pocos centros de Argentina, obtenemos mejores resultados estéticos, con cicatrices menos visibles y una recuperación más favorable. Y lo más importante, lo hacemos manteniendo la misma seguridad oncológica, que es nuestra prioridad”, agregó la Dra. Carola Allemand, especialista en Mastología del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano.

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La posibilidad de preservar piel, pezón y aréola depende de la indicación médica y de las condiciones de cada caso. Cuando es viable, la técnica permite cuidar los vasos que nutren esa zona y procurar mantener parte de su sensibilidad. También contempla la reconstrucción en la misma intervención, un aspecto que puede reducir el impacto emocional del procedimiento.

La mastectomía endoscópica puede evaluarse en personas con tumores localizados, carcinomas in situ o alto riesgo genético. El Hospital Italiano precisó que realizó dos procedimientos con esta técnica, cuyos resultados oncológicos y estéticos fueron favorables, y remarcó que su aplicación debe definirse mediante una evaluación integral.

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El perfil de cada tumor guía tratamientos más específicos

Especialistas de mastología, oncología y diagnóstico por imágenes coordinan de forma interdisciplinaria el plan terapéutico de cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección terapéutica ya no se sostiene solo en el tamaño o la extensión de la lesión. El análisis incorpora el estadio de la enfermedad, el resultado anatomopatológico, los receptores hormonales, el estado de HER2/neu, el Ki-67 y, para determinados cuadros, los perfiles moleculares.

“Hoy el mensaje es claro: detectar temprano, conocer bien cada tumor y elegir el tratamiento adecuado para cada paciente permite obtener mejores resultados”, expresó el Dr. Juan Ignacio Hernández Morán, jefe del Servicio de Oncología del IADT y coordinador de su Unidad de Tumores Mamarios.

Además afirmó: “Pasamos de tratamientos más generales a tratamientos cada vez más específicos. Esto permitió mejorar las posibilidades de curación en la enfermedad localizada y prolongar la vida de muchas pacientes con enfermedad avanzada”.

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Cuando el diagnóstico ocurre en fases tempranas, las posibilidades de curación son elevadas. Para la enfermedad avanzada, los nuevos esquemas terapéuticos pueden controlar la evolución durante períodos prolongados. El PET/CT puede utilizarse en escenarios puntuales para establecer la extensión del cáncer o medir la respuesta a un tratamiento.

El abordaje requiere la coordinación de mastología, oncología, diagnóstico por imágenes, anatomía patológica, medicina nuclear, radioterapia y cirugía plástica. La decisión final se construye a partir de los estudios de cada paciente y de la discusión de los casos entre especialistas.

En este 19 de octubre, la recomendación de los equipos médicos es sostener los controles periódicos, consultar ante cambios nuevos y acceder a una evaluación individual según la edad, los antecedentes y los factores de riesgo.