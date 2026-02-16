La clave para un metabolismo saludable podría estar en el horario de las comidas, no solo en las calorías

El horario de las comidas influye significativamente en los resultados metabólicos de las dietas con restricción de tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario de las comidas en una alimentación con restricción de tiempo influye en la salud metabólica, según un metaanálisis internacional publicado en BMJ Medicine. Expertos de la Universidad Nacional de Taiwán concluyeron que adelantar el consumo, sobre todo hacia la mañana, mejora el peso corporal, la glucosa en ayunas, la presión arterial sistólica y el perfil lipídico.

Según los expertos, la alimentación con restricción de tiempo consiste en limitar la ingesta diaria a un intervalo específico, habitualmente inferior a doce horas, sin reducir necesariamente la cantidad total de calorías.

Su relevancia radica en que prioriza el momento de la comida, relacionado con la sincronización de los ritmos circadianos, más allá de la mera restricción calórica. Los estudios indicaron que esta estrategia puede optimizar marcadores metabólicos sin requerir una disminución estricta de la energía.

El equipo liderado por Ling-Wei Chen revisó 41 ensayos clínicos aleatorizados con un total de 2.287 participantes de distintas edades y antecedentes de salud. Los ensayos se agruparon según la hora final de la última comida: antes de las 17:00 (temprano), entre 17:00 y 19:00 (medio) y después de las 19:00 (tarde).

Además, se analizaron tres duraciones de ventana: menos de ocho horas, ocho horas y más de ocho horas. Entre los resultados examinados figuran peso corporal, circunferencia de cintura, presión arterial, glucosa e insulina en ayunas, perfil lipídico y cumplimiento de la dieta.

Ventanas tempranas y ritmos biológicos: mayor eficacia

El metaanálisis determinó que la alimentación con restricción de tiempo mejora de forma consistente la salud metabólica frente a las dietas habituales. No obstante, no todas las configuraciones son igual de efectivas.

Además, comer temprano en el día, cuando la última comida se realiza antes de las 17:00, multiplicó los efectos positivos sobre el peso corporal (diferencia media de 1,15 kg frente al consumo tardío) y la glucosa en ayunas. Además, se observaron mejores resultados en presión arterial sistólica y perfil lipídico.

La profesora Ling-Wei Chen declaró: “Nuestros resultados sugieren que el momento en que se come puede ser tan importante como la duración de la ventana de alimentación”. Por el contrario, quienes consumieron su última comida después de las 19:00 obtuvieron resultados menos favorables, especialmente si la ventana de consumo era extensa.

El estudio mostró que acortar la ventana de ingesta a menos de ocho horas no siempre proporciona mayores beneficios metabólicos. Según BMJ Medicine, la efectividad respecto a reducción de peso, glucosa e insulina varía y depende en buena parte del horario de las comidas.

Por ejemplo, la disminución de la circunferencia de cintura solo fue significativa en grupos con ventana inferior a ocho horas, mientras que otros indicadores mostraron resultados menos uniformes.

Según advirtieron los autores en BMJ Medicine, reducir la ventana de consumo no garantiza necesariamente mejores efectos si se combina con un horario tardío.

El mayor beneficio se observó en quienes alinearon una ventana de consumo temprana o intermedia (última comida antes de las 19:00 y de hasta ocho horas de duración) con los ritmos circadianos biológicos.

Estas combinaciones superaron a las de ventanas prolongadas o consumo tardío, concepto vinculado a la crononutrición. Como argumentan los investigadores, el cuerpo humano está mejor preparado para digerir alimentos en las primeras horas del día, lo que contribuye a un metabolismo más eficiente y a un menor riesgo de alteraciones en glucosa o lípidos.

Por el contrario, la combinación de ventanas prolongadas con horarios nocturnos registró las menores mejoras en marcadores como peso corporal, glucosa o triglicéridos.

La adherencia a la alimentación con restricción de tiempo fue alta, con tasas superiores al 66%, y que en la mayoría de estudios resultó preferible respecto a la restricción calórica continua. No se detectaron efectos adversos graves, únicamente síntomas leves y transitorios, como cefalea, mareos o estreñimiento al inicio, que se resolvieron con el tiempo.

El artículo en BMJ Medicine añade que la flexibilidad para adaptar la ventana de ingesta según las circunstancias personales, como en los esquemas de libre elección, puede favorecer la adherencia y la viabilidad a largo plazo.

El equipo investigador reconoció diversas limitaciones. Existe heterogeneidad en algunos desenlaces, en especial sobre insulina, y falta evidencia directa sobre el efecto en síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Además, la clasificación entre ventanas de menos o más de ocho horas implica cierto grado de arbitrariedad, y en algunos patrones la evidencia permanece limitada.

Los autores concluyeron que hacen falta nuevos estudios comparativos directos para definir con mayor precisión las combinaciones óptimas de horario y duración para la salud metabólica.