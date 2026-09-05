Salud

Cena y crononutrición: cómo influye el horario en la salud metabólica

El momento de la ingesta interactúa directamente con los ritmos biológicos: especialistas explican los efectos fisiológicos de comer tarde y la importancia de planificar la última comida del día

Hombre en pijama sentado a la mesa frente a un reloj despertador con rostro cansado y manecillas de cubiertos junto a una ventana nocturna.
La crononutrición analiza cómo el horario de la cena y de las comidas interactúa con el reloj biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La relación entre el momento del día en que ingerimos los alimentos y el funcionamiento interno de nuestro cuerpo ha pasado de ser un consejo tradicional a un campo de estudio científico riguroso.

Este interés responde a la necesidad de comprender por qué el horario de las comidas parece condicionar no solo el control de peso, sino también la eficacia con la que el cuerpo gestiona los procesos energéticos. La crononutrición analiza cómo nuestros ritmos circadianos influyen en la respuesta metabólica, un factor considerado una pieza clave para entender la salud a largo plazo.

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El impacto de los horarios en la alimentación se convirtió en una variable central para entender cómo el organismo procesa la energía, situando a la crononutrición como un campo esencial para el bienestar metabólico. Aunque no existe una hora universal para la última ingesta del día, diversos estudios sugieren que el momento en que se consume la comida interactúa directamente con el reloj biológico y la eficiencia del metabolismo.

El papel del ritmo circadiano y la respuesta a la glucosa

Primer plano de una persona cenando fideos en una mesa de cocina, con un vaso de agua y un reloj digital que marca las 9:30 PM (21:30).
Los ritmos circadianos regulan el sueño, las hormonas y el metabolismo, y por eso el cuerpo no procesa los alimentos igual a cualquier hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ritmos circadianos funcionan como ciclos biológicos de aproximadamente 24 horas que coordinan funciones esenciales como el sueño, la liberación de hormonas y el procesamiento de los nutrientes. Según investigaciones difundidas en la revista académica Nutrients, el cuerpo humano no gestiona los alimentos de igual manera durante todo el día. Al acercarse la noche, la sensibilidad a la insulina disminuye y el organismo se prepara para la fase de descanso, lo que puede volver menos eficiente el procesamiento de la glucosa si se realizan ingestas calóricas importantes.

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Un estudio incluido en Nutrients analizó cómo la distribución de la energía a lo largo de la jornada influye en el riesgo metabólico. Los datos indican que concentrar una proporción significativa de la ingesta nocturna, especialmente cerca de la hora de dormir, se asocia con alteraciones en estos procesos. La melatonina, hormona que regula el inicio del sueño, juega un papel relevante en esta dinámica: cuando se come en horarios muy tardíos, su interacción con la respuesta metabólica puede generar una respuesta de glucosa menos favorable, una observación que motiva gran parte del interés científico actual en la crononutrición.

Recomendaciones para una alimentación saludable y el descanso

A pesar de los hallazgos científicos, las autoridades sanitarias como el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) enfatizan que el plan alimentario de cada persona debe ser personalizado. La decisión sobre los horarios no responde a una regla estricta, sino que debe integrarse a factores individuales como el nivel de actividad física, el uso de medicamentos, el horario de trabajo y las condiciones de salud preexistentes, como la diabetes.

Persona adulta sentada sola en una mesa de cocina, cenando de noche bajo luz artificial, reloj marca 22:30.
La ciencia indicó que comer tarde, sobre todo cerca de la hora de dormir, podría asociarse con resultados metabólicos menos favorables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, los consejos de organismos como MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, apuntan a una práctica recomendada para favorecer el descanso y la digestión. La sugerencia de comer dos o tres horas antes de acostarse funciona como una estrategia para evitar comidas abundantes cerca del momento de dormir. Si existe hambre durante la noche, se recomienda optar por colaciones pequeñas, manteniendo el enfoque en una distribución equilibrada de la ingesta a lo largo del día antes que en la búsqueda de una hora exacta de finalización.

La clave para implementar estos ajustes reside en la flexibilidad y en la escucha activa de las necesidades del organismo. En lugar de adoptar cambios drásticos que pueden resultar insostenibles o generar ansiedad, los especialistas sugieren realizar modificaciones graduales que permitan al cuerpo adaptarse a un ritmo más equilibrado. Establecer una rutina que priorice comidas ligeras en la franja nocturna y que mantenga una regularidad, tanto en los tiempos de ingesta como en los periodos de descanso, representa una herramienta poderosa para optimizar la salud sin caer en restricciones extremas que, en ocasiones, suelen ser contraproducentes para el bienestar emocional y físico.

La evidencia científica es contundente al señalar que el equilibrio metabólico requiere de una visión integral que combine la calidad de los alimentos con una organización consciente de los horarios diarios. Es fundamental recordar que estas pautas actúan como una guía orientativa y no como una imposición rígida que limite la vida cotidiana de las personas. Al final, el objetivo de la crononutrición es facilitar un entendimiento más profundo de nuestras necesidades biológicas, permitiendo que cada individuo encuentre su propio camino hacia un estado de salud más pleno y sostenido en el tiempo.

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