Zambrano busca incluir en el próximo presupuesto de Honduras fondos para restaurar inmuebles históricos

Una comitiva de legisladores hondureños recorrió espacios culturales e históricos durante una visita a San Salvador. (Imagen de cortesía)

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El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, anunció que impulsará la identificación de recursos para restaurar espacios históricos y culturales del país dentro del próximo Presupuesto General, cuya aprobación prevé para los próximos meses.

Durante una visita a San Salvador, Zambrano sostuvo que el Legislativo debe evaluar las necesidades de los inmuebles emblemáticos hondureños y definir cuáles podrían ser intervenidos una vez que se aprueben los fondos. El planteamiento surgió tras un recorrido por el Palacio Nacional, el mausoleo del general Francisco Morazán y la Biblioteca Nacional salvadoreña.

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“Estamos comprometidos y, créanlo, estamos a menos de dos meses de la aprobación del presupuesto”, expresó el titular del Congreso durante la visita.

Zambrano planteó que las autoridades realicen visitas a sitios patrimoniales de Honduras para constatar sus condiciones, establecer prioridades y calcular los recursos necesarios para su recuperación. El objetivo, señaló, es devolver esos espacios a la ciudadanía y reforzar el vínculo con la historia nacional.

Casa Morazán, Villa Roy y la antigua Casa Presidencial figuran entre los espacios mencionados

El presidente del Legislativo citó como posibles proyectos la Casa Morazán, el Museo Villa Roy y la Antigua Casa Presidencial, ubicados en Tegucigalpa. Según dijo, estos lugares requieren respaldo institucional, recursos y mayor promoción para ampliar el acceso de estudiantes, profesionales y visitantes.

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El Congreso Nacional analiza alternativas para exhibir al público un sable de Francisco Morazán resguardado en el Banco Central de Honduras. (Cortesía: Cuenta X de Tomás Zambrano)

A la visita en El Salvador asistieron la directora del Despacho de Acción Social y Esperanza, Yohana Estrada de Zambrano; los diputados nacionalistas Kilvett Bertrand, Erik Alvarado y Marcos Paz; y los legisladores liberales Rumy Bueso y Luis Coello.

Zambrano atribuyó el deterioro o la limitada proyección de algunos inmuebles a la falta de respaldo político. “Lo que había faltado, lo podemos decir, es voluntad política”, afirmó. También indicó que buscará sumar a diputados de todas las bancadas y a organizaciones interesadas en la preservación del patrimonio.

El titular del Congreso mencionó además la situación de uno de los sables originales del general Francisco Morazán, que, según afirmó, estaría resguardado en las bóvedas del Banco Central de Honduras. Propuso investigar su estado y analizar opciones para exhibirlo al público.

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Los inmuebles históricos reúnen parte de la memoria política y colonial del país

Entre los monumentos que forman parte del patrimonio hondureño figura el Monumento de la Constitución de Cádiz, conocido como La Picota, situado en la plaza La Merced de Comayagua. La estructura se relaciona con el decreto de 14 de agosto de 1812 que dispuso la designación de plazas de la Constitución en territorios de la monarquía española.

También sobresale el Cabildo de Comayagua, conocido como Palacio de Comayagua, donde se difundió la noticia de la independencia. El edificio fue construido en 1880 como Palacio Municipal, bajo un diseño neoclásico atribuido al ingeniero Federico Fiallos.

El titular del Legislativo propuso priorizar la recuperación de la Casa Morazán, el Museo Villa Roy y la Antigua Casa Presidencial. (Imagen de cortesía)

En Tegucigalpa, el Puente Mallol conecta la capital con Comayagüela y fue declarado monumento nacional por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). La estructura de piedra, cuya construcción se remonta a 1821, tiene una extensión aproximada de 100 metros de largo y 13 metros de ancho.

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La Antigua Casa Presidencial, que alberga el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras, comenzó a construirse en 1916 y fue terminada en 1922. Rafael López Gutiérrez fue el primer presidente que la habitó, mientras que Rafael Leonardo Callejas fue el último mandatario en utilizarla como residencia oficial.

La Iglesia San Francisco, fundada en 1560, conserva retablos barrocos, imágenes talladas del siglo XVII y cinco campanas. Entre ellas se encuentra la campana Antonina, cuya inscripción señala que fue fundida en Alcalá de Henares en 1460.