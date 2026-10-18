Cultura

Censura en Colombia: el gobierno retiró obras LGBT y del proceso de paz del Museo Nacional y encendió una protesta histórica

La jornada comenzó con música y cánticos frente y terminó con antidisturbios y una tanqueta. Seis museos del país firmaron una declaración exigiendo autonomía ante lo que describieron como una reescritura de la historia

Censura en Colombia: el gobierno borró obras LGBT y de paz del Museo Nacional y encendió una protesta histórica
Censura en Colombia: el gobierno borró obras LGBT y de paz del Museo Nacional y encendió una protesta histórica
Guardar

Cientos de manifestantes se congregaron este sábado frente a uno de los museos más importante de Colombia en rechazo a una decisión del presidente Abelardo de la Espriella de quitar obras relacionadas con la comunidad LGBT, feminismo, procesos de paz, entre otras.

En el Museo Nacional, donde se exhibe buena parte de la memoria histórica, artística y cultural del país, decenas de piezas fueron removidas de sus paredes esta semana por orden del gobierno derechista, bajo el argumento que el recinto no debe “servir como instrumento de adoctrinamiento político”.

PUBLICIDAD

“Se están dando decisiones para reescribir esa memoria, esa historia según la narrativa que quiere posicionar el gobierno”, dijo a la AFP Paola Castañeda, profesora de geografía de 35 años, que repartía entre los manifestantes pegatinas con imágenes de las obras retiradas.

Manifestantes sostienen fotografías del fallecido líder de izquierda Carlos Pizarro, asesinado en 1990, durante una protesta frente al Museo Nacional en Bogotá, el 17 de octubre de 2026
Manifestantes sostienen fotografías del fallecido líder de izquierda Carlos Pizarro, asesinado en 1990, durante una protesta frente al Museo Nacional en Bogotá, el 17 de octubre de 2026

Sin referirse directamente al museo, De la Espriella dijo el jueves que el “Estado tiene el deber moral insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores”.

Junto a la ministra de Cultura, Paola Holguín, lanzó advertencias contra la llamada cultura “woke”, que definió como “uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional”.

PUBLICIDAD

La palabra inglesa “woke” es usada con frecuencia por sectores conservadores como etiqueta peyorativa para criticar políticas progresistas.

La jornada transcurrió de manera pacífica con música, cánticos y arengas como “somos artistas, no somos terroristas”.

En la noche, la policía antidisturbios disolvió la protesta con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos y una tanqueta que lanzaba chorros de agua.

La protesta se llevó a cabo contra una orden gubernamental de retirar obras que aluden a los derechos LGBTQ y al proceso de paz en el país
La protesta se llevó a cabo contra una orden gubernamental de retirar obras que aluden a los derechos LGBTQ y al proceso de paz en el país

“Me siento con mucha desesperanza, porque una obra de arte es una obra de arte. No es una amenaza”, dijo Leti Muñoz, pensionada de 59 años con una bandera feminista.

“Profunda preocupación”

El Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) y otros cinco museos de todo el país firmaron una declaración en la que expresaron su “profunda preocupación” por lo ocurrido con las obras retiradas y exigieron a la ministra de Cultura “que garantice la autonomía de los museos”.

“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, anotaron.

Aliado de Donald Trump y en el poder desde hace poco más de dos meses, De la Espriella es criticado por sus frecuentes alusiones a Cristo, el uso de imágenes religiosas en eventos públicos y declaraciones contra derechos protegidos por la Constitución, como el aborto.

El Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) y otros cinco museos de todo el país firmaron una declaración en la que expresaron su “profunda preocupación”
El Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) y otros cinco museos de todo el país firmaron una declaración en la que expresaron su “profunda preocupación”

También por presuntos excesos en sus políticas de mano dura, como liderar con pistola al cinto operaciones militares o caminar entre los cadáveres que dejó uno de sus bombardeos.

Están “borrando por completo aquellas cosas que ellos han llamado apología del terrorismo, de aquellas cosas que ellos han llamado ideología woke, que no son otra cosa que la memoria del conflicto armado (...) la memoria de la lucha de los colectivos de mujeres, los colectivos feministas, los colectivos LGBT”, añadió Castañeda.

Desde esta semana se prohibió tomar fotografías dentro del museo, dijeron trabajadores a la AFP. El miércoles decenas de miles protestaron en todo el país, en la primera marcha contra las políticas de derecha del gobierno.

Los manifestantes llamaron a un nuevo plantón frente al museo Nacional el domingo a las 10H00 locales (15H00 GMT).

Fuente: AFP. Fotos: Sebastian BARROS / AFP

“Siento que nos tenemos que tomar esto mucho más en serio porque no han pasado ni siquiera tres meses de este nuevo gobierno y está sucediendo este tipo de cosas”, dijo Daniel Jiménez, artista plástico de la comunidad LGBT.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

CensuraComunidad LGBTMuseo Nacional de Colombia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires vuelve con 1926 como eje: el año de Arlt, Güiraldes y las vanguardias que cambiaron la literatura argentina

Dos novelas fundacionales publicadas en el mismo año marcan el hilo conductor de la 19ª edición del evento más antiguo de América Latina en su tipo. Del 28 de octubre al 1 de noviembre, el Palacio Libertad abrirá sus puertas con entrada libre

La Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires vuelve con 1926 como eje: el año de Arlt, Güiraldes y las vanguardias que cambiaron la literatura argentina

Las silvers que se hicieron escritoras y museólogas para dejar un legado a hijos y nietos

El proyecto nació en el marco de un taller para adultos mayores animado por la narradora Maribel García y dio como resultado un libro colaborativo que reúne las historias ocultas detrás de objetos de la vida cotidiana

Las silvers que se hicieron escritoras y museólogas para dejar un legado a hijos y nietos

Adriana Riva: “No existe la madre pura, casta, buena, perfecta; cada uno hace lo que puede”

La escritora argentina acaba de publicar “Entre otras”, donde indaga sobre la multiplicidad que habita en la maternidad. En diálogo con Infobae Cultura, habla de la relación asimétrica entre madres e hijos: “Hay que andarse con cuidado de ese poder que uno tiene para que sea algo amoroso y no abusivo”

Adriana Riva: “No existe la madre pura, casta, buena, perfecta; cada uno hace lo que puede”

Darío Sztajnszrajber: “El enamoramiento es algo que uno no decide ni desde la voluntad”

El divulgador argentino participó de la Feria del Libro de Monterrey, donde brindó una charla sobre su libro “El amor es imposible”. En diálogo con Infobae Cultura reflexionó sobre las diferentes versiones que hay en el amar, entre otros temas

Darío Sztajnszrajber: “El enamoramiento es algo que uno no decide ni desde la voluntad”

La madre que creó un museo y la que nunca visitó a su hijo en prisión: los vínculos que marcaron a los grandes pintores de la historia

Detrás de Toulouse-Lautrec, Egon Schiele y Leonardo da Vinci hay historias de amor, abandono y sacrificio que moldearon sus obras. Cada lienzo guarda una deuda invisible con la primera mirada que los formó

La madre que creó un museo y la que nunca visitó a su hijo en prisión: los vínculos que marcaron a los grandes pintores de la historia

DEPORTES

La promesa del tenis que superó un tumor, sufrió la pérdida de su padre y encontró en su mamá el sostén para soñar con ser profesional

La promesa del tenis que superó un tumor, sufrió la pérdida de su padre y encontró en su mamá el sostén para soñar con ser profesional

Los detalles de la separación de una figura del Manchester United con una modelo a un año de haberse casado: “Fue un infierno”

Quedó en silla de ruedas tras un grave accidente en moto y ahora sueña con competir en el Rally Dakar

"Patada escorpión": la espectacular definición de un argentino en la MLS que se candidatea como el mejor gol del año

La trama del luchador que “arruinó su carrera en 8 segundos”: se negó a saludar al presidente de UFC y sufrió un impactante nocaut

TELESHOW

Helmut Ditsch buscó ocho años dónde dejar las cenizas de su esposa y lo hizo película: “El lugar gritó ‘soy la última morada’”

Helmut Ditsch buscó ocho años dónde dejar las cenizas de su esposa y lo hizo película: “El lugar gritó ‘soy la última morada’”

Zorrito Quintiero y Fernando Samalea celebran el MTV Unplugged de Charly García: “Detrás de ese genio hay una persona cariñosa”

El director Martín Saban reflexionó sobre el presente la ficción argentina: “Contar nuestra cultura es una obligación”

Marcada por el dolor y la resiliencia familiar, Trinidad Grehan Podestá convirtió un sueño de infancia en una obra propia en el Teatro Maipo

De Buenos Aires a Hollywood: la historia de Tomás Videla, el compositor argentino nominado al Latin GRAMMY

INFOBAE AMÉRICA

Zambrano busca incluir en el próximo presupuesto de Honduras fondos para restaurar inmuebles históricos

Zambrano busca incluir en el próximo presupuesto de Honduras fondos para restaurar inmuebles históricos

Unesco visitará la Biósfera del Río Plátano para actualizar su plan de conservación en Honduras

Francia amaneció con comercios destrozados y calles arrasadas: 35 fotos de los daños causados durante las protestas

El costarricense Jeison Rojas conquista el Oceanman en El Salvador y fortalece su preparación rumbo a Lima 2027

Procuraduría General de Guatemala reúne a 700 menores retornados con sus familias en menos de 72 horas