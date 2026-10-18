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"Patada escorpión": la espectacular definición de un argentino en la MLS que se candidatea como el mejor gol del año

Martín Ojeda anotó el 2-1 del Orlando City frente al DC United tras una genial resolución

La figura del Orlando City anotó un tanto con una patada "escorpión"
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Martín Ojeda se convirtió en una de las atracciones en la jornada del sábado de la MLS. Gracias a una espectacular definición marcó el segundo gol de Orlando City en la victoria por 4-1 ante DC United.

La jugada comenzó con una serie de toques hasta que la pelota llegó a los pies de Antoine Griezmann, autor del primer tanto a los 14 minutos. El francés filtró un pase por encima de la defensa para la corrida de Ojeda, quien esbozó una pirueta dentro del área y definió de derecha, cruzado y junto al palo izquierdo. “Patada escorpión de Martincho”, escribió la cuenta oficial del conjunto de la Florida en sus redes sociales.

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“Mi Dios, qué gol”, destacó el relator de la transmisión oficial de la Major League Soccer. “Potencialmente el gol del año”, citó la cuenta oficial del certamen luego de la conquista del argentino, figura máxima del elenco que ahora tiene al delantero campeón del mundo con la selección de Francia en Rusia 2018.

Gracias a esa increíble definición, Ojeda alcanzó 49 goles en 158 partidos con el club de Florida y dejó atrás a Facundo Torres, quien tenía 47 tantos. El récord lo había conseguido frente a Toronto, en el empate 3-3. El delantero francés felicitó al ex jugador de Godoy Cruz tras el récord que alcanzó con la franquicia: “Qué jugador... El máximo goleador histórico de Orlando City”, escribió en una historia de Instagram. Esta vez, la celebración llegó en la cancha con una asistencia que terminó en el nuevo tanto del argentino.

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La pirueta de Ojeda (Russell Lansford-Imagn Images)
La pirueta de Ojeda (Russell Lansford-Imagn Images)

La conexión entre ambos tiene un antecedente en 2022, cuando Ojeda todavía jugaba en Godoy Cruz. Después de marcarle de penal a Estudiantes, el volante argentino imitó uno de los festejos de Griezmann, quien compartió las imágenes en sus redes sociales.

La carrera de Ojeda refleja un desarrollo constante desde sus inicios en el ascenso hasta su consolidación como una de las figuras ofensivas de la Major League Soccer tras su paso por el fútbol argentino. El atacante zurdo, nacido en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el 27 de noviembre de 1998, construyó una trayectoria caracterizada por la versatilidad en el frente de ataque y un sostenido incremento en su cuota goleadora a lo largo de las temporadas.

Los primeros pasos profesionales del delantero ocurrieron en Ferro Carril Oeste, club donde debutó a los 17 años en la Primera B Nacional. Su desempeño en la institución de Caballito atrajo el interés de equipos de la máxima categoría tras completar 45 partidos oficiales y convertir cinco goles entre 2016 y mediados de 2017.

En agosto de 2017, Racing Club adquirió sus derechos deportivos para incorporarlo a un plantel de alta exigencia. Aunque su participación se limitó a 18 encuentros sin anotar goles, el futbolista integró la nómina que obtuvo el título de la Liga Profesional en la temporada 2018/19. Con el objetivo de sumar continuidad en el campo de juego, pasó a préstamo a Huracán a mediados de 2019, espacio en el que acumuló 12 presentaciones y una anotación durante un año de competencia.

Martin Ojeda celebra su tanto con el City (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)
Martin Ojeda celebra su tanto con el City (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El punto de inflexión en la trayectoria de Ojeda se produjo a partir de su llegada a Godoy Cruz de Mendoza en agosto de 2020. En el conjunto mendocino asumió un rol protagónico como volante ofensivo y extremo por la banda izquierda, donde se convirtió en el capitán y principal referente de la estructura ofensiva. Durante su etapa en la entidad cuyana registró 32 goles en 97 partidos, registros que lo ubicaron entre los futbolistas más determinantes del certamen argentino.

A comienzos de enero de 2023, Orlando City concretó la transferencia del atacante hacia Estados Unidos para sumarlo a la MLS. Su adaptación a la competencia norteamericana se dio de manera inmediata, de modo que se estableció como una de las piezas de ataque con mayor presencia en el esquema táctico del equipo de Florida. En la temporada 2026 de la MLS registra 15 goles y tres asistencias.

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