Ciencia

Detectan un cambio en las defensas que podría anticipar el cáncer de pulmón años antes

La investigación publicada en Nature analizó muestras de sangre y tejido humano, además de ensayos en animales, para estudiar cómo ciertas células inmunitarias aumentan durante las etapas iniciales del proceso

Representación 3D de pulmones humanos con partículas azules y moradas entrando por los bronquios hacia un tumor oscuro, rodeado por células inmunitarias y señales luminosas.
Un estudio del University College London detectó cambios en las células inmunitarias meses o años antes de la formación de tumores pulmonares (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una alteración en las defensas del organismo podría alertar sobre la formación de un tumor de pulmón mucho antes de que pueda detectarse. En ese contexto, investigadores del University College London hallaron señales de ese cambio en muestras de sangre y tejido.

Así, el trabajo plantea la posibilidad de identificar el riesgo de cáncer de pulmón años antes del diagnóstico y, a la vez, de actuar sobre ese proceso en una etapa temprana.

PUBLICIDAD

En 2022, el cáncer de pulmón fue el más diagnosticado y la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, con cerca de 2,5 millones de nuevos casos y 1,8 millones de muertes, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Como la enfermedad suele dar señales cuando ya avanzó, encontrar cambios previos a la formación del tumor puede ayudar a pensar nuevas formas de prevención.

La investigación, publicada en la revista Nature, reunió datos de personas que participaban en programas de seguimiento y detección temprana, junto con ensayos en animales.

Infografía con la ilustración de unos pulmones, texto de un estudio médico, una cifra global y seis recuadros informativos con iconos.
El incremento de las células T reguladoras reduce la capacidad del sistema inmunitario para identificar células alteradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas células de defensa aumentan antes de que aparezca el tumor

El equipo se centró en las células T reguladoras, también llamadas Tregs. Estas células de defensa suelen moderar la reacción del sistema inmunitario para impedir que ataque tejidos sanos. Sin embargo, los investigadores observaron que su número aumentaba gradualmente durante meses o años antes de que apareciera un cáncer de pulmón.

PUBLICIDAD

Ese incremento podría dificultar que las defensas reconozcan y eliminen células alteradas. Los investigadores denominan a este fenómeno “niebla inmunológica”, ya que el sistema inmunitario perdería parte de su capacidad para identificar esas alteraciones.

En ese proceso intervienen las lesiones precancerosas, grupos de células que todavía no forman un tumor invasivo, aunque algunas pueden evolucionar hacia un cáncer.

A partir de ese hallazgo, James Reading, profesor asociado del University College London y uno de los responsables del trabajo, afirmó en el comunicado institucional que se necesitan “urgentemente nuevas formas de prevenir el cáncer de pulmón en personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad”. Según relató, varios integrantes de su grupo habían detectado la misma actividad inusual de las células T reguladoras.

Un tumor central rodeado por células con prolongaciones y miles de puntos luminosos conectados por líneas que simulan una red en tonos azules, violetas y dorados.
Las lesiones precancerosas están formadas por grupos de células que todavía no constituyen un tumor invasivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reading agregó que esas células “no solo estaban señalando que podría estar desarrollándose un cáncer”, sino que también podrían ser un punto sobre el cual actuar antes de la formación de tumores. Aun así, el hallazgo no implica que ya exista una prueba disponible para la atención médica habitual, sino que plantea una línea de investigación que deberá continuar con nuevos estudios.

Según se detalla en el estudio, la comparación entre muestras humanas y ensayos con animales permitió relacionar el aumento de las Tregs con las primeras etapas en las que ciertas lesiones pulmonares pueden progresar. Por eso, el trabajo no presenta este indicador como una predicción segura para cada persona, sino como una señal que todavía requiere más comprobaciones.

Los análisis de sangre podrían aportar una señal de riesgo

Para saber si esta señal también podía detectarse sin analizar tejido, los investigadores desarrollaron pruebas de sangre experimentales capaces de medir las células T reguladoras.

Los resultados indican que su seguimiento podría ayudar a identificar a personas con un riesgo creciente de cáncer de pulmón, así como a pacientes que ya presentan una forma inicial de la enfermedad. De este modo, el análisis buscaría aportar una advertencia antes de que el cáncer se manifieste.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un análisis de sangre experimental mide la acumulación de defensas para advertir sobre el riesgo de cáncer de pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el grupo evaluó medicamentos que actúan sobre el sistema inmunitario para reducir la acumulación de Tregs. En ensayos con animales, el tratamiento redujo a la mitad la proporción de animales que desarrolló tumores pulmonares y evitó la aparición de todos los tumores grandes.

Charlotte Durkin, directora asociada de medicina molecular y celular del Medical Research Council, señaló que el estudio ofrece “una nueva y valiosa comprensión de las fases tempranas del desarrollo del cáncer de pulmón”.

También indicó que identificar mecanismos que alerten sobre un riesgo mayor y permitan intervenir muestra cómo la investigación básica puede contribuir a la prevención y a la detección temprana.

El objetivo es actuar sobre lesiones tempranas y evitar que progresen

Este enfoque apunta a intervenir sobre los cambios que anteceden al tumor, con el propósito de impedir que una lesión precancerosa avance hasta convertirse en una enfermedad invasiva.

Sam Janes, profesor y decano interino de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Población del University College London, afirmó en el comunicado institucional: “Estamos pasando de tratar el cáncer cuando ya se desarrolló a abordar la enfermedad precancerosa. Esto se llama interceptación del cáncer”.

Visualización médica de un pulmón con cáncer, mostrando múltiples masas tumorales marrones rodeadas por numerosas células T azules brillantes, dentro de una estructura ramificada.
La estrategia de interceptación del cáncer plantea la intervención sobre lesiones precancerosas para evitar tumores invasivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Catherine Elliott, directora de investigación y alianzas de Cancer Research UK, afirmó que el trabajo ayuda a sentar “las bases para enfoques más personalizados de prevención, detección e interceptación del cáncer”.

La responsable añadió que comprender la relación entre las defensas del organismo y el desarrollo del cáncer de pulmón puede contribuir a determinar cómo impedir que la enfermedad comience.

Temas Relacionados

Cáncer de pulmónsistema inmunológicoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La FDA aprueba el primer antiviral oral contra el herpes resistente en casi 30 años

El organismo regulador de Estados Unidos dio luz verde al pritelivir, un fármaco con un mecanismo de acción inédito dirigido a pacientes inmunocomprometidos que no responden a ningún tratamiento disponible

La FDA aprueba el primer antiviral oral contra el herpes resistente en casi 30 años

Cereales integrales: cuántos gramos por día se asocian con mayores beneficios para la salud cardiovascular

Un metaanálisis de 87 ensayos clínicos identificó un rango de consumo asociado con mejoras en el colesterol, la glucosa, la presión arterial, el peso corporal y la inflamación

Cereales integrales: cuántos gramos por día se asocian con mayores beneficios para la salud cardiovascular

Las patas turquesas de los piqueros revelan señales de alimentación y reproducción durante el cortejo

La coloración azul verdosa combina componentes obtenidos mediante la dieta con la forma en que la piel refleja la luz

Las patas turquesas de los piqueros revelan señales de alimentación y reproducción durante el cortejo

Qué revela la falta de aire al subir escaleras sobre la salud del corazón y cuándo conviene consultar

La sensación de agotamiento tras un tramo es normal, pero especialistas advierten que hay señales que no conviene ignorar

Qué revela la falta de aire al subir escaleras sobre la salud del corazón y cuándo conviene consultar

Cafeína y entrenamiento: qué encontró un estudio sobre los sprints repetidos

La prueba realizada en Japón registró mejoras físicas que persistieron varias horas, pero empleó una cantidad alta para una persona adulta

Cafeína y entrenamiento: qué encontró un estudio sobre los sprints repetidos

DEPORTES

Nació en Nueva Zelanda, llegó a Argentina sin hablar español, eligió Vélez por sobre River y Boca y fue citado a la Selección: “Mi ídolo es Messi”

Nació en Nueva Zelanda, llegó a Argentina sin hablar español, eligió Vélez por sobre River y Boca y fue citado a la Selección: “Mi ídolo es Messi”

Alpine atraviesa el momento más crítico del año en la Fórmula 1: cómo buscará recuperarse y la clave para Franco Colapinto

Tres rojas, caída de una camilla, golpes e intervención policial: los videos de los incidentes en una semifinal del fútbol argentino

“Le voy a patear el trasero”: el feroz desafío de Mike Tyson a Floyd Mayweather y su confesión sobre la derrota ante Jake Paul

La inesperada revelación sobre el club al que Mauro Icardi intentó llegar en este mercado: “Luchó con uñas y dientes”

TELESHOW

“Tan incondicional no era”: el ácido remate de Lizy Tagliani a Luck Ra que incomodó a todos en MasterChef

“Tan incondicional no era”: el ácido remate de Lizy Tagliani a Luck Ra que incomodó a todos en MasterChef

Carito Müller, antes de su debut en Dale Match con Marcelo Tinelli: “Esto va a ser muy grande”

La foto que disparó el insólito piropo de Marta Fort a su novio: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme”

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity tras un desafío de arroz con calamares

Wanda Nara deslumbró a La Negra Vernaci con sus lujosos zapatos y le bajó el pulgar a Grego Rosello: “Me tocaría mantenerlo”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay subió la tasa de interés tras el repunte de la inflación al 4,7%: Banco Central explicó el motivo

Uruguay subió la tasa de interés tras el repunte de la inflación al 4,7%: Banco Central explicó el motivo

Iglesia Católica uruguaya ratificó la agenda de León XIV en el país tras el anuncio de su operación por un nódulo pulmonar

EN VIVO: El premio Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

¿Por qué Estados Unidos puede y debe ganar la carrera de la inteligencia artificial?

La OTAN advertirá a Rusia sobre su capacidad de respuesta ante el aumento de las operaciones híbridas contra países aliados