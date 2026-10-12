Detectan un cambio en las defensas que podría anticipar el cáncer de pulmón años antes

Un estudio del University College London detectó cambios en las células inmunitarias meses o años antes de la formación de tumores pulmonares (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una alteración en las defensas del organismo podría alertar sobre la formación de un tumor de pulmón mucho antes de que pueda detectarse. En ese contexto, investigadores del University College London hallaron señales de ese cambio en muestras de sangre y tejido.

Así, el trabajo plantea la posibilidad de identificar el riesgo de cáncer de pulmón años antes del diagnóstico y, a la vez, de actuar sobre ese proceso en una etapa temprana.

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En 2022, el cáncer de pulmón fue el más diagnosticado y la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, con cerca de 2,5 millones de nuevos casos y 1,8 millones de muertes, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Como la enfermedad suele dar señales cuando ya avanzó, encontrar cambios previos a la formación del tumor puede ayudar a pensar nuevas formas de prevención.

La investigación, publicada en la revista Nature, reunió datos de personas que participaban en programas de seguimiento y detección temprana, junto con ensayos en animales.

El incremento de las células T reguladoras reduce la capacidad del sistema inmunitario para identificar células alteradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas células de defensa aumentan antes de que aparezca el tumor

El equipo se centró en las células T reguladoras, también llamadas Tregs. Estas células de defensa suelen moderar la reacción del sistema inmunitario para impedir que ataque tejidos sanos. Sin embargo, los investigadores observaron que su número aumentaba gradualmente durante meses o años antes de que apareciera un cáncer de pulmón.

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Ese incremento podría dificultar que las defensas reconozcan y eliminen células alteradas. Los investigadores denominan a este fenómeno “niebla inmunológica”, ya que el sistema inmunitario perdería parte de su capacidad para identificar esas alteraciones.

En ese proceso intervienen las lesiones precancerosas, grupos de células que todavía no forman un tumor invasivo, aunque algunas pueden evolucionar hacia un cáncer.

A partir de ese hallazgo, James Reading, profesor asociado del University College London y uno de los responsables del trabajo, afirmó en el comunicado institucional que se necesitan “urgentemente nuevas formas de prevenir el cáncer de pulmón en personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad”. Según relató, varios integrantes de su grupo habían detectado la misma actividad inusual de las células T reguladoras.

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Las lesiones precancerosas están formadas por grupos de células que todavía no constituyen un tumor invasivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reading agregó que esas células “no solo estaban señalando que podría estar desarrollándose un cáncer”, sino que también podrían ser un punto sobre el cual actuar antes de la formación de tumores. Aun así, el hallazgo no implica que ya exista una prueba disponible para la atención médica habitual, sino que plantea una línea de investigación que deberá continuar con nuevos estudios.

Según se detalla en el estudio, la comparación entre muestras humanas y ensayos con animales permitió relacionar el aumento de las Tregs con las primeras etapas en las que ciertas lesiones pulmonares pueden progresar. Por eso, el trabajo no presenta este indicador como una predicción segura para cada persona, sino como una señal que todavía requiere más comprobaciones.

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Los análisis de sangre podrían aportar una señal de riesgo

Para saber si esta señal también podía detectarse sin analizar tejido, los investigadores desarrollaron pruebas de sangre experimentales capaces de medir las células T reguladoras.

Los resultados indican que su seguimiento podría ayudar a identificar a personas con un riesgo creciente de cáncer de pulmón, así como a pacientes que ya presentan una forma inicial de la enfermedad. De este modo, el análisis buscaría aportar una advertencia antes de que el cáncer se manifieste.

Un análisis de sangre experimental mide la acumulación de defensas para advertir sobre el riesgo de cáncer de pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el grupo evaluó medicamentos que actúan sobre el sistema inmunitario para reducir la acumulación de Tregs. En ensayos con animales, el tratamiento redujo a la mitad la proporción de animales que desarrolló tumores pulmonares y evitó la aparición de todos los tumores grandes.

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Charlotte Durkin, directora asociada de medicina molecular y celular del Medical Research Council, señaló que el estudio ofrece “una nueva y valiosa comprensión de las fases tempranas del desarrollo del cáncer de pulmón”.

También indicó que identificar mecanismos que alerten sobre un riesgo mayor y permitan intervenir muestra cómo la investigación básica puede contribuir a la prevención y a la detección temprana.

El objetivo es actuar sobre lesiones tempranas y evitar que progresen

Este enfoque apunta a intervenir sobre los cambios que anteceden al tumor, con el propósito de impedir que una lesión precancerosa avance hasta convertirse en una enfermedad invasiva.

Sam Janes, profesor y decano interino de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Población del University College London, afirmó en el comunicado institucional: “Estamos pasando de tratar el cáncer cuando ya se desarrolló a abordar la enfermedad precancerosa. Esto se llama interceptación del cáncer”.

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La estrategia de interceptación del cáncer plantea la intervención sobre lesiones precancerosas para evitar tumores invasivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Catherine Elliott, directora de investigación y alianzas de Cancer Research UK, afirmó que el trabajo ayuda a sentar “las bases para enfoques más personalizados de prevención, detección e interceptación del cáncer”.

La responsable añadió que comprender la relación entre las defensas del organismo y el desarrollo del cáncer de pulmón puede contribuir a determinar cómo impedir que la enfermedad comience.