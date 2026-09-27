Sin gimnasio y en pocos minutos: los ejercicios después de comer que ayudan a controlar el azúcar

Una revisión sistemática halló que la actividad física realizada tras las comidas redujo la glucosa media diaria y la variabilidad glucémica en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Investigaciones científicas acumuladas en los últimos años demuestran que realizar ejercicio suave en los minutos posteriores a una comida reduce de forma considerable los picos de glucosa en sangre, un factor clave para la salud metabólica tanto en personas con diabetes como en quienes no la padecen.

El músculo, al contraerse, absorbe glucosa del torrente sanguíneo para usarla como combustible, lo que frena la elevación brusca del azúcar tras comer.

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La clave no radica tanto en la duración de la actividad como en el momento en que se la practica. Una caminata de diez minutos iniciada de inmediato puede ser más eficaz que una sesión de 30 minutos postergada varias horas.

De acuerdo con especialistas citados por al revista Verywell Heath, los valores de glucosa alcanzan su techo aproximadamente 90 minutos después de comer, por lo que actuar antes de ese umbral marca una diferencia concreta en el control glucémico.

Los movimientos más respaldados por la ciencia

Una infografía de Infobae detalla las rutinas de ejercicio suave que contribuyen a reducir los niveles de azúcar en sangre después de las comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las actividades con mayor aval científico figuran rutinas que no requieren equipamiento ni acceso a un gimnasio. Marchar en el lugar —levantando las rodillas a 90 grados de forma alternada— fue evaluado en personas con diabetes tipo 2, donde cuatro intervalos de un minuto al día ayudaron a regular el azúcar tras las comidas. Las sentadillas con el propio peso corporal formaron parte de la misma investigación y arrojaron descensos consistentes en la glucosa posprandial.

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Para ejecutarlas correctamente, conviene separar los pies un poco más que el ancho de las caderas, descender hasta que los muslos queden paralelos al suelo y retornar a la posición inicial. Tres series de diez repeticiones resultan suficientes.

Subir escalones completa este grupo: basta alternar las piernas en 20 repeticiones por lado apoyándose en el primer peldaño, lo que convierte una escalera doméstica en una herramienta de control glucémico al alcance de la mano.

La elevación de talón sentado puede recortar el pico de azúcar entre un 39% y un 52%

Un estudio asocia la elevación de talón sentado con una reducción de entre el 39% y el 52% del pico de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren o necesitan evitar los movimientos de pie, existe una alternativa igualmente documentada. El soleo push-up —o elevación de talón sentado— consiste en apoyar los pies en el suelo, levantar los talones mientras los dedos permanecen en contacto con el piso y bajarlos de vuelta durante al menos 60 segundos. Al repetir el gesto, se activa el músculo soleo de la pantorrilla, que consume una cantidad de glucosa llamativamente elevada en relación con su tamaño.

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Una investigación determinó que este ejercicio, practicado justo después de comer, puede recortar el pico de glucosa posprandial entre un 39% y un 52%. Su mayor ventaja es práctica: puede realizarse frente a una computadora, en una videollamada o mientras se mira televisión, sin alterar la rutina cotidiana.

El ejercicio posprandial mejora el control glucémico durante todo el día

Una revisión sistemática con metaanálisis publicada en julio de 2026 en Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders aporta la prueba más reciente sobre el tema. El trabajo analizó 17 ensayos cruzados con adultos con diabetes tipo 2 y concluyó que la actividad física posprandial aguda —realizada después de comer— redujo la glucosa media en 24 horas, el tiempo fuera del rango objetivo y la variabilidad glucémica. Los efectos fueron consistentes independientemente del tipo de movimiento practicado.

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El ejercicio posprandial tras el desayuno mostró los beneficios más pronunciados en el control glucémico, según un metaanálisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis precisó que los beneficios resultaron más pronunciados cuando el ejercicio se realizó tras el desayuno. Los autores señalaron que vincular la actividad física al horario de las comidas —en especial la primera del día— representa una estrategia prometedora para el manejo clínico de la diabetes, según consta en la publicación de Springer.

Caminar sigue siendo la opción con mayor volumen de investigación disponible

La caminata cuenta con el respaldo científico más extenso y es la alternativa más accesible para la mayoría de las personas. Un análisis confirmó que caminar después de comer disminuye la glucosa posprandial frente a permanecer sentado. Uno de los hallazgos más destacados señala que diez minutos iniciados de inmediato logran una caída mayor del azúcar que una sesión de media hora postergada.

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La Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomienda fragmentar la actividad en bloques cortos: tres intervalos de 15 minutos distribuidos tras cada comida pueden superar en efectividad a una única sesión de 45 minutos. Otras opciones de baja intensidad —jardinería, tareas del hogar o ciclismo tranquilo— producen efectos similares dentro de los primeros 30 minutos de concluida la ingesta.

Para quienes tienen diabetes, los especialistas aconsejan verificar la glucosa antes de comenzar: un valor inferior a 70 mg/dL indica que conviene consumir carbohidratos de acción rápida antes de moverse.