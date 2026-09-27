Salud

Arroz o papa: qué factores modifican realmente su impacto en la glucosa

La cantidad servida y el modo de cocción son solo el punto de partida, ya que otros hábitos cotidianos también condicionan la respuesta del organismo ante estos alimentos

Dos recipientes de madera sobre una mesa; uno contiene arroz blanco y el otro contiene trozos de papa cocida, ambos con cucharas de madera.
El arroz y las papas pueden formar parte de una dieta equilibrada si se cuida la porción y la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La discusión sobre arroz y papas para controlar el azúcar en sangre no se resuelve con prohibiciones: ambos alimentos pueden integrar una dieta equilibrada si se consideran la porción, la preparación y el resto de los ingredientes del plato.

EatingWell señala que estos dos alimentos suelen quedar asociados a dietas restrictivas por su contenido de almidón, un tipo de carbohidrato que puede elevar la glucosa. Sin embargo, la Asociación Estadounidense de Diabetes recomienda priorizar un patrón de alimentación que combine verduras sin almidón, proteínas y carbohidratos de calidad, en lugar de eliminar este último grupo por completo.

PUBLICIDAD

La respuesta del organismo ante una comida depende de distintos factores. La cantidad ingerida, el nivel de actividad física, el descanso, el estrés y la combinación con grasas, proteínas y fibra pueden modificar el aumento de glucosa posterior a comer.

El arroz aporta más carbohidratos por taza y su fibra varía según el tipo

El arroz es principalmente una fuente de carbohidratos, por lo que una porción abundante o consumida sin acompañamientos puede tener un efecto más marcado sobre la glucemia. Una taza de arroz cocido contiene cerca de 45 gramos de carbohidratos, una cantidad relevante para quienes vigilan sus niveles de azúcar en sangre.

No todas las variedades tienen el mismo perfil nutricional. El arroz integral y otras opciones menos refinadas conservan el salvado y el germen del grano, partes que aportan más fibra. El arroz blanco, en cambio, atraviesa un proceso de refinamiento que elimina esos componentes y reduce su contenido de fibra.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El arroz integral conserva el salvado y el germen del grano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia se aprecia en las cifras: una taza de arroz blanco tiene menos de un gramo de fibra, mientras que una porción equivalente de arroz silvestre aporta cerca de tres gramos. Además, el alimento contiene vitaminas del grupo B, magnesio y otros minerales.

La nutricionista Gisela Bouvier indicó a EatingWell que el arroz puede ser útil en situaciones en las que se busca una digestión más rápida, como antes de un entrenamiento o durante la recuperación física. En esos casos, su aporte energético de absorción relativamente veloz puede ser funcional.

La papa con cáscara suma potasio, vitamina C y fibra

Las papas también contienen almidón, aunque su composición nutricional no se limita a los carbohidratos. Aportan potasio, vitamina C y fibra, sobre todo si se consumen con la cáscara. Una papa pequeña horneada con piel tiene alrededor de 3 gramos de fibra, equivalente al 10 % del valor diario recomendado, según explicó la dietista Kelsey Kunik.

Una porción habitual de media taza de papa cocida aporta cerca de 15 gramos de carbohidratos. Esa cifra puede ser inferior a la de una taza de arroz, aunque cambia según la variedad, el tamaño y el método de cocción.

Un primer plano de un tazón de madera marrón lleno hasta el borde con pequeñas papas criollas amarillas, redondas e irregulares, sobre una tela de arpillera marrón.
Consumir la cáscara de la papa incrementa el aporte de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de preparar el tubérculo resulta determinante. Una papa al horno con piel no tiene el mismo impacto nutricional que una gran porción de puré con manteca y crema, o que papas fritas. Mantener la cáscara, moderar el tamaño de la porción y sumar otros grupos de alimentos son criterios que ayudan a ordenar la comida.

La composición completa del plato define la respuesta de la glucosa

En una comparación de porciones habituales, las papas tienen una leve ventaja por su menor carga de carbohidratos y por el aporte de fibra cuando se conserva la piel. Esa diferencia no convierte al arroz en una opción que deba excluirse ni habilita por sí sola un consumo sin límites de papa.

La dietista Gillean Barkyoumb explicó que la densidad nutricional del plato completo tiene más peso para cuidar la glucosa. Las proteínas, las grasas y la fibra retrasan el vaciamiento gástrico, un proceso que puede atenuar el pico de azúcar después de comer.

Una manera práctica de aplicarlo es distribuir el plato: cerca de la mitad con verduras sin almidón, un cuarto con proteína y el cuarto restante con una fuente de carbohidratos.

Así, el arroz puede acompañarse con pollo, brócoli y aceite de oliva; una papa puede servirse junto a salmón y una ensalada abundante.

Enfriar el arroz o la papa puede aumentar el almidón resistente

Una mujer mayor sentada a la mesa con un plato de arroz, papas y pollo, un tazón de guiso y un vaso de agua.
El organismo humano procesa y digiere el almidón resistente con mayor dificultad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe otro factor a considerar: el almidón resistente. Cuando alimentos ricos en almidón, como arroz y papas, se cocinan y luego se enfrían, parte de ese almidón cambia de estructura. El organismo lo digiere con más dificultad y su comportamiento se asemeja parcialmente al de la fibra.

Las investigaciones indican que el arroz cocido, enfriado y luego recalentado puede producir una menor respuesta de glucosa después de la comida que el arroz recién preparado. Un estudio en personas con diabetes tipo 1 observó ese efecto tras el consumo de arroz enfriado y recalentado.

El recurso no reemplaza la atención sobre las porciones ni el acompañamiento del plato, pero puede ser una alternativa para quienes preparan comidas con anticipación. En todos los casos, la conservación debe realizarse de forma segura y con refrigeración adecuada.

Caminar y dormir bien también influyen en el control glucémico

El efecto de arroz y papas forma parte de un cuadro más amplio. Sumar verduras, legumbres, frutas, frutos secos, semillas y granos enteros aumenta la fibra total de la dieta. También puede ayudar una caminata breve luego de comer, ya que los músculos utilizan glucosa como energía durante el movimiento.

El descanso es otro componente. Dormir entre siete y nueve horas, cuando es posible, favorece la regulación de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Para quienes realizan controles, observar tendencias a lo largo de varios días suele aportar más información que concentrarse en una única medición.

Temas Relacionados

ArrozPapaGlucosaCarbohidratosEatingWellNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El síntoma poco conocido de la menopausia que puede afectar el equilibrio y provocar vértigo

Los cambios hormonales de esta etapa pueden acompañarse de manifestaciones menos visibles que los sofocos o las alteraciones del sueño. Una revisión científica analizó su posible relación con el sistema vestibular. Cuándo consultar

El síntoma poco conocido de la menopausia que puede afectar el equilibrio y provocar vértigo

Cuál es el aceite que se cree saludable pero los cardiólogos recomiendan limitar para proteger al corazón

Aunque muchos lo consideran un “superalimento” en la cocina diaria, su alto contenido en grasas saturadas lo puso bajo la lupa de los expertos

Cuál es el aceite que se cree saludable pero los cardiólogos recomiendan limitar para proteger al corazón

Cómo estimular el nervio vago para reducir el estrés y mejorar la salud

Neurólogos de Cedars-Sinai y de la Clínica Cleveland señalan que prácticas como la respiración 4-7-8, la meditación y actividades aeróbicas de al menos 150 minutos semanales pueden fortalecer este nervio craneal de forma progresiva

Cómo estimular el nervio vago para reducir el estrés y mejorar la salud

Claves para entender el duelo: por qué no tiene etapas fijas, no termina en un año y cada persona lo vive de manera diferente

La OMS sostiene que perder a un ser querido es uno de los estresores más severos. Si bien hay quienes atraviesan negación, ira, negociación, depresión y aceptación, especialistas explican a Infobae que el proceso no es lineal y cuándo conviene buscar apoyo profesional

Claves para entender el duelo: por qué no tiene etapas fijas, no termina en un año y cada persona lo vive de manera diferente

Cinta inclinada o escalador: cuál quema más calorías y fortalece mejor las piernas

Especialistas explican a Infobae cuál exige más esfuerzo, qué músculos trabaja cada máquina, sus beneficios y cómo elegir según el objetivo

Cinta inclinada o escalador: cuál quema más calorías y fortalece mejor las piernas

DEPORTES

El día que el posible título de Reutemann obligó a jugar por la mañana un Superclásico lleno de figuras

El día que el posible título de Reutemann obligó a jugar por la mañana un Superclásico lleno de figuras

Juega en la Juventus, puede elegir entre cuatro selecciones y fue citado por Argentina: “Estoy agradecido”

La inesperada respuesta de Tom Cruise al recibir la camiseta de un equipo argentino durante la presentación de su nueva película

Challenger Buenos Aires: Alex Barrena y Facundo Mena definen el título

Juan Sebastián Verón arremetió contra el árbitro y la AFA tras la escandalosa final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Central

TELESHOW

Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana a horas del estreno de MasterChef: “La edición anterior dejó la vara muy alta”

Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana a horas del estreno de MasterChef: “La edición anterior dejó la vara muy alta”

Lali volvió a hacer historia y brilló en su tercer River: Tini vestida de novia, lágrimas y un guiño a Fito Páez

En fotos: Lali reunió a las máximas figuras del pop argentino y homenajeó a Madonna en una noche inolvidable

Las Trillizas de Oro regresaron al público infantil con un libro mágico y canciones renovadas: “Estamos felices”

El músico detrás del fenómeno del abuelo Coqui y sus consejos: “Nunca sabés hasta dónde puede llegar una canción”

INFOBAE AMÉRICA

Von der Leyen confirmó un desembolso de USD 790 millones en ayuda humanitaria para África, Medio Oriente y Ucrania

Von der Leyen confirmó un desembolso de USD 790 millones en ayuda humanitaria para África, Medio Oriente y Ucrania

Omán pidió cooperación para restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz y frenar la crisis de Yemen

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales del clero en su tercer día de gira por Francia

Dos tiroteos masivos en Sudáfrica dejaron al menos 27 muertos y 26 heridos: buscan identificar a los agresores

Infobae en Nepal, a un mes de la trágica inundación: historias del horror y los rituales para despedir a los desaparecidos