Arroz o papa: qué factores modifican realmente su impacto en la glucosa

El arroz y las papas pueden formar parte de una dieta equilibrada si se cuida la porción y la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La discusión sobre arroz y papas para controlar el azúcar en sangre no se resuelve con prohibiciones: ambos alimentos pueden integrar una dieta equilibrada si se consideran la porción, la preparación y el resto de los ingredientes del plato.

EatingWell señala que estos dos alimentos suelen quedar asociados a dietas restrictivas por su contenido de almidón, un tipo de carbohidrato que puede elevar la glucosa. Sin embargo, la Asociación Estadounidense de Diabetes recomienda priorizar un patrón de alimentación que combine verduras sin almidón, proteínas y carbohidratos de calidad, en lugar de eliminar este último grupo por completo.

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La respuesta del organismo ante una comida depende de distintos factores. La cantidad ingerida, el nivel de actividad física, el descanso, el estrés y la combinación con grasas, proteínas y fibra pueden modificar el aumento de glucosa posterior a comer.

El arroz aporta más carbohidratos por taza y su fibra varía según el tipo

El arroz es principalmente una fuente de carbohidratos, por lo que una porción abundante o consumida sin acompañamientos puede tener un efecto más marcado sobre la glucemia. Una taza de arroz cocido contiene cerca de 45 gramos de carbohidratos, una cantidad relevante para quienes vigilan sus niveles de azúcar en sangre.

No todas las variedades tienen el mismo perfil nutricional. El arroz integral y otras opciones menos refinadas conservan el salvado y el germen del grano, partes que aportan más fibra. El arroz blanco, en cambio, atraviesa un proceso de refinamiento que elimina esos componentes y reduce su contenido de fibra.

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El arroz integral conserva el salvado y el germen del grano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia se aprecia en las cifras: una taza de arroz blanco tiene menos de un gramo de fibra, mientras que una porción equivalente de arroz silvestre aporta cerca de tres gramos. Además, el alimento contiene vitaminas del grupo B, magnesio y otros minerales.

La nutricionista Gisela Bouvier indicó a EatingWell que el arroz puede ser útil en situaciones en las que se busca una digestión más rápida, como antes de un entrenamiento o durante la recuperación física. En esos casos, su aporte energético de absorción relativamente veloz puede ser funcional.

La papa con cáscara suma potasio, vitamina C y fibra

Las papas también contienen almidón, aunque su composición nutricional no se limita a los carbohidratos. Aportan potasio, vitamina C y fibra, sobre todo si se consumen con la cáscara. Una papa pequeña horneada con piel tiene alrededor de 3 gramos de fibra, equivalente al 10 % del valor diario recomendado, según explicó la dietista Kelsey Kunik.

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Una porción habitual de media taza de papa cocida aporta cerca de 15 gramos de carbohidratos. Esa cifra puede ser inferior a la de una taza de arroz, aunque cambia según la variedad, el tamaño y el método de cocción.

Consumir la cáscara de la papa incrementa el aporte de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de preparar el tubérculo resulta determinante. Una papa al horno con piel no tiene el mismo impacto nutricional que una gran porción de puré con manteca y crema, o que papas fritas. Mantener la cáscara, moderar el tamaño de la porción y sumar otros grupos de alimentos son criterios que ayudan a ordenar la comida.

La composición completa del plato define la respuesta de la glucosa

En una comparación de porciones habituales, las papas tienen una leve ventaja por su menor carga de carbohidratos y por el aporte de fibra cuando se conserva la piel. Esa diferencia no convierte al arroz en una opción que deba excluirse ni habilita por sí sola un consumo sin límites de papa.

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La dietista Gillean Barkyoumb explicó que la densidad nutricional del plato completo tiene más peso para cuidar la glucosa. Las proteínas, las grasas y la fibra retrasan el vaciamiento gástrico, un proceso que puede atenuar el pico de azúcar después de comer.

Una manera práctica de aplicarlo es distribuir el plato: cerca de la mitad con verduras sin almidón, un cuarto con proteína y el cuarto restante con una fuente de carbohidratos.

Así, el arroz puede acompañarse con pollo, brócoli y aceite de oliva; una papa puede servirse junto a salmón y una ensalada abundante.

Enfriar el arroz o la papa puede aumentar el almidón resistente

El organismo humano procesa y digiere el almidón resistente con mayor dificultad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe otro factor a considerar: el almidón resistente. Cuando alimentos ricos en almidón, como arroz y papas, se cocinan y luego se enfrían, parte de ese almidón cambia de estructura. El organismo lo digiere con más dificultad y su comportamiento se asemeja parcialmente al de la fibra.

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Las investigaciones indican que el arroz cocido, enfriado y luego recalentado puede producir una menor respuesta de glucosa después de la comida que el arroz recién preparado. Un estudio en personas con diabetes tipo 1 observó ese efecto tras el consumo de arroz enfriado y recalentado.

El recurso no reemplaza la atención sobre las porciones ni el acompañamiento del plato, pero puede ser una alternativa para quienes preparan comidas con anticipación. En todos los casos, la conservación debe realizarse de forma segura y con refrigeración adecuada.

Caminar y dormir bien también influyen en el control glucémico

El efecto de arroz y papas forma parte de un cuadro más amplio. Sumar verduras, legumbres, frutas, frutos secos, semillas y granos enteros aumenta la fibra total de la dieta. También puede ayudar una caminata breve luego de comer, ya que los músculos utilizan glucosa como energía durante el movimiento.

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El descanso es otro componente. Dormir entre siete y nueve horas, cuando es posible, favorece la regulación de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Para quienes realizan controles, observar tendencias a lo largo de varios días suele aportar más información que concentrarse en una única medición.