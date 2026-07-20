Ciencia

La anestesia epidural no está relacionada con mayor riesgo para los bebés, según un estudio en 500.000 partos

La investigación analizó 495.695 nacimientos en Reino Unido y no encontró incremento de lesiones neurológicas ni parálisis cerebral en niños de madres que recibieron la inyección para aliviar el dolor

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Un bebé recién nacido con cabello oscuro y piel rosada, duerme de lado envuelto en una manta blanca, mostrando una pulsera de identificación en su muñeca derecha.
La investigación, basada en casi 500.000 partos entre 2007 y 2019, evaluó eventos graves en los primeros 28 días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio sobre anestesia epidural en partos no halló asociación con mayores riesgo para la salud de los recién nacidos tras analizar 495.695 nacimientos en Escocia, según sobre un estudio publicado en The BMJ.

La administración de una epidural durante el parto no está vinculada con un aumento clínicamente significativo de riesgo de daños neurológicos para los recién nacidos, incluidos lesiones cerebrales, problemas respiratorios graves, sepsis o muerte, ni con parálisis cerebral en la infancia, según señalaron los investigadores de la Universidad de Glasgow, la Universidad de Bristol y el Servicio Nacional de Salud de Greater Glasgow and Clyde.

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La profesora Rachel Kearns, autora principal, anestesióloga e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Glasgow, afirmó: “La analgesia epidural es el método de referencia para el alivio del dolor durante el parto y también puede reducir el riesgo de complicaciones maternas graves. Sin embargo, persisten las preocupaciones de las madres sobre cualquier posible impacto en el bebé, lo que subraya la importancia de comprender los riesgos potenciales”.

Primer plano de la mano de un bebé recién nacido en una camilla de hospital, con aparatos médicos y un poste de suero visibles al fondo.
La analgesia epidural durante el parto no mostró una asociación clínicamente significativa con lesiones cerebrales, problemas respiratorios graves, sepsis ni muerte neonatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestros hallazgos ofrecen una sólida garantía de que la analgesia epidural durante el parto es segura para los bebés. Esperamos que esta evidencia ayude a las mujeres a tomar decisiones informadas sobre el alivio del dolor durante el parto y a sentirse seguras al elegir la opción más adecuada para ellas.”

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Los hallazgos se publicaron hoy en la revista médica The BMJ, tras un análisis de 495.695 nacimientos en Escocia durante un período de 13 años (2007-2019), con el objetivo de examinar si la analgesia epidural durante el parto estaba asociada con afecciones neurológicas graves dentro de los 28 días posteriores al nacimiento.

Cómo se hizo el estudio en Escocia

En el análisis solo se incluyeron mujeres que dieron a luz a un único bebé por vía vaginal o mediante cesárea no planificada entre las 24 y las 42 semanas de embarazo.

Los investigadores también tuvieron en cuenta factores como la edad de la madre, su origen étnico, su peso, la presencia de preeclampsia o diabetes, sus antecedentes de tabaquismo, el lugar del parto y la edad gestacional al nacer.

De las casi 500.000 mujeres incluidas, aproximadamente una de cada cuatro recibió una epidural durante el parto. En general, las afecciones neurológicas graves fueron poco frecuentes: afectaron a menos de uno de cada 1.000 bebés.

Qué riesgos analizaron los investigadores

Una mujer de cabello castaño claro sonríe suavemente mientras acuna a un bebé dormido envuelto en una manta blanca, bajo una luz cálida.
La muestra incluyó mujeres con embarazo único que dieron a luz entre las 24 y las 42 semanas por vía vaginal o cesárea no planificada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras medidas incluyeron otras enfermedades graves del recién nacido, sepsis, una puntuación baja en la prueba de Apgar a los cinco minutos, la muerte dentro de los 28 días posteriores al nacimiento y la parálisis cerebral diagnosticada en cualquier momento durante la infancia.

No se encontró asociación entre la analgesia epidural durante el parto y afecciones neurológicas graves, otras enfermedades neonatales graves, sepsis, puntuación de Apgar baja a los cinco minutos, muerte a los 28 días o parálisis cerebral en la infancia. Los investigadores afirmaron que estos hallazgos “respaldan la ampliación de la disponibilidad y el acceso equitativo a la analgesia epidural como un componente seguro de la atención durante el parto”.

Los límites del estudio y su impacto en la atención al parto

Los investigadores aclararon que trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre causa y efecto. Los autores reconocieron que el estudio se limitó a mujeres que dieron a luz en Escocia, una población predominantemente blanca, por lo que los hallazgos pueden no ser aplicables a poblaciones étnicamente más diversas u otros entornos sanitarios.

Sin embargo, se trató de un estudio amplio con un seguimiento a largo plazo de los resultados en recién nacidos y niños, y los resultados fueron consistentes después de análisis adicionales en varios grupos, incluidas mujeres consideradas con embarazos de alto riesgo y partos prematuros, lo que respalda la fiabilidad de los hallazgos.

Por ello, los autores concluyeron: “Estos resultados deberían tranquilizar a padres y profesionales sanitarios, demostrando que el uso de la analgesia epidural durante el parto es seguro para los bebés, y deberían respaldar la toma de decisiones informadas y basadas en la evidencia sobre las opciones analgésicas durante el parto”.

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