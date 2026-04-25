Revolución en la vacunación: inteligencia artificial, ARNm y nanotecnología redefinen la prevención y el futuro de la salud

Más de 900 vacunas están actualmente en investigación en todo el mundo, según datos presentados por CAEMe (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Semana de la Vacunación en las Américas llega en un momento de transformación acelerada en el campo de la inmunización, impulsada por la irrupción de nuevas tecnologías y el avance de la inteligencia artificial. La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) puso en foco el impacto de estos cambios, que están redefiniendo tanto el desarrollo como la administración de vacunas.

Actualmente, existen más de 900 vacunas en investigación en todo el mundo. Cerca de la mitad buscan una solución preventiva para enfermedades que aún no cuentan con herramientas de este tipo.

Entre los ejemplos destacados figuran desarrollos contra el VIH, la tuberculosis, la malaria y enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea y la clamidia. También se estudian vacunas para el Streptococo A, herpes, hepatitis C, Escherichia coli enterotoxigénica, norovirus —responsable de diarreas— y citomegalovirus, este último de especial preocupación durante el embarazo por su potencial para causar malformaciones genéticas.

El desarrollo de nuevos inmunizantes avanza rápidamente, impulsado por la tecnología, pero persisten retos significativos en la equidad y el acceso a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la velocidad con la que emergen enfermedades complejas obliga a repensar los métodos tradicionales. Hoy, las plataformas tecnológicas flexibles permiten generar nuevas vacunas en menos tiempo y con mayor precisión. El uso de bases comunes intercambiables ha reducido procesos de años a meses, facilitando respuestas más ágiles ante amenazas emergentes.

Las vacunas de ARN mensajero representan uno de los ejemplos más claros de este salto tecnológico. Según la Dra. Rosana Felice, asesora médica de CAEMe, “una vez diseñada una plataforma y aprobada para una vacuna, se acelera el desarrollo de nuevas vacunas y se reducen los costos de producir a escala”.

La especialista remarcó que esta tecnología, ya validada, no solo se aplica a enfermedades infecciosas: también abre una nueva etapa en medicina preventiva y terapéutica para patologías complejas como el cáncer.

Cerca de la mitad de las vacunas en desarrollo buscan prevenir enfermedades para las que aún no existen herramientas preventivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transición hacia plataformas adaptables también trae consigo el desafío de buscar vacunas universales, capaces de proteger frente a múltiples variantes de un mismo virus. En el caso de la influenza, por ejemplo, esto podría disminuir la necesidad de actualizaciones frecuentes y mejorar la cobertura poblacional.

La nanotecnología ha comenzado a transformar los sistemas de administración de vacunas. El uso de nanopartículas incrementa la eficacia y disminuye los efectos secundarios al asegurar que el material genético llegue a las células adecuadas. Estas partículas, diseñadas como transportadores específicos, mejoran la estabilidad, el direccionamiento y la dosificación, optimizando la respuesta inmunológica.

La Dra. Felice sostuvo que “estamos ante un enorme potencial transformador de las tecnologías de vacunas de próxima generación, muchas de las cuales están cada vez más cerca de finalizar las etapas de investigación y ser una respuesta a desafíos grandes de salud pública”. Este conjunto de avances científicos promete cambiar el panorama de la prevención sanitaria en todo el mundo.

Las plataformas tecnológicas flexibles han reducido procesos de desarrollo de vacunas de años a meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación también alcanza las vías de aplicación de las vacunas. Hoy se investiga la administración intranasal y oral, métodos que pueden generar una barrera en las mucosas y evitar que los patógenos ingresen al organismo. Este enfoque podría ser clave para reforzar la protección contra enfermedades respiratorias y facilitar el acceso a la vacunación.

La inteligencia artificial se ha integrado como un recurso esencial en el diseño de vacunas. Herramientas de machine learning optimizan desde la identificación de antígenos hasta la predicción de la respuesta inmune, acortando plazos y mejorando la precisión en cada etapa del desarrollo.

El impulso a la innovación no desplaza el llamado a la acción colectiva. CAEMe reafirmó la necesidad de fortalecer la concientización social y la distribución equitativa de vacunas.

Actualmente se investigan nuevas vacunas contra VIH, tuberculosis, malaria, gonorrea, clamidia y otros patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Felice concluyó: “El desafío sigue siendo que entre los distintos actores involucrados contribuyamos para que cada vacuna llegue a quien la necesita, concientizando a la comunidad sobre el valor de vacunarse y disponiendo que haya vacunas en todos los rincones del país”.

Desarrollo en la industria farmacéutica argentina

El sector farmacéutico de innovación, representado por CAEMe y sus 39 empresas asociadas, constituye el principal motor privado de inversión en investigación y desarrollo en Argentina. Esta industria destina anualmente más de USD 700 millones a investigación clínica y genera empleo directo para unas nueve mil personas.

La organización, con un siglo de trayectoria, subraya que el 93% de la inversión en investigación clínica provino de sus miembros y que la industria farmacéutica innovadora lidera la participación en la economía del conocimiento local, representando el 48% de la inversión empresarial en I+D.