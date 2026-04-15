Ciencia

Sífilis en Argentina: cifras que baten récords y la estrategia de prevención ante una epidemia invisible

Miles de casos nuevos y una enfermedad que avanza entre adolescentes preocupan a la comunidad médica. El plan del Ministerio de Salud suma nuevas acciones ante un desafío sanitario que se intensifica en todo el país

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Una imagen de un médico o trabajador sanitario mostrando un paquete de preservativos mientras habla acerca de la importancia de la prevención contra enfermedades sexualmente transmitibles y el uso correcto de los mismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En 2025, Argentina reportó 46.779 casos de sífilis, lo que representa un aumento del 75,6% respecto a 2022 y la cifra más alta registrada desde el inicio de la vigilancia epidemiológica nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN N°803, SE 13, 2026), el Ministerio de Salud de la Nación presentó un análisis detallado sobre la situación de la sífilis en Argentina, advirtiendo un incremento sostenido en la notificación de la enfermedad a nivel nacional y regional, con especial énfasis en adolescentes y personas jóvenes.

En 2025, Argentina notificó 46.779 casos de sífilis, lo que representa un aumento del 75,6% respecto a 2022. Según el BEN, la tasa nacional alcanzó los 117,2 casos por 100.000 habitantes, superando por primera vez los 30.000 casos anuales en 2023 y marcando el mayor registro histórico. El Ministerio de Salud atribuye este crecimiento tanto a un aumento real de contagios como a mejoras en la detección y notificación, especialmente a través de pruebas rápidas y campañas focalizadas.

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente por contacto sexual sin protección (anal, vaginal u oral) y, en menor medida, de madre a hijo por vía transplacentaria o por transfusiones de sangre. La enfermedad es especialmente contagiosa en sus fases iniciales y puede provocar complicaciones graves si no se diagnostica y trata a tiempo.

Test de sangre análisis
Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la tasa de sífilis en 2025 alcanzó los 117,2 casos por 100.000 habitantes, con un impacto mayor en personas de 15 a 39 años y un pico en el grupo de 20 a 24 años (Freepik)

A nivel mundial, la sífilis muestra una tendencia ascendente desde hace más de una década. En 2022, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el portal de estadísticas alemán Statista, se estimaron 8 millones de casos nuevos entre adultos de 15 a 49 años. En la región de las Américas, se reportaron 3,36 millones de nuevas infecciones y 3,4 millones de personas viviendo con sífilis en 2022, lo que representa un incremento de casi 30% respecto a 2020. La transmisión madre-hijo sigue siendo elevada, con tasas de entre 2,1 y 2,7 casos por 1.000 nacidos vivos y más de 30.000 casos de sífilis congénita notificados en 2021, lo que llevó a compromisos regionales para acelerar su eliminación como problema de salud pública.

En Argentina, la vigilancia de sífilis es obligatoria y se realiza bajo criterios laboratoriales y epidemiológicos estandarizados a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). La serie histórica muestra un aumento sostenido desde 2011, con una aceleración marcada a partir de 2015. En 2019, los casos notificados se triplicaron respecto a 2015. Durante 2020 y 2021 se registró una reducción atribuida a la pandemia de COVID-19, aunque esos años mantuvieron cifras superiores a la década previa.

El Ministerio de Salud atribuye el aumento de notificaciones tanto a un crecimiento real de contagios como a la mejora en la detección y registro, gracias a la implementación de pruebas rápidas y campañas focalizadas
El Ministerio de Salud atribuye el aumento de notificaciones tanto a un crecimiento real de contagios como a la mejora en la detección y registro, gracias a la implementación de pruebas rápidas y campañas focalizadas

En cuanto al perfil epidemiológico, el 76% de los casos en 2025 se concentró en personas de 15 a 39 años, con un pico en el grupo de 20 a 24 años (tasa: 290,6/100.000 habitantes). La prevalencia es mayor en mujeres jóvenes, quienes presentan tasas superiores a las de los varones en los grupos de 20 a 29 años; a partir de los 50 años, la tendencia se invierte. Regionalmente, las tasas más elevadas en 2025 se registraron en el Sur (159,8/100.000 habitantes), Cuyo y NEA, mientras que el 60% de los casos se concentró en la región Centro.

El aumento de las notificaciones, según el BEN, refleja tanto un incremento en la incidencia como una mejora en la vigilancia, con la introducción de pruebas rápidas en atención primaria, campañas de búsqueda activa y fortalecimiento de los circuitos de registro. No obstante, el informe reconoce la persistencia de la circulación de sífilis en todo el territorio nacional.

Acciones oficiales y respuesta sanitaria

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación implementó un sistema de monitoreo continuo, enfocado en la población general, embarazadas y expuestos perinatales.

Se actualizó y difundió la guía de diagnóstico y tratamiento, incluyendo el documento ETMI-Plus (Enfermedades de Transmisión Materno Infantil). Además, se garantizó la compra y descentralización de pruebas rápidas y penicilina benzatínica, junto con la capacitación de equipos de salud, especialmente en el primer nivel de atención.

Desde 2025, la Mesa Ministerial de ITS coordina la respuesta nacional, en articulación con organismos internacionales y proyectos específicos para detección de sífilis oral y políticas focalizadas por grupo etario.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
A nivel global, la sífilis mantiene una tendencia ascendente, con 8 millones de casos nuevos estimados en adultos en 2022, según la Organización Panamericana de la Salud y Statista, y un incremento del 30% en la región de las Américas respecto a 2020 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Definiciones técnicas para la vigilancia

La vigilancia epidemiológica de sífilis en Argentina utiliza criterios precisos:

  • Caso sospechoso: Persona mayor de 18 meses con úlcera característica o síntomas compatibles según el estadio.
  • Caso probable: Reactivo en cualquier método diagnóstico sin elementos para confirmar infección activa.
  • Caso confirmado: Diagnóstico laboratorial y antecedentes clínicos precisos conforme al algoritmo tradicional o reverso.
  • Caso descartado: Pruebas negativas o evidencia de falsos reactivos.

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