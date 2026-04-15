Ciencia

Lipedema, la enfermedad que afecta a millones de mujeres y suele confundirse con obesidad

Dolor persistente, hematomas y frustración ante la falta de diagnóstico acompañan a quienes padecen este trastorno crónico, que desafía los tratamientos convencionales y exige mayor reconocimiento médico

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Lipedema piernas mujer
El lipedema es una enfermedad crónica y progresiva que afecta principalmente a mujeres, con un diagnóstico frecuentemente confundido con la obesidad - (Freepik)

El lipedema es una enfermedad crónica y progresiva que afecta principalmente a las mujeres y, con frecuencia, se confunde con la obesidad debido a la acumulación desproporcionada de grasa en las extremidades inferiores. Sin embargo, el lipedema presenta características clínicas y fisiopatológicas propias que lo distinguen de los trastornos adiposos habituales.

La Sociedad Española de Medicina Estética señala que un diagnóstico temprano resulta fundamental para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de las pacientes, ya que tanto los enfoques terapéuticos como el pronóstico difieren de manera considerable frente a la obesidad común.

Diversos estudios evidencian que el lipedema no responde a la dieta ni al ejercicio físico de igual manera que la obesidad, y suele acompañarse de dolor, edema y limitaciones en la movilidad. De acuerdo con la British Lipoedema Association, se estima que el lipedema afecta a hasta el 11% de las mujeres en el Reino Unido, aunque muchas de ellas permanecen sin diagnóstico durante años. Esto se debe principalmente a la falta de reconocimiento médico y a la confusión frecuente con la celulitis o el sobrepeso.

El lipedema, a diferencia de la obesidad, genera acumulación simétrica y dolorosa de grasa en las piernas y, en ocasiones, en los brazos, respetando manos, pies y el tronco. Las pacientes suelen experimentar dolor al tacto, tendencia a los hematomas y una sensación constante de pesadez, síntomas que raramente aparecen en la obesidad convencional.

Una mujer con falda azul sentada en una camilla de examen muestra sus piernas a una doctora en bata blanca, quien las examina con sus manos.
El diagnóstico de lipedema requiere evaluación clínica detallada y técnicas de imagen, para diferenciarlo correctamente de la obesidad y otras patologías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la resistencia del tejido adiposo ante los intentos de reducción de peso mediante dieta o actividad física puede derivar en frustración y afectar la autoestima, ya que los tratamientos usuales no producen mejoras ni alivio sintomático.

El desconocimiento acerca del lipedema contribuye a retrasos en el diagnóstico, tratamientos inadecuados y estigmatización social. Muchas mujeres afectadas inician diversas dietas restrictivas o rutinas de ejercicio intensivo sin evidenciar cambios significativos en la morfología de sus piernas, agravando tanto el malestar físico como el psicológico. Por este motivo, especialistas internacionales recalcan la necesidad de formación médica continua, acceso a diagnósticos diferenciales y mayor sensibilización social para reconocer el impacto real de la patología y garantizar intervenciones personalizadas y eficaces.

Una revisión

Diferencias clínicas y diagnóstico entre lipedema y obesidad

El lipedema se reconoce por la acumulación simétrica de grasa en las piernas, y a veces en los brazos, mientras que tronco, manos y pies no se ven afectados. A diferencia de la obesidad, en la que el exceso graso es generalizado y vinculado a un equilibrio energético positivo, el lipedema implica tejido adiposo resistente a la pérdida de peso con métodos convencionales y está acompañado de síntomas como dolor al tacto, hematomas espontáneos y sensación de pesadez.

Primer plano de una profesional aplicando un vendaje en la pierna de una paciente que yace boca arriba, con ambas piernas envueltas en prendas de compresión.
El tratamiento actual del lipedema combina medidas de tipo conservador, como la terapia descongestiva compleja, el uso de prendas de compresión y recomendaciones nutricionales adaptadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico requiere una evaluación clínica detallada, complementada en muchos casos con técnicas de imagen que permiten distinguirlo de otras enfermedades. El desconocimiento sobre esta enfermedad propicia tratamientos inadecuados o la estigmatización de las pacientes, quienes recurren con frecuencia a soluciones tradicionales sin resultados efectivos. Por ese motivo, los expertos advierten sobre la importancia de la formación en el entorno médico y la sensibilización social.

Tratamiento y avances internacionales

El tratamiento actual del lipedema combina medidas de tipo conservador, como la terapia descongestiva compleja, el uso de prendas de compresión y recomendaciones nutricionales adaptadas. En casos avanzados, la liposucción asistida por tumescencia ha demostrado ser eficaz para reducir el volumen afectado y para mejorar la sintomatología, según reportan estudios publicados en The Lancet Diabetes & Endocrinology y pautas de la British Lipoedema Association.

La investigación médica internacional coincide en que, para optimizar el pronóstico, resultan determinantes tanto el diagnóstico precoz como el abordaje multidisciplinar. La comunidad médica sostiene que el lipedema debe ser diferenciado de la obesidad para evitar tratamientos ineficaces y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

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