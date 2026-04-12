Por qué la fragata exhibe uno de los cortejos más llamativos del reino animal

El cortejo de la fragata se caracteriza por la inflación del saco gular rojo, la extensión de las alas y sonidos distintivos para atraer a las hembras (YouTube: Pascal Vagner)

El cortejo de la fragata es uno de los espectáculos más visibles del reino animal. Los machos, agrupados en colonias vocales, inflan un saco gular de color rojo que cuelga de su garganta como un globo y lo mantienen así durante varias horas bajo el sol.

Este acto, observable desde largas distancias, suele acompañarse de la extensión de sus alas negras y el golpeteo rítmico del pico, mientras emiten sonidos para atraer la atención de las hembras que sobrevuelan la zona. La competencia es intensa: decenas de machos despliegan simultáneamente sus ornamentos y solo algunos serán seleccionados por una hembra.

Según la revista científica Popular Science, la fragata realiza uno de los cortejos más elaborados entre las aves marinas. En contraste con otras especies que recurren a despliegues más discretos, estas aves transforman el paisaje de las islas tropicales en un escenario de exhibición colectiva.

Las investigaciones científicas han demostrado que tanto la intensidad del color del saco gular como la capacidad del macho para mantener la exhibición durante largos periodos son factores que influyen en el éxito reproductivo, ya que sostener el saco inflado requiere un esfuerzo físico específico.

Características y duración del cuidado de las crías

La fragata se diferencia de muchas aves por la atención extensa que dedica a su descendencia. Tras el apareamiento, la hembra pone un solo huevo y el periodo de crianza puede prolongarse entre seis y dieciocho meses, una de las duraciones más largas en el mundo de las aves.

Durante este tiempo, los dos padres alternan la tarea de alimentar y proteger al polluelo, asegurándose de que disponga de suficiente alimento y protección ante las amenazas del entorno.

Un macho de fragata magnifica despliega su impresionante bolsa gular roja y abre sus alas en un ritual de cortejo para una hembra, en un paisaje costero rocoso al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ritmo reproductivo lento implica que las hembras solo se aparean cada dos temporadas, dado que la demanda energética para criar un polluelo es alta. Mientras el pequeño crece y aprende a volar, los padres mantienen vigilancia regular hasta que el joven puede sobrevivir por sí mismo.

Esta estrategia incrementa la supervivencia de las crías en un ambiente exigente y compensa la baja frecuencia de reproducción con un alto nivel de éxito en la independencia de los polluelos.

Comportamiento social y organización en la época de apareamiento

Durante la época de apareamiento, las fragatas exhiben un comportamiento social característico que facilita la competencia y la selección de pareja. Los machos se agrupan en bandadas de hasta 30 individuos, ubicándose en las copas de los árboles, donde cada uno ocupa un espacio visible para exhibir su saco gular inflado.

Estas agrupaciones constituyen un entorno sonoro, en el que la comunicación visual y auditiva resulta esencial para atraer la atención de las hembras que exploran la colonia en busca de un compañero.

Durante el apareamiento, los machos de fragata se agrupan y exhiben su saco gular inflado en colonias ruidosas, donde hembras evalúan y eligen pareja entre múltiples candidatos (Imagen ilustrativa Infobae)

Las colonias reproductivas pueden reunir hasta 100 aves, lo que incrementa la interacción entre individuos y amplía las oportunidades de cortejo. Este comportamiento colectivo no solo aumenta las posibilidades de éxito reproductivo, también permite a las hembras comparar varias opciones antes de seleccionar al macho más apto.

La estructura social temporal que emerge durante el cortejo se disuelve una vez que las parejas se establecen y comienza la etapa de crianza, reflejando la flexibilidad en la organización grupal de la especie según el ciclo reproductivo.

Singularidad del despliegue nupcial de la fragata respecto a otras aves marinas

El despliegue nupcial de la fragata se distingue dentro del grupo de aves marinas. Mientras otras especies se valen de danzas, cantos o plumajes diversos para cortejar, en las fragatas la combinación de señales visuales y auditivas alcanza un nivel de sofisticación poco frecuente.

Los machos inflan el saco gular rojo hasta convertirlo en una señal visible desde lejos, baten las alas y producen sonidos distintivos con el pico. Esta suma de estímulos maximiza las posibilidades de que las hembras noten a un macho en particular, incluso entre numerosos competidores.

La revista de divulgación científica Popular Science destaca que esta estrategia colectiva y sonora diferencia a la fragata de cualquier otra ave marina.

La exhibición sincronizada, visible desde grandes distancias, no solo cumple una función en la selección sexual, también convierte a la fragata en un caso ejemplar de especialización en el cortejo dentro del reino animal. La complejidad y duración de este ritual subrayan el papel central de la comunicación multisensorial en el éxito reproductivo de la especie.