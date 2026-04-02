Cómo funciona la herramienta realizada con IA que predice bacterias peligrosas antes de su aparición

Alfred Ferrer Florensa es un investigador del estudio. PathogenFinder2 utiliza inteligencia artificial para anticipar riesgos de bacterias peligrosas antes del primer contagio en humanos (Créditosd: Lene Hundborg Koss/Technical University of Denmark)

Detectar una amenaza antes de que cause daño es uno de los grandes desafíos de la salud global. En ese contexto, un equipo de la Technical University of Denmark desarrolló una herramienta que cambia el enfoque tradicional: permite identificar bacterias con potencial de causar enfermedad incluso antes de que aparezca el primer caso en humanos.

El sistema, llamado PathogenFinder2, utiliza inteligencia artificial para analizar el material genético de microorganismos y estimar su capacidad de provocar infecciones. Este avance abre la posibilidad de pasar de una respuesta reactiva —actuar tras un brote— a una estrategia preventiva, basada en la anticipación del riesgo. El estudio fue publicado en la revista Bioinformatics.

El desafío de identificar bacterias peligrosas

El mundo microbiano es vasto y, en su mayoría, inofensivo. Muchas bacterias cumplen funciones esenciales para el organismo humano, como ayudar en la digestión o proteger frente a patógenos. Sin embargo, una pequeña proporción puede provocar infecciones graves.

El problema surge cuando se detecta una bacteria nueva. Determinar si representa una amenaza no es sencillo. Tradicionalmente, esto requería experimentos de laboratorio complejos, costosos y que demandan tiempo.

El sistema analiza secuencias de proteínas bacterianas, superando la dependencia de antecedentes en la identificación de amenazas infecciosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, muchos métodos informáticos dependían de comparar organismos nuevos con bacterias ya conocidas. Esto limita su eficacia frente a especies sin antecedentes, que no encajan en patrones previamente registrados.

Cómo funciona PathogenFinder2

La herramienta introduce un enfoque innovador basado en el análisis de proteínas, moléculas fundamentales que determinan cómo funciona una bacteria.

PathogenFinder2 emplea modelos de inteligencia artificial similares a los utilizados en el procesamiento del lenguaje. Así como estos sistemas aprenden a reconocer patrones en textos, aquí se entrenan para identificar patrones en secuencias de proteínas.

En términos simples, el modelo aprende a “leer” esta información como si fuera un idioma biológico. A partir de esa lectura, detecta señales que indican si una bacteria podría ser capaz de causar enfermedad.

PathogenFinder2 fue entrenado con más de 21.000 genomas bacterianos de bases de datos internacionales para mejorar la detección de patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método permite identificar características bioquímicas que los sistemas tradicionales no pueden reconocer, especialmente en especies nunca antes estudiadas.

Para desarrollar esta capacidad, el sistema fue entrenado con más de 21.000 genomas bacterianos provenientes de bases de datos internacionales.

El conjunto de datos incluyó:

Bacterias asociadas a infecciones humanas.

Microorganismos del microbioma saludable.

Especies utilizadas en alimentos.

Bacterias de ambientes extremos.

Esta diversidad es clave. Permite al modelo diferenciar con mayor precisión entre organismos dañinos y aquellos que no representan un riesgo, incluso cuando se enfrenta a especies completamente nuevas.

La inteligencia artificial detecta señales de enfermedades en bacterias nuevas sin necesidad de experimentos de laboratorio costosos y lentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó el investigador Alfred Ferrer Florensa, responsable del proyecto durante su doctorado, este enfoque permite anticipar riesgos sin necesidad de antecedentes previos.

Detectar amenazas antes de que aparezcan

Uno de los aspectos más innovadores del sistema es su capacidad para evaluar bacterias desconocidas antes de que causen infecciones.

Esto tiene implicancias directas en la vigilancia sanitaria. La herramienta puede aplicarse en distintos contextos, como:

Análisis de aguas residuales.

Monitoreo en animales.

Estudios en personas sin síntomas.

El modelo construyó el primer mapa global de la capacidad patogénica bacteriana, clasificando especies según mecanismos de infección (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, es posible identificar señales tempranas de riesgo y actuar antes de que se produzca un brote. El profesor Frank Møller Aarestrup, líder del proyecto, destacó que el objetivo es detectar amenazas en especies nuevas, no solo en aquellas ya asociadas a enfermedades.

El análisis realizado con PathogenFinder2 permitió construir lo que los investigadores describen como el primer mapa del paisaje de capacidad patogénica bacteriana.

Este modelo organiza miles de especies según características vinculadas a su capacidad de causar enfermedad.

Puede imaginarse como una clasificación que agrupa bacterias por su comportamiento: cuáles afectan determinados tejidos, cuáles comparten mecanismos de infección o qué estrategias utilizan para sobrevivir en el organismo. Este recurso no solo ayuda a identificar riesgos, sino que también aporta información valiosa sobre la evolución y la diversidad de estos microorganismos.

Limitaciones y perspectivas para la investigación científica

El principal impacto de este avance es la posibilidad de anticiparse a futuras amenazas infecciosas. Contar con información previa sobre el potencial patogénico de una bacteria permite:

Desarrollar pruebas diagnósticas más rápidamente.

Diseñar vacunas con mayor precisión.

Identificar posibles tratamientos.

Mejorar la vigilancia epidemiológica.

La herramienta ayuda a desarrollar diagnósticos, vacunas y tratamientos con mayor rapidez y precisión ante amenazas latentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el sistema facilita la creación de repertorios de bacterias con riesgo latente, lo que fortalece la preparación frente a emergencias sanitarias. A pesar de sus ventajas, los investigadores señalan que las predicciones del modelo deben validarse mediante experimentos de laboratorio antes de guiar decisiones clínicas o institucionales.

La inteligencia artificial puede identificar patrones y sugerir riesgos, pero la confirmación biológica sigue siendo esencial. Sin embargo, la capacidad de señalar proteínas relevantes y posibles mecanismos de infección representa una herramienta valiosa para orientar la investigación futura.

Un cambio en la forma de enfrentar enfermedades

En lugar de reaccionar ante brotes ya instalados, la ciencia comienza a contar con herramientas que permiten anticiparse a ellos. Este cambio de enfoque podría mejorar significativamente la respuesta global frente a enfermedades emergentes.

La inteligencia artificial, en este escenario, se consolida como un aliado estratégico. No reemplaza el trabajo experimental, pero amplía la capacidad de detectar riesgos en un mundo donde aparecen constantemente nuevos microorganismos.