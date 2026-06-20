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Guatemala: La justicia de Estados Unidos recibe en extradición a Víctor Manuel Pérez Mazariegos, alias “Hollywood”

El traslado se concretó en la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca, bajo coordinación entre el Sistema Penitenciario y la PNC, para que el señalado afronte acusaciones ligadas al tráfico de cocaína

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Víctor Manuel Pérez Mazariegos fue entregado a la DEA tras un proceso autorizado por tribunales guatemaltecos, acusado de conspirar para fabricar y mover al menos cinco kilogramos de cocaína hacia territorio norteamericano. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)
Víctor Manuel Pérez Mazariegos fue entregado a la DEA tras un proceso autorizado por tribunales guatemaltecos, acusado de conspirar para fabricar y mover al menos cinco kilogramos de cocaína hacia territorio norteamericano. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

La extradición de Víctor Manuel Pérez Mazariegos, conocido como “Hollywood”, a las autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos marca un nuevo episodio en la lucha contra el narcotráfico en Guatemala. El operativo de entrega se realizó en la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), bajo estrictas medidas de seguridad y coordinación interinstitucional, según confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con información divulgada por Prensa Libre y reportes de agencias internacionales, Pérez Mazariegos permaneció en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Mariscal Zavala hasta la conclusión de su proceso de extradición. La justicia estadounidense lo reclama por conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína con destino a territorio norteamericano, así como por fabricación, distribución y complicidad en el tráfico de drogas.

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La operación que culminó en la entrega del sindicado fue ejecutada por el Grupo Élite del Sistema Penitenciario (SP), en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC). Las autoridades guatemaltecas reforzaron la seguridad durante el traslado, con el objetivo de garantizar el orden público y proteger a la población, según detalló el Ministerio de Gobernación.

El traslado se realizó desde Mariscal Zavala hasta la Fuerza Aérea Guatemalteca con fuerte resguardo del Sistema Penitenciario y la PNC, dentro de un operativo coordinado por autoridades locales. (cortesía: Ministerio de Gobernación)
El traslado se realizó desde Mariscal Zavala hasta la Fuerza Aérea Guatemalteca con fuerte resguardo del Sistema Penitenciario y la PNC, dentro de un operativo coordinado por autoridades locales. (cortesía: Ministerio de Gobernación)

El arresto de Pérez Mazariegos, alias “Hollywood”, ocurrió el 21 de febrero en el barrio La Pedrera, zona 1 de Quetzaltenango, tras un operativo de las fuerzas antinarcóticas de la PNC. Durante la detención también se incautó el vehículo en el que se desplazaba el sindicado, informaron fuentes policiales.

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Según documentos judiciales citados por El Periódico, Estados Unidos acusa a Pérez Mazariegos de actuar con conocimiento y causa razonable de que la droga sería importada ilegalmente a ese país. La solicitud de extradición incluyó cargos de fabricación y distribución de cocaína, así como de ayuda e instigación en la comisión de estos delitos.

La cooperación entre Guatemala y organismos internacionales ha sido señalada como fundamental para el combate al crimen organizado transnacional. En declaraciones recogidas por Prensa Libre, voceros del Ministerio de Gobernación destacaron la importancia de la colaboración con agencias estadounidenses en la persecución de redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

La entrega de “Hollywood” se suma a una serie de extradiciones recientes de ciudadanos guatemaltecos requeridos por delitos de narcotráfico, fortaleciendo la cooperación bilateral y subrayando la presión internacional sobre las estructuras criminales en la región. El proceso de extradición se completó tras la autorización de los tribunales guatemaltecos y la coordinación con la DEA.

Fuentes oficiales no precisaron detalles sobre el destino inmediato de Pérez Mazariegos tras su entrega, aunque el procedimiento habitual contempla su presentación ante una corte federal en Estados Unidos para enfrentar los cargos imputados.

La salida del guatemalteco reclamado por narcotráfico se suma a otros envíos recientes y muestra cómo la coordinación con agencias estadounidenses pesa cada vez más sobre redes criminales de la región. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)
La salida del guatemalteco reclamado por narcotráfico se suma a otros envíos recientes y muestra cómo la coordinación con agencias estadounidenses pesa cada vez más sobre redes criminales de la región. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

Guatemala registró 27 capturas con fines de extradición en lo que va de 2026, en una tendencia al alza que mantiene el ritmo tras los operativos ejecutados durante 2025. La mayoría de los requerimientos proviene de Estados Unidos y se concentra en delitos de narcotráfico, aunque también hay solicitudes de países centroamericanos por tráfico de personas y lavado de dinero.

Entre los primeros extraditados del año figura Alex Javier Cardona Estrada, alias “Chele Peña”, señalado como capo hondureño-guatemalteco que usaba identidades falsas para dirigir redes de narcotráfico en Centroamérica. Fue detenido en Zacapa y entregado a la DEA.

Otro caso relevante es el de la red de coyotaje por tráfico ilícito de personas, con cuatro extraditables capturados: Tomás Quino Canil, Josefa Quino Canil, Alberto Macario Chitic y Oswaldo Manuel Zavala. Las solicitudes se vinculan con un accidente en Chiapas, México, donde murieron 56 migrantes guatemaltecos.

El proceso de los hermanos Morales Guerra permanece detenido de forma temporal por acciones de inconstitucionalidad y recusaciones contra el tribunal a cargo. En paralelo, Wenshen “N” fue trasladado junto a otros tres privados de libertad a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) para su entrega formal a la justicia estadounidense.

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