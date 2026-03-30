Ciencia

Un informe reveló el aumento de desinformación en videos populares de salud mental en TikTok

Una revisión realizada con especialistas detectó la presencia de consejos poco confiables y ejemplos de afirmaciones carentes de validez que llegan a millones de personas, alterando la percepción sobre síntomas y tratamientos mentales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso indebido de términos terapéuticos y la equiparación de emociones cotidianas con diagnósticos serios pueden inducir al autodiagnóstico erróneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los videos más populares de TikTok que abordan la salud mental contienen información inexacta, según un informe del medio británico The Guardian. El análisis, que se centró en los cien videos más vistos bajo la etiqueta #mentalhealthtips, reveló que gran parte del contenido difundido en la plataforma presenta datos erróneos o engañosos sobre consejos para el bienestar psicológico.

La investigación señala que estos videos alcanzan a una audiencia masiva y, en muchos casos, propagan mensajes capaces de inducir a confusión sobre síntomas y tratamientos de condiciones mentales. Entre los ejemplos identificados figura el consejo de que comer una naranja en la ducha puede aliviar la ansiedad, una práctica sin respaldo científico que ilustra el tipo de desinformación presente en la plataforma.

El informe destaca que la revisión de los videos fue realizada en colaboración con expertos académicos y profesionales de la salud mental, quienes observaron la frecuencia con la que se comparten recomendaciones sin sustento y cómo se exageran síntomas comunes. Esto, advierten, puede transformar la percepción pública sobre qué constituye una enfermedad mental real.

Una mujer con expresión de preocupación sostiene un smartphone que muestra una alerta roja con el texto 'NOTICIA FALSA' y un signo de exclamación en un triángulo.
Expertos en salud mental detectan la difusión de consejos erróneos y exageraciones de síntomas en los contenidos virales de TikTok. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología y ejemplos de desinformación detectada en los videos populares

La revisión consistió en seleccionar los 100 videos más populares bajo la etiqueta #mentalhealthtips en TikTok. Estos materiales fueron evaluados por expertos académicos y profesionales del área, quienes analizaron la precisión y veracidad de los consejos emitidos.

El proceso permitió identificar patrones reiterados de información inexacta o engañosa que, con frecuencia, circulan en los contenidos más virales de la red social. Los videos hacen uso incorrecto del lenguaje terapéutico y reproducen sugerencias carentes de validez que pueden modificar la percepción y el entendimiento de los usuarios respecto a síntomas y tratamientos.

Este tipo de “consejos”, sin validación científica, demuestran cómo determinadas recomendaciones logran atraer atención y extenderse ampliamente. Otro comportamiento frecuente es equiparar emociones cotidianas, como el cansancio o la falta de energía, con diagnósticos de depresión, lo que puede inducir a confusión y favorecer el autodiagnóstico erróneo entre los usuarios.

Los profesionales que evaluaron el contenido señalaron además que la ausencia de contexto provoca que los usuarios reciban mensajes que trivializan problemas serios de salud mental o incentivan la autodiagnosis, generando riesgos particulares en quienes buscan orientación confiable en entornos digitales.

Respuesta y postura oficial de TikTok ante el informe

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Más de la mitad de los videos sobre salud mental en TikTok contiene información inexacta según un informe de The Guardian. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la publicación del informe, TikTok expresó discrepancias respecto a la metodología utilizada. Un portavoz de la compañía afirmó que el estudio presenta “claras limitaciones” y sostuvo que atenta contra la libertad de expresión, sugiriendo que restringe la posibilidad de compartir experiencias personales en la plataforma.

Además, la empresa subraya que colabora activamente con expertos en salud, como la Organización Mundial de la Salud, principal referente global en salud pública, con el objetivo de promover información confiable y eliminar el 98 % de la desinformación perjudicial antes de ser reportada.

TikTok también confirmó que eliminó dos de los videos señalados como problemáticos en el informe y defendió la solidez de sus políticas de moderación, reiterando su compromiso con la seguridad y la información responsable para los usuarios.

Opiniones de expertos sobre el impacto de la desinformación y el mal uso del lenguaje terapéutico

Especialistas consultados advirtieron sobre los riesgos de “patologizar” emociones y experiencias cotidianas, al presentar estados normales como indicios de enfermedades mentales graves. Según Dan Poulter, exministro de salud y psiquiatra, este enfoque puede trivializar las vivencias de quienes efectivamente padecen trastornos severos y, al mismo tiempo, generar confusión en quienes atraviesan situaciones comunes.

El terapeuta Liam Modlin enfatizó que la tendencia a equiparar síntomas como cansancio o falta de energía con diagnóstico de depresión puede provocar interpretaciones erróneas y fomentar la autodiagnosis. Además, la superficialidad en el empleo de términos terapéuticos, por ejemplo al etiquetar disculpas frecuentes como abuso, puede distorsionar relaciones y favorecer juicios equivocados por falta de contexto.

Primer plano de una mujer mirando una laptop en la oscuridad; en la pantalla, una noticia se superpone con un aviso digital rojo y negro de 'FAKE NEWS' y 'FALSE INFORMATION'.
TikTok defiende su política de moderación y afirma eliminar el 98% de la desinformación perjudicial antes de ser reportada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos de afirmaciones falsas o tratamientos no probados difundidos en TikTok

Uno de los videos propone que escribir sobre experiencias traumáticas durante 15 minutos puede curar esas heridas en 1 hora, sin ayuda profesional. La psicoterapeuta Amber Johnston advirtió que no existen investigaciones que respalden la efectividad de ese método y alertó sobre el peligro de que las personas revivan traumas sin acompañamiento terapéutico adecuado.

Este tipo de contenidos puede llevar a los usuarios a confiar en soluciones o recomendaciones potencialmente dañinas, en lugar de recurrir a ayuda profesional especializada para abordar problemas de salud mental.

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