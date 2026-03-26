Un oncólogo detalló qué riesgos del ambiente influyen en el desarrollo del cáncer y cuáles son las medidas que ayudan a evitarlos

El radón, gas radiactivo presente en viviendas, es identificado como la segunda causa principal de cáncer de pulmón a nivel global (Imagen ilustrativa Infobae)

La exposición a sustancias presentes en el entorno cotidiano forma parte de la vida moderna, muchas veces sin que exista plena conciencia de sus efectos. Desde el aire que se respira hasta los materiales de construcción o los residuos invisibles en los alimentos, distintos agentes ambientales se encuentran bajo análisis por su posible vínculo con el desarrollo del cáncer.

En una columna informativa publicada en The Washington Post, el oncólogo Mikkael A. Sekeres reunió información procedente de estudios publicados y explicó qué acciones concretas permiten reducir la exposición diaria. El especialista planteó que evitar completamente estos agentes resulta difícil, aunque existen estrategias que contribuyen a disminuir los riesgos.

Radón: cómo afecta la salud en el hogar

El radón es un gas radiactivo que surge de manera natural a partir de la descomposición de minerales presentes en el suelo y las rocas. Al filtrarse en viviendas, especialmente en espacios cerrados como sótanos, puede acumularse y ser inhalado.

Según el análisis citado, estudios realizados en mineros y en trabajadores de la industria extractiva identificaron una relación directa entre la concentración de radón y el aumento del riesgo de cáncer de pulmón. Investigaciones posteriores en población general, en países europeos y Estados Unidos, reforzaron ese vínculo, incluso en personas sin antecedentes de tabaquismo.

Estudios señalaron que la exposición al radón aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, incluso entre personas no fumadoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo ambiental estadounidense identificó al radón como la segunda causa principal de cáncer de pulmón y la primera entre no fumadores. Además, alertó que la combinación con el consumo de tabaco eleva aún más el riesgo.

Entre las medidas técnicas recomendadas figura la realización de pruebas en el hogar para detectar su presencia. En caso de niveles elevados, se utilizan sistemas de ventilación que redirigen el gas hacia el exterior, disminuyendo su concentración en el interior.

Amianto: un material con efectos persistentes

El amianto, también conocido como asbesto, consiste en un conjunto de minerales fibrosos que se emplearon durante décadas en la construcción y la industria. Su uso se extendió en techos, aislamientos y revestimientos por sus propiedades térmicas y de resistencia.

Estudios epidemiológicos en trabajadores de fábricas y construcción lo relacionan con distintos tipos de cáncer, entre ellos pulmón, laringe y ovario. Se asocia de manera directa con el mesotelioma, una enfermedad que afecta el revestimiento de los pulmones y el abdomen.

Expertos recomiendan evitar la manipulación de amianto en edificaciones antiguas y encargar su remoción a profesionales para reducir riesgos de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo está vinculado con la inhalación o ingestión de fibras microscópicas que permanecen en los tejidos y generan inflamación crónica. El riesgo aumenta en personas expuestas durante largos períodos y se incrementa en combinación con el tabaquismo.

A pesar de su prohibición en varios países, el amianto sigue presente en edificaciones antiguas. Por ese motivo, los especialistas recomiendan evitar cualquier manipulación directa y delegar su remoción en profesionales capacitados para prevenir la liberación de partículas peligrosas.

Microplásticos: conclusión de los estudios actuales

Los microplásticos constituyen fragmentos diminutos derivados de la degradación de materiales plásticos o de productos diseñados con ese tamaño. Se encuentran en el agua, los alimentos y el aire, lo que genera una exposición constante.

Sekeres refiere que la posible relación de los microplásticos con el cáncer en humanos aún no dispone de evidencia concluyente. Sin embargo, se identificaron mecanismos potenciales de daño, como la presencia de sustancias tóxicas adheridas a su superficie o la capacidad de provocar inflamación en los tejidos.

Los microplásticos se encuentran en el aire, el agua y los alimentos, y se investigan por su posible relación con tipos de cáncer como el colorrectal (Crédito: Freepik)

Entre las hipótesis actualmente bajo análisis se incluye su vínculo con el aumento de casos de cáncer colorrectal de aparición temprana, aunque los datos disponibles no permiten establecer una asociación directa en este momento.

Para reducir el contacto, se sugieren cambios en los hábitos diarios, como evitar productos con microesferas, optar por envases de vidrio o metal y elegir alimentos con menor cantidad de embalaje plástico.

Contaminación del aire: datos sobre su impacto en el cáncer

La contaminación atmosférica constituye uno de los principales desafíos en salud pública a nivel mundial. Su impacto no depende exclusivamente de decisiones individuales, ya que se relaciona con actividades como la producción de energía, la industria y el transporte.

De acuerdo con el informe realizado por The Washington Post, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS, clasifica tanto la contaminación del aire como las partículas en suspensión como carcinógenos.

Estudios citados por el oncólogo analizaron datos de millones de participantes en Europa, Asia y América, y concluyeron que la exposición prolongada a altas concentraciones de estas partículas incrementa el riesgo de cáncer de pulmón entre 8% y 9%.

La contaminación del aire, considerada carcinógena por la OMS, incrementa el riesgo de cáncer de pulmón entre un 8% y un 9% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existe evidencia más limitada que sugiere posibles asociaciones con tumores de vejiga, mama, riñón y colon. A escala global, datos de la Organización Mundial de la Salud estiman que la contaminación atmosférica causa aproximadamente 250.000 muertes por cáncer de pulmón anualmente.

Entre las medidas individuales, el uso de mascarillas filtrantes y purificadores de aire permite reducir la exposición en contextos de alta contaminación. También se destacan las mejoras en ventilación y la disminución de fuentes de combustión en interiores.

Estrategias para reducir riesgos ambientales

El análisis de Sekeres advirtió que múltiples factores ambientales influyen en el riesgo de cáncer, desde contaminantes invisibles hasta materiales cotidianos. Aunque no es posible eliminarlos por completo, sí existen acciones concretas que permiten limitar el contacto diario.

Las estrategias incluyen el control de la calidad del aire en el hogar, la identificación de materiales peligrosos en construcciones antiguas y la adopción de hábitos que reduzcan el uso de plásticos.

Estas medidas se suman a otras prácticas ampliamente recomendadas, como la actividad física regular, la alimentación equilibrada y la protección frente a la radiación solar.