Ciencia

Los mitos del cine sobre dinosaurios bajo la lupa científica

Una nueva generación de paleontólogos cuestiona creencias populares y ofrece una perspectiva más realista sobre su comportamiento y vida diaria

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Las representaciones de dinosaurios carnívoros
Las representaciones de dinosaurios carnívoros en el cine distorsionan su verdadera biología y comportamiento, según expertos en paleontología (Captura Jurassic Park)

La imagen de los dinosaurios, influida por el cine y la literatura, describe criaturas gigantescas cazando en grupo y librando enfrentamientos épicos. Sin embargo, los avances científicos y el desarrollo tecnológico están modificando esa percepción.

Dave Hone, zoólogo y paleontólogo británico, es una de las voces que invita a repensar estas creencias. “El salto lógico entre vivir en grupo y cazar en grupo no está justificado por la evidencia”, afirma el especialista, quien insiste en que los dinosaurios deben entenderse como animales reales, sometidos a las mismas reglas biológicas que los actuales.

El uso de tecnologías como los escáneres CT (tomografía computarizada) y reconstrucciones tridimensionales permite estudiar fósiles con un detalle antes inimaginable. Estas herramientas han revelado que dinosaurios y pterosaurios desarrollaron comportamientos grupales, estrategias defensivas y adaptaciones específicas, pero también han puesto en duda la existencia de caza cooperativa constante en dinosaurios carnívoros.

Investigaciones recientes provenientes de equipos universitarios y laboratorios paleontológicos de renombre aportan una visión más diversa y fundamentada sobre la ecología de estos animales.

Nuevas tecnologías como escáneres CT
Nuevas tecnologías como escáneres CT y reconstrucciones 3D permiten un estudio preciso de fósiles de dinosaurios y pterosaurios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia científica sobre la caza grupal

El debate sobre la caza cooperativa en dinosaurios carnívoros sigue abierto, pero Hone resalta la escasez de pruebas sólidas. “La evidencia real sobre caza cooperativa es extremadamente escasa”, señala.

El caso más citado es el de fósiles de Deinonychus hallados junto a Tenontosaurus, pero análisis recientes de centros como la Universidad de Yale sugieren que estos restos pueden deberse a catástrofes naturales y no a una cacería en grupo. “Si estos animales cazaron juntos, ¿por qué murieron todos a la vez? No es el comportamiento típico de cazadores sociales actuales”, plantea Hone.

Encontrar varios tiranosaurios juntos tampoco prueba la vida grupal o la caza en equipo, ya que la acumulación puede tener causas ambientales. Hone advierte contra extrapolar comportamientos de una especie a otra: “Decir que los leones cazan en grupo no implica que tigres u otros felinos lo hagan. Es la excepción, no la norma”.

Sobre los velocirraptores, concluye que no hay pruebas de caza en manada; eran animales pequeños y veloces, probablemente orientados a presas menores.

Científicos confirman que la evidencia
Científicos confirman que la evidencia de caza cooperativa en dinosaurios carnívoros, como el Deinonychus, es extremadamente escasa y discutida (Imágen Ilustrativa Infobae)

Comportamiento grupal y defensa

Muchos herbívoros aparecen en grandes concentraciones fósiles, pero esto no siempre implica hábitos sociales estables. “Encontramos grandes cantidades de herbívoros en grupos, lo que indica que pasaban, al menos, parte del tiempo juntos”, explica Hone. Sin embargo, muchas de estas agrupaciones son resultado de catástrofes como inundaciones.

Solo cerca del 5 % de los restos de dinosaurios corresponde a juveniles. Cuando se hallan fósiles en grupo, casi la mitad suele ser de jóvenes, lo que sugiere una tendencia al agrupamiento en etapas tempranas, probablemente como defensa ante depredadores.

Para los juveniles, estar en grupo ofrecía ventajas: “Juveniles agrupándose tiene total sentido por la amenaza de depredadores: el efecto de dilución significa que en un grupo de diez, tienes una posibilidad entre diez de ser elegido”. Los huesos pequeños se degradan y dispersan con facilidad, lo que explica su escasa presencia en el registro fósil.

Además, la vigilancia colectiva era clave para la supervivencia: en grupo, los jóvenes podían dedicar menos tiempo a vigilar, ya que otros miembros del grupo estaban atentos a los peligros.

Los depredadores, como los terópodos, solían cazar preferentemente presas juveniles. Se han hallado marcas de mordidas en huesos de jóvenes y coprolitos con restos identificados como juveniles, lo que refuerza esta tendencia.

Marcas de mordidas y coprolitos
Marcas de mordidas y coprolitos en los huesos juveniles demuestran que los terópodos cazaban principalmente presas jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estructuras defensivas y funciones evolutivas

La idea de luchas continuas entre grandes dinosaurios proviene del cine. En especies como Tyrannosaurus, un porcentaje de adultos presenta marcas de mordidas en el rostro, señales de peleas recurrentes por dominancia, territorio o acceso a recursos. Estas heridas muestran signos de curación, lo que indica que los enfrentamientos eran frecuentes pero no diarios.

En herbívoros como los ankilosaurios, la función de la armadura y las colas de maza, consideradas defensas contra depredadores, parece estar más relacionada con peleas entre miembros de la misma especie. Los cuernos y crestas de los ceratopsios evolucionaron para exhibición, combate y atracción sexual. El desarrollo acelerado de estas estructuras tras la madurez sexual sugiere una función en la señalización reproductiva, como se observa en Protoceratops.

Las estructuras como armaduras, cuernos
Las estructuras como armaduras, cuernos y crestas en dinosaurios y pterosaurios evolucionaron para exhibición y competencia dentro de la propia especie, más que para defensa contra depredadores (Imagen ilustrativa infobae)

Adaptaciones singulares y vuelo de los pterosaurios

En el caso de Spinosaurus, Hone sostiene que este dinosaurio pasaba mucho tiempo en el agua y podía nadar, pero la gran vela dorsal le dificultaba la natación eficiente. En ese sentido, compararlos con Tyrannosaurus carece de sentido para el investigador, ya que ambos eran animales diferentes y respondían a reglas biológicas comunes.

Sobre los pterosaurios, Hone destaca que incluso los ejemplares más jóvenes presentaban alas fuertes y proporciones similares a las de los adultos, lo que indica una capacidad temprana para volar. Las crestas craneales, muy diversas, funcionaban como elementos de reconocimiento y exhibición, sin influir en la mecánica del vuelo.

Además, los pterosaurios superaron a las aves en envergadura alar gracias a alas membranosas y ausencia de plumaje pesado; algunas especies superaban los 10 metros de envergadura.

Avances recientes en paleontología

La paleontología moderna, apoyada en escáneres CT (tomografía computarizada), reconstrucciones digitales y análisis microscópicos, ha permitido descubrir nuevas especies y explorar aspectos antes desconocidos del registro fósil.

“Seguimos encontrando nuevos grupos de dinosaurios y pterosaurios, y la curva de especies halladas no deja de crecer”, remarca Hone. A pesar de la tecnología, el trabajo de campo sigue siendo esencial, ya que la información clave de la disciplina sigue bajo tierra.

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