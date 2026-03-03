Semana de la Obesidad 2026: el Hospital de Clínicas ofrecerá chequeos gratuitos y advierten por el alto nivel de casos sin diagnóstico

El Hospital de Clínicas ofrece circuitos de postas gratuitas para detección temprana de obesidad en la Ciudad de Buenos Aires durante la Semana de la Obesidad 2026

El Hospital de Clínicas José de San Martín inicia actividades por la Semana de la Obesidad 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. La institución organiza un circuito de postas con chequeos gratuitos para detectar sobrepeso y obesidad en la población. Las acciones se desarrollan en el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora el 4 de marzo. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, Pilar Quevedo, jefa de la División Nutrición del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, contó detalles de la jornada.

La campaña incluye mediciones de peso, talla, perímetro de cintura y controles de presión arterial, además de análisis de glucosa en sangre. El objetivo es facilitar diagnósticos tempranos y fomentar la consulta individual con profesionales de la salud. El hospital invita a la comunidad a participar de la iniciativa de forma gratuita.

El año pasado, la mitad de las personas con obesidad que asistieron a la campaña nunca habían recibido diagnóstico. Los organizadores esperan ampliar el alcance en 2026 y reforzar la concientización sobre esta problemática creciente en la Argentina y el mundo.

Cómo funciona el circuito de postas y qué controles se realizan

De acuerdo con Pilar Quevedo, la campaña busca “detectar, diagnosticar y concientizar”. Quevedo explicó: “El hospital ofrece, a través de estas campañas gratuitas, que son masivas para toda la población, que se acerquen para que le diagnostiquemos si tienen sobrepeso u obesidad”.

En las postas, profesionales pesan, miden y realizan controles de cintura y cuello. Según Quevedo, también consultan sobre síntomas relacionados con el sueño, como ronquidos o riesgo de apnea. “Hacemos el pinchazo que determina el valor de glucosa en sangre y con eso tratamos de acercar un diagnóstico”, explicó la especialista.

La campaña incluye la posibilidad de derivar a los participantes a talleres gratuitos y consultas individualizadas. Quevedo detalló: “En el primer taller gratuito que se ofrece en abril, ahí ya hacemos las citas individuales para llegar a este diagnóstico”. El hospital busca que todos los asistentes tengan una evaluación completa y reciban orientación personalizada.

La campaña del Día Mundial de la Obesidad incluye controles de peso, talla, glucosa y presión arterial abiertos a toda la comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras y evolución de la obesidad en Argentina y el mundo

Quevedo advirtió que las cifras de obesidad resultan preocupantes a nivel nacional e internacional. “La Federación Mundial de la Obesidad dice que tenemos en el mundo hoy viviendo entre 800 millones de personas y un billón de personas, y los números crecen exponencialmente año tras año”, afirmó.

En Argentina, dos terceras partes de la población presentan sobrepeso u obesidad, aunque la última actualización corresponde a 2019. Quevedo señaló: “Tenemos que actualizarla. Así que la verdad es que son números preocupantes”. La especialista resaltó el aumento en la obesidad infantil: “En la última década incrementó un 100 % la estadística de niños y adolescentes con obesidad”.

La campaña apunta a revertir la falta de diagnóstico y a sensibilizar sobre los riesgos asociados. El circuito de postas permite identificar factores de riesgo y promueve el acceso a controles periódicos.

Nuevos métodos de medición y diagnóstico más preciso

Según Quevedo, en los últimos años la medición y el diagnóstico de la obesidad incorporaron nuevas herramientas. “Históricamente nosotros diagnosticábamos obesidad con el índice de masa corporal, que era peso y talla, y nada más”, explicó la especialista. Sin embargo, ahora se considera el perímetro de cintura y la composición corporal mediante antropometría o bioimpedancia.

Quevedo indicó: “Hace un año dos sociedades científicas estipularon que para definir obesidad, la composición corporal, el porcentaje de grasa, nos daba una información más rica”. El diagnóstico actual contempla la cantidad y calidad del músculo, ya que “la longevidad y la calidad de vida va de la mano de tu porcentaje de masa muscular”.

En las postas, el equipo realiza mediciones básicas y deja a los pacientes en contacto para estudios más completos, como la antropometría. “La idea es que todos tengan una evaluación completa, para poder tratar, para justamente poder hacer diagnóstico y tratamiento”, afirmó Quevedo.

La mitad de los asistentes con obesidad en la edición anterior nunca había recibido diagnóstico previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obesidad: una enfermedad crónica con tratamiento

Quevedo definió la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible. “Para todas las sociedades científicas, la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad crónica”, aseguró. La especialista aclaró que la genética influye hasta en un 70 %, pero que el entorno y los hábitos determinan la expresión de la enfermedad.

Consultada sobre la posibilidad de cura, Quevedo fue contundente: “No tiene cura, tiene tratamiento. Todas las enfermedades crónicas tienen tratamiento. Todavía no tenemos la posibilidad de ofrecer una cura”. El abordaje incluye nutrición, ejercicio, controles médicos y, en algunos casos, medicación o cirugía.

Respecto a los tratamientos farmacológicos, Quevedo explicó: “Los fármacos son superefectivos en porcentaje de pérdida de peso, en mejoría o en resolución del porcentaje de grasa y de las enfermedades que acompañan”. La especialista detalló que las inyecciones actuales logran entre un cinco y hasta un 15 o 20 % de pérdida de peso, dependiendo del paciente.

Recomendaciones y próximos pasos en la campaña

Quevedo resaltó que la medicación resulta efectiva solo si se acompaña de cambios en la alimentación y actividad física. La profesional subrayó la importancia de elegir bien el tratamiento para cada persona y de mantener el seguimiento a largo plazo.

La iniciativa del Hospital de Clínicas busca acercar la prevención a toda la comunidad, facilitar el diagnóstico temprano y promover hábitos saludables. Las consultas y talleres gratuitos continuarán durante la Semana de la Obesidad y se extenderán en los próximos meses.

El hospital invita a toda la población a acercarse, realizarse los chequeos y acceder a orientación profesional para abordar la obesidad. El circuito de postas y los talleres complementarios forman parte de una estrategia integral de salud pública orientada a mejorar la calidad de vida y reducir los riesgos asociados a la obesidad.

