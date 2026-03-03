Ciencia

Semana de la Obesidad 2026: el Hospital de Clínicas ofrecerá chequeos gratuitos y advierten por el alto nivel de casos sin diagnóstico

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la institución organizará un circuito de postas abiertas a la comunidad con controles de peso, glucosa y presión arterial

Guardar
El Hospital de Clínicas ofrece circuitos de postas gratuitas para detección temprana de obesidad en la Ciudad de Buenos Aires durante la Semana de la Obesidad 2026

El Hospital de Clínicas José de San Martín inicia actividades por la Semana de la Obesidad 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. La institución organiza un circuito de postas con chequeos gratuitos para detectar sobrepeso y obesidad en la población. Las acciones se desarrollan en el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora el 4 de marzo. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, Pilar Quevedo, jefa de la División Nutrición del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, contó detalles de la jornada.

La campaña incluye mediciones de peso, talla, perímetro de cintura y controles de presión arterial, además de análisis de glucosa en sangre. El objetivo es facilitar diagnósticos tempranos y fomentar la consulta individual con profesionales de la salud. El hospital invita a la comunidad a participar de la iniciativa de forma gratuita.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El año pasado, la mitad de las personas con obesidad que asistieron a la campaña nunca habían recibido diagnóstico. Los organizadores esperan ampliar el alcance en 2026 y reforzar la concientización sobre esta problemática creciente en la Argentina y el mundo.

Cómo funciona el circuito de postas y qué controles se realizan

De acuerdo con Pilar Quevedo, la campaña busca “detectar, diagnosticar y concientizar”. Quevedo explicó: “El hospital ofrece, a través de estas campañas gratuitas, que son masivas para toda la población, que se acerquen para que le diagnostiquemos si tienen sobrepeso u obesidad”.

En las postas, profesionales pesan, miden y realizan controles de cintura y cuello. Según Quevedo, también consultan sobre síntomas relacionados con el sueño, como ronquidos o riesgo de apnea. “Hacemos el pinchazo que determina el valor de glucosa en sangre y con eso tratamos de acercar un diagnóstico”, explicó la especialista.

La campaña incluye la posibilidad de derivar a los participantes a talleres gratuitos y consultas individualizadas. Quevedo detalló: “En el primer taller gratuito que se ofrece en abril, ahí ya hacemos las citas individuales para llegar a este diagnóstico”. El hospital busca que todos los asistentes tengan una evaluación completa y reciban orientación personalizada.

La campaña del Día Mundial
La campaña del Día Mundial de la Obesidad incluye controles de peso, talla, glucosa y presión arterial abiertos a toda la comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras y evolución de la obesidad en Argentina y el mundo

Quevedo advirtió que las cifras de obesidad resultan preocupantes a nivel nacional e internacional. “La Federación Mundial de la Obesidad dice que tenemos en el mundo hoy viviendo entre 800 millones de personas y un billón de personas, y los números crecen exponencialmente año tras año”, afirmó.

En Argentina, dos terceras partes de la población presentan sobrepeso u obesidad, aunque la última actualización corresponde a 2019. Quevedo señaló: “Tenemos que actualizarla. Así que la verdad es que son números preocupantes”. La especialista resaltó el aumento en la obesidad infantil: “En la última década incrementó un 100 % la estadística de niños y adolescentes con obesidad”.

La campaña apunta a revertir la falta de diagnóstico y a sensibilizar sobre los riesgos asociados. El circuito de postas permite identificar factores de riesgo y promueve el acceso a controles periódicos.

Nuevos métodos de medición y diagnóstico más preciso

Según Quevedo, en los últimos años la medición y el diagnóstico de la obesidad incorporaron nuevas herramientas. “Históricamente nosotros diagnosticábamos obesidad con el índice de masa corporal, que era peso y talla, y nada más”, explicó la especialista. Sin embargo, ahora se considera el perímetro de cintura y la composición corporal mediante antropometría o bioimpedancia.

Quevedo indicó: “Hace un año dos sociedades científicas estipularon que para definir obesidad, la composición corporal, el porcentaje de grasa, nos daba una información más rica”. El diagnóstico actual contempla la cantidad y calidad del músculo, ya que “la longevidad y la calidad de vida va de la mano de tu porcentaje de masa muscular”.

En las postas, el equipo realiza mediciones básicas y deja a los pacientes en contacto para estudios más completos, como la antropometría. “La idea es que todos tengan una evaluación completa, para poder tratar, para justamente poder hacer diagnóstico y tratamiento”, afirmó Quevedo.

La mitad de los asistentes
La mitad de los asistentes con obesidad en la edición anterior nunca había recibido diagnóstico previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obesidad: una enfermedad crónica con tratamiento

Quevedo definió la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible. “Para todas las sociedades científicas, la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad crónica”, aseguró. La especialista aclaró que la genética influye hasta en un 70 %, pero que el entorno y los hábitos determinan la expresión de la enfermedad.

Consultada sobre la posibilidad de cura, Quevedo fue contundente: “No tiene cura, tiene tratamiento. Todas las enfermedades crónicas tienen tratamiento. Todavía no tenemos la posibilidad de ofrecer una cura”. El abordaje incluye nutrición, ejercicio, controles médicos y, en algunos casos, medicación o cirugía.

Respecto a los tratamientos farmacológicos, Quevedo explicó: “Los fármacos son superefectivos en porcentaje de pérdida de peso, en mejoría o en resolución del porcentaje de grasa y de las enfermedades que acompañan”. La especialista detalló que las inyecciones actuales logran entre un cinco y hasta un 15 o 20 % de pérdida de peso, dependiendo del paciente.

Recomendaciones y próximos pasos en la campaña

Quevedo resaltó que la medicación resulta efectiva solo si se acompaña de cambios en la alimentación y actividad física. La profesional subrayó la importancia de elegir bien el tratamiento para cada persona y de mantener el seguimiento a largo plazo.

La iniciativa del Hospital de Clínicas busca acercar la prevención a toda la comunidad, facilitar el diagnóstico temprano y promover hábitos saludables. Las consultas y talleres gratuitos continuarán durante la Semana de la Obesidad y se extenderán en los próximos meses.

El hospital invita a toda la población a acercarse, realizarse los chequeos y acceder a orientación profesional para abordar la obesidad. El circuito de postas y los talleres complementarios forman parte de una estrategia integral de salud pública orientada a mejorar la calidad de vida y reducir los riesgos asociados a la obesidad.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Hospital De Clínicas José De San MartínCiudad De Buenos AiresFederación Mundial De La ObesidadObesidad InfantilDiagnóstico TempranoSalud PúblicaInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

Últimas Noticias

Medicamentos inyectables GLP-1 para bajar de peso: científicos compararon su eficacia en hombres y mujeres

Un metanálisis de la Universidad de Johns Hopkins, publicado en la revista JAMA Internal Medicine, analizó los resultados de 64 ensayos clínicos. Los hallazgos fueron destacados por el reconocido cardiólogo Eric Topol

Medicamentos inyectables GLP-1 para bajar

Miopía en niños: por qué crece y cuáles son los factores de riesgo, según los expertos

El tiempo prolongado en espacios interiores y la disminución de actividades al aire libre preocupan a los expertos ante la prevalencia de casos de esta afección. Cómo impacta la luz azul de los dispositivos electrónicos

Miopía en niños: por qué

Cómo el cerebro puede seguir adaptándose después de la adolescencia, según un reciente estudio

El hallazgo sobre plasticidad cerebral sugiere que intervenciones terapéuticas pueden aprovechar la capacidad de ajuste neuronal en personas adultas, con impacto potencial en trastornos y envejecimiento

Cómo el cerebro puede seguir

El 45% de los nuevos casos de cáncer colorrectal en Estados Unidos afecta a menores de 65 años, alerta un estudio

El informe de la American Cancer Society advierte sobre el cambio en el perfil demográfico de la enfermedad y destaca la importancia de adaptar estrategias de prevención, detección y tratamiento en grupos de menor edad

El 45% de los nuevos

Por qué la alimentación materna podría “programar el ADN” del bebé, según una experta

Las recientes declaraciones de la bioquímica Jessie Inchauspé invitan a repensar el poder de la nutrición y el entorno emocional durante el embarazo, abriendo un nuevo paradigma sobre la salud futura de los hijos

Por qué la alimentación materna
DEPORTES
La electrizante definición rueda a

La electrizante definición rueda a rueda del Moto3 en la antesala del MotoGP: ganó por apenas 3 milésimas de segundo

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

Todo listo para la llegada de Coudet: horario de arribo y cuándo comienza su ciclo en River Plate

Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió a Filipe Luis después de ganar 8-0 y clasificar a la final de un torneo

TELESHOW
“¿Papá, te vas a morir?”:

“¿Papá, te vas a morir?”: el conmovedor relato de Jairo Straccia sobre el diagnóstico médico que transformó su vida

La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

La sensual producción de fotos de Marta Fort luego de cumplir 22 años que encendió las redes

INFOBAE AMÉRICA

Aprueban discutir proyecto que crea

Aprueban discutir proyecto que crea registro nacional de pacientes diabéticos en Panamá

El cierre del estrecho de Ormuz puso a China en alerta: es el principal comprador de petróleo de Irán

Fuertes pérdidas en las principales bolsas europeas y subas de los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente

Zelensky ofreció ayuda contra drones iraníes a países de Medio Oriente si consiguen que Putin acepte un alto el fuego

La agencia atómica de la ONU confirmó daños en la instalación nuclear iraní de Natanz pero sin peligro radiológico