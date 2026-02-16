Algunos alimentos amargos pueden desencadenar una respuesta cerebral similar a la del ejercicio

Un estudio japonés demostró que el sabor amargo de ciertos alimentos desencadena una respuesta sensorial similar a la del ejercicio físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los flavonoles presentes en alimentos amargos como el chocolate negro, los frutos rojos y el vino tinto pueden activar el cerebro mediante una respuesta sensorial que favorece la memoria y la alerta a corto plazo, según un estudio reciente realizado en Japón.

De acuerdo con la investigación publicada en la revista Current Research in Food Science, esta investigación aporta nuevas claves al campo emergente de la nutrición sensorial, que explora cómo las sensaciones gustativas inciden en funciones biológicas y podría influir en futuras recomendaciones alimentarias.

Qué reveló el estudio japonés sobre el mecanismo sensorial de los flavonoles

Los flavonoles presentes en el chocolate negro, las bayas y el vino tinto pueden activar regiones cerebrales vinculadas a la atención y la memoria (Freepik)

El equipo dirigido por la profesora Naomi Osakabe del Instituto de Tecnología Shibaura demostró, en experimentos con animales, que la estimulación generada por los flavonoles —relacionada principalmente con su sabor amargo— se transmite rápidamente al sistema nervioso central.

Este proceso ocurre sin que los compuestos sean totalmente absorbidos en sangre y genera una reacción de estrés que mejora la memoria a corto plazo y reporta efectos positivos en el sistema circulatorio.

Osakabe destacó que le resultó sorprendente el efecto estimulante que una dosis baja de flavanol pudo ejercer sobre la actividad cerebral.

Resultados en animales: memoria y alerta mejoradas

Próximos estudios buscarán comprobar si los efectos observados en animales pueden replicarse en humanos y beneficiar la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los experimentos con ratones, una dosis única de flavonoles incrementó la actividad espontánea y mejoró el rendimiento en las pruebas de memoria, según la publicación.

Los investigadores advirtieron una activación rápida de regiones cerebrales vinculadas a la atención, la excitación y la regulación del estrés, en un proceso similar a la respuesta de lucha o huida que ocurre durante el ejercicio leve.

Como pocas cantidades de flavonoles llegan a la circulación sanguínea, el estudio indica que el mecanismo principal sería la estimulación de los nervios sensoriales, más que un efecto metabólico directo.

Nutrición sensorial: un campo en desarrollo

La ingesta de polifenoles se asocia a beneficios en la salud cardiovascular, la función cognitiva y la regulación sensorial (Freepik)

El concepto de nutrición sensorial describe cómo las sensaciones físicas y gustativas de los alimentos pueden tener un impacto inmediato en la regulación de procesos biológicos. Según el estudio “Nutrición sensorial y amargor y astringencia de los polifenoles”, los polifenoles —compuestos vegetales que incluyen los flavonoles— abarcan cerca de 8.000 estructuras.

Aunque son reconocidos por sus sabores amargos o astringentes, la investigación epidemiológica destaca su potencial efecto beneficioso en la salud cardiovascular, la función cognitiva y la regulación sensorial.

A pesar de estos hallazgos, persiste la incertidumbre sobre el mecanismo biológico de los beneficios de los polifenoles, principalmente por su baja biodisponibilidad, lo que limita su absorción, según el estudio.

Por ello, los especialistas subrayan la necesidad de ampliar la investigación sobre cómo el sabor y la interacción con los receptores sensoriales pueden influir en funciones vitales.

Aplicaciones prácticas y recomendaciones

La baja biodisponibilidad de los polifenoles limita su absorción en el organismo y plantea interrogantes sobre sus mecanismos de acción (Gemini)

En cuanto a las aplicaciones prácticas, los expertos piden cautela. Osakabe puntualizó que, aunque estudios previos en humanos sugieren que los flavonoles del cacao podrían aportar beneficios cardiovasculares y cognitivos, la investigación básica permanece centrada en experimentos con animales, por lo que aún no puede recomendarse el consumo de alimentos ricos en flavonoles exclusivamente por sus efectos sensoriales.

El doctor Johnson Moon, neurólogo del Centro Médico Providence St. Jude en California, sostuvo en Fox News Digital: “No creo que la gente, incluida la mayoría de los médicos, sea consciente de que el sabor de una molécula o compuesto específico puede desencadenar rápidamente cambios importantes en el cerebro”.

Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de realizar ensayos adicionales en humanos para esclarecer la magnitud de los beneficios. Moon recalcó la conveniencia de actuar con moderación antes de sugerir el consumo habitual de productos como el chocolate negro, debido principalmente a su aporte calórico y de azúcares, mientras que las grandes organizaciones sanitarias siguen recomendando la moderación en la ingesta de alcohol, incluido el vino tinto.

Estos resultados ofrecen una visión novedosa sobre el papel de la nutrición sensorial y podrían originar futuras líneas de investigación en la relación entre el sabor, la sensación y la salud cerebral. Próximos estudios determinarán si este mecanismo observado en animales puede trasladarse a humanos y si es posible diseñar alimentos que combinen experiencias sensoriales agradables con beneficios fisiológicos.

A la luz de estos avances, los expertos sugieren que una dieta con predominio de alimentos de origen vegetal como el cacao, los frutos rojos, el vino tinto, frutas y verduras puede favorecer la función cerebral y el bienestar general.