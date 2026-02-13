Cómo influye el horario de la cena en la salud del corazón y por qué comer temprano puede ser clave para adultos con sobrepeso

Una persona disfruta una cena en una mesa bien servida bajo luz cálida, con un reloj marcando las 11:45 PM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario en que se cena puede influir en la salud del corazón. Un estudio de la Universidad Northwestern encontró que sincronizar el ayuno nocturno con el ciclo sueño-vigilia mejora parámetros cardiovasculares y metabólicos en adultos de mediana y avanzada edad, sin necesidad de reducir la ingesta calórica total. La estrategia se presenta como una alternativa accesible frente a otras modalidades de ayuno intermitente más restrictivas.

La investigación fue desarrollada por el Centro de Medicina Circadiana y del Sueño de Northwestern y se realizó en Chicago con personas de entre 36 y 75 años con sobrepeso u obesidad. El eje no estuvo puesto en cuánto comer, sino en cuándo dejar de hacerlo.

El reloj biológico como guía

El equipo liderado por la doctora Daniela Grimaldi propuso extender el ayuno nocturno entre 13 y 16 horas, finalizando la última comida al menos tres horas antes de acostarse. El objetivo fue alinear la ventana alimentaria con los ritmos circadianos, es decir, con los ciclos biológicos que regulan funciones como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el metabolismo de la glucosa.

“Coordinar la ventana de ayuno con los ritmos naturales del cuerpo puede mejorar la relación entre el corazón, el metabolismo y el sueño”, explicó Grimaldi. La hipótesis parte de un principio clave en cronobiología: el organismo no procesa los nutrientes de la misma manera durante el día que durante la noche.

El metabolismo está preparado para recibir energía cuando hay actividad. Comer tarde puede interferir con procesos fisiológicos que deberían predominar durante el descanso, como la reparación celular y la regulación hormonal.

Resultados en presión, frecuencia cardíaca y glucosa

El estudio, publicado en Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, se extendió durante siete semanas y media e incluyó 39 participantes. Un grupo realizó un ayuno nocturno prolongado (13 a 16 horas), mientras que el grupo control mantuvo un ayuno más breve (11 a 13 horas). Ambos recibieron indicaciones para reducir la exposición a luz intensa antes de dormir, con el fin de favorecer la calidad del sueño.

Entre los hallazgos más relevantes se registró una reducción del 3,5% en la presión arterial nocturna en quienes extendieron el ayuno. También se observó una disminución del 5% en la frecuencia cardíaca durante el sueño, un indicador de mejor adaptación cardiovascular al reposo.

Además, se detectó una mejora en el control glucémico diurno. El páncreas mostró una respuesta más eficiente frente a los desafíos de glucosa, lo que sugiere una regulación más estable de la insulina.

La doctora Phyllis Zee, directora del centro, destacó que “no solo importa qué y cuánto se come, sino también el momento en relación con el sueño para obtener beneficios fisiológicos”.

Más sincronización, mejor protección

Los investigadores observaron que quienes siguieron el protocolo lograron una mayor sincronización entre los parámetros diurnos y nocturnos. Durante el día, presión y frecuencia cardíaca respondían a la actividad habitual; por la noche, descendían de forma más marcada, lo que refleja un patrón saludable asociado a menor riesgo cardiovascular.

El concepto central es simple: el corazón y el metabolismo funcionan mejor cuando las señales internas están coordinadas. Comer tarde puede actuar como un “mensaje contradictorio” para el reloj biológico, mientras que respetar el descanso favorece la armonía fisiológica.

Alta adherencia y potencial preventivo

Uno de los datos más relevantes fue la tasa de cumplimiento cercana al 90%. Esto sugiere que la intervención resulta viable y fácil de implementar, ya que no exige cambios drásticos en la dieta ni restricción calórica estricta.

El contexto epidemiológico refuerza la importancia del hallazgo. Investigaciones previas de la Universidad Northwestern indicaron que menos del 7% de los adultos en Estados Unidos presentan una salud cardiometabólica óptima, lo que favorece la aparición de enfermedades como diabetes tipo 2 y enfermedad hepática grasa no alcohólica.

Aunque se trata de un estudio con muestra reducida, los resultados abren la puerta a ensayos multicéntricos más amplios. El equipo planea profundizar en la estrategia para evaluar su impacto a largo plazo.

En un escenario donde las intervenciones farmacológicas dominan el abordaje del riesgo cardiovascular, ajustar el horario de las comidas podría convertirse en una herramienta sencilla y de bajo costo para mejorar la salud del corazón.