La fiebre de la banana: por qué la dieta que arrasa en internet desata polémica entre los expertos

La “dieta de la banana” surgió como una tendencia viral en redes sociales, promoviendo la idea de que consumir bananas en cantidades ilimitadas con agua a temperatura ambiente en la mañana y evitar alimentos después de las 20:00 puede favorecer la pérdida de peso.

Si bien este método, de origen japonés, captó la atención de quienes buscan alternativas rápidas para adelgazar, especialistas advierten que no existen pruebas científicas que respalden su eficacia, según el portal de salud estadounidense Verywell Health.

El planteo central de este plan es iniciar el día únicamente con bananas y agua, otorgando flexibilidad en las comidas principales salvo por la restricción nocturna. Sus defensores sostienen que ingerir bananas en abundancia por la mañana ayuda a controlar el apetito y facilita la reducción de peso.

Sin embargo, expertos citados por Verywell Health coinciden en que no hay evidencia concreta que avale tales afirmaciones ni que demuestre resultados efectivos para adelgazar.

Origen y expansión de la tendencia

La dieta, conocida también como el “Morning Banana Diet”, fue popularizada en Japón a finales de la década de 2000 y rápidamente se difundió a nivel internacional gracias a la viralidad de plataformas digitales.

El atractivo de la propuesta radica en su aparente simpleza y en la promesa de resultados rápidos sin la necesidad de contar calorías o restringir grupos alimenticios completos, una característica que la diferencia de otros regímenes estrictos.

Sin embargo, la facilidad con la que se propaga este tipo de contenido en internet generó que miles de personas adopten prácticas sin el respaldo de evidencia médica, lo que puede derivar en riesgos para la salud.

Según datos recopilados por Verywell Health, la tendencia se vio impulsada por testimonios personales y desafíos en redes sociales, donde usuarios comparten supuestas transformaciones físicas tras seguir el método durante algunas semanas.

Este fenómeno pone de manifiesto la influencia de las redes en la construcción de hábitos alimenticios, muchas veces en detrimento de la consulta profesional.

Riesgos y advertencias de especialistas

Adoptar regímenes restrictivos como este puede representar riesgos para la salud, ya que limitarse a reglas estrictas o consumir excesivamente incluso alimentos saludables como la banana podría tener consecuencias impredecibles si la práctica se prolonga o no se consulta a un profesional. Entre los efectos adversos posibles se encuentran desequilibrios nutricionales, fatiga, alteraciones metabólicas y trastornos en la relación con la comida.

La banana aporta fibra, potasio y magnesio, y se considera beneficioso dentro de una alimentación equilibrada y variada, tal como indica un estudio citado por Verywell Health. Estas propiedades contribuyen al buen funcionamiento del sistema digestivo y al equilibrio de minerales esenciales en el organismo.

No obstante, ninguna fruta, por sí sola, puede garantizar la reducción de peso ni sustituir la importancia de un plan alimenticio estructurado y adaptado a las necesidades individuales.

Recomendaciones de profesionales

Frente a dietas restrictivas, la dietista certificada Lauren Panoff, consultada por Verywell Health, recomienda priorizar la variedad y el equilibrio en cada comida. Panoff sugiere que, antes de modificar la dieta, se consulte a un especialista para evitar carencias y problemas asociados a rutinas alimenticias rígidas.

El asesoramiento profesional permite identificar objetivos saludables y sostenibles, además de atender particularidades metabólicas, antecedentes médicos y factores de riesgo.

Incorporar bananas como parte de una dieta diversa puede aportar energía y nutrientes valiosos, siempre que se haga con moderación y como complemento de otros alimentos saludables.

La clave, según los expertos, radica en evitar soluciones rápidas y apostar por hábitos que puedan mantenerse a largo plazo sin comprometer la salud. Además, recalcan que ningún alimento aislado puede reemplazar la importancia de una alimentación completa ni de la orientación individualizada en materia nutricional.