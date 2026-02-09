Ciencia

La ciencia detrás del éxito de los atletas de élite: el verdadero secreto de su superioridad

Las investigaciones recientes revelan que la integración de ejercicios físicos y mentales permite a los deportistas desarrollar habilidades para responder eficazmente bajo presión y mejorar la transferencia de capacidades a la competencia real

Guardar
Estudios recientes identifican la inteligencia
Estudios recientes identifican la inteligencia perceptiva y la anticipación como elementos clave en el rendimiento de atletas como Connor McDavid (Mandatory Credit: Perry Nelson-Imagn Images)

El triunfo en el deporte de alto rendimiento no se explica únicamente por la fuerza, la velocidad o la técnica. La ciencia ha comenzado a demostrar que el verdadero diferencial de los atletas de élite reside en la mente: una estructura capaz de soportar el caos y tomar decisiones precisas en milésimas de segundo.

Casos como el de Connor McDavid en el 4 Nations Face-Off de hockey ilustran cómo la inteligencia perceptiva y la anticipación superan los límites físicos y transforman oportunidades invisibles en éxitos instantáneos.

La ciencia detrás de la agudeza mental

Las hazañas de deportistas en competencias internacionales, como los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, han servido de base a investigaciones recientes publicadas en The Conversation. Estas fuentes coinciden en que los atletas sobresalientes no solo destacan por su físico, sino por habilidades perceptivo-cognitivas: procesan estímulos múltiples, filtran información irrelevante y anticipan acciones en tiempo real. La clave no radica en recibir mayor cantidad de datos, sino en identificar con rapidez lo esencial.

Las tecnologías de análisis personalizado
Las tecnologías de análisis personalizado y el entrenamiento físico extremo redefinen el futuro del alto rendimiento deportivo y mejoran la optimización de resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En disciplinas como el hockey, esta destreza mental se traduce en la capacidad para convertir una maraña de sonidos y movimientos en acciones decisivas. “Lo que distingue a los atletas de élite no es que reciban más información, sino que extraen la más relevante con mayor rapidez”, explicó un investigador de la Universidad McMaster. Esta eficiencia reduce la carga cognitiva y permite respuestas acertadas bajo presión.

Cómo se mide la inteligencia deportiva

Para comprobar estas ventajas, los investigadores han implementado pruebas como el seguimiento de objetos múltiples. Los participantes deben identificar y seguir elementos en movimiento en una pantalla, ignorando otras distracciones. Este ejercicio reproduce demandas propias de la alta competencia: atención visual, memoria de trabajo y capacidad de suprimir interferencias.

Los atletas de élite superan de manera consistente a quienes no practican deportes, lo que demuestra su habilidad para manejar el caos visual de la competición.

El seguimiento de objetos múltiples
El seguimiento de objetos múltiples demuestra la superioridad de los deportistas en atención visual, memoria de trabajo y control de interferencias (REUTERS/Dylan Martinez/)

Sin embargo, destacar en pruebas de laboratorio no asegura el éxito en el campo de juego. Surge así el fenómeno conocido como “maldición de la especificidad”: dominar una habilidad concreta no garantiza trasladarla de inmediato al entorno real. La transferencia de lo aprendido fuera del terreno de juego sigue siendo uno de los principales desafíos del entrenamiento mental.

¿Talento innato o entrenamiento adquirido?

La pregunta sobre el origen de estas capacidades divide a especialistas y entrenadores. Diversos estudios indican que tanto la genética como la experiencia juegan un papel relevante. Atletas profesionales, operadores de radar y jugadores expertos de videojuegos muestran ventajas en contextos dinámicos, pero el aprendizaje acelerado que logran sugiere que la práctica intensiva afina aún más esas habilidades.

Especialistas debaten si el talento
Especialistas debaten si el talento mental de los atletas es innato o resultado de entrenamiento intensivo y experiencia acumulada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dualidad entre lo innato y lo adquirido planteó nuevos retos para los programas de formación. Si bien existe predisposición natural en algunos deportistas, la exposición constante a situaciones complejas potencia las capacidades perceptivo-cognitivas y acelera la toma de decisiones.

El auge del entrenamiento cognitivo y sus límites

El avance de las tecnologías y aplicaciones de entrenamiento cerebral ha revolucionado el campo deportivo. No obstante, la ciencia mantiene una postura cautelosa. “Aunque las estrategias de mercadotecnia resultan seductoras, la evidencia de beneficios reales fuera del laboratorio todavía es escasa”, advierte The Conversation.

El entrenamiento cognitivo puede potenciar algunas funciones, pero su impacto global y sostenido en el rendimiento deportivo aún se encuentra bajo evaluación.

La transferencia de habilidades cognitivas
La transferencia de habilidades cognitivas del laboratorio al campo deportivo sigue siendo uno de los principales desafíos del entrenamiento mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, las tareas que integran componentes perceptivos y motrices ofrecen mejores resultados. Las sesiones que simulan la intensidad y el contexto real de la competencia presentan mayor eficacia al facilitar la transferencia de habilidades al juego.

El futuro del alto rendimiento: integración mente-cuerpo

Lograr una transferencia efectiva de capacidades mentales al deporte exige entrenamientos que combinen desafíos físicos y cognitivos. Los expertos coinciden en que los ejercicios que reproducen el entorno competitivo y presentan estímulos variados ayudan a mejorar la “sensibilidad al juego”. El seguimiento de objetos múltiples se consolida como una herramienta útil para detectar y desarrollar talento.

El entrenamiento mental complementa la
El entrenamiento mental complementa la preparación física pero requiere evidencia sólida y ejercicios que integren estímulos físicos y cognitivos reales

La evolución del alto rendimiento requerirá colaboración entre científicos, entrenadores y deportistas. Las inversiones en nuevas herramientas deberán basarse en evidencia sólida, no en tendencias. Por ahora, el entrenamiento mental es un complemento valioso de la preparación física, aunque no la reemplaza.

El resultado extraordinario en el deporte no depende solo del cuerpo. La agudeza mental establece la verdadera diferencia, redefiniendo los límites de lo posible dentro y fuera de la pista.

Temas Relacionados

Connor McDavidMilán-CortinaUniversidad McMasterMarie-Philip PoulinEntrenamiento CognitivoRendimiento DeportivoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Día Internacional de la Epilepsia: control de síntomas y estrategias en casos resistentes al tratamiento

Se trata de una de las enfermedades neurológicas más comunes a nivel mundial. En casi tres de cada diez diagnósticos los procedimientos habituales no logran el resultado esperado. El análisis de especialistas

Día Internacional de la Epilepsia:

Ejercicios isométricos: por qué la plancha puede ser más efectiva que el cardio para bajar la presión arterial

La evidencia científica respalda la incorporación diaria de este tipo de rutinas, que permiten combatir la hipertensión de forma eficiente

Ejercicios isométricos: por qué la

La ciencia cuestiona la creencia de que el ejercicio es el factor principal para adelgazar

Un análisis internacional indica que la actividad física, aunque esencial para la salud, tiene un impacto menor en la pérdida de grasa corporal frente al papel central de la dieta y los alimentos ultraprocesados

La ciencia cuestiona la creencia

Sexo y fertilidad en el espacio, la alerta que llega con la nueva era de viajes interplanetarios

Un nuevo estudio advierte que la radiación y la microgravedad representan riesgos poco estudiados para la concepción humana. Reclama normas internacionales ante misiones de turismo espacial y vuelos comerciales cada vez más prolongados fuera de la Tierra

Sexo y fertilidad en el

Cómo avanza la misión para descifrar el ADN de todas las especies en la Tierra

Un equipo de científicos de 17 países impulsa el mayor esfuerzo de secuenciación genética jamás realizado. Cómo los resultados podrían aplicarse en la conservación de especies, agricultura, salud y el desarrollo de tecnologías basadas en el ADN

Cómo avanza la misión para
DEPORTES
Es argentino, a los 11

Es argentino, a los 11 años probó un auto de Rally y es candidato a correr en el Mundial: por qué comparan su historia con la de Messi

El curioso caso de Seattle Seahawks, el campeón de la NFL que está en venta: su impactante valor y el lazo con Boca Juniors

Los desconocidos detalles de la historia de amor de Scaloni y su esposa Elisa Montero: la arriesgada maniobra del técnico para seducirla

Fuerte autocrítica de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Vélez: “No fue un buen partido, me voy preocupado”

En el final del Super Bowl LX, Cadillac reveló su diseño para la temporada 2026 de la F1: “La misión comienza”

TELESHOW
Mariano Saborido: “Mi primera escuela

Mariano Saborido: “Mi primera escuela de actuación fueron las novelas que veía en la tele con mi abuela”

Alex Caniggia reveló por qué rechazó Gran Hermano Generación Dorada: “Está muy loca la gente”

Benjamín Vicuña compartió fotos del cumpleaños de su hija con temática Stranger Things

Las lágrimas de Thelma Fardin por la construcción de su casa con Nico Riera: “Tiene puertitas”

La tristeza de La Joaqui tras la cancelación de su show en Neuquén a último momento: “Tengo ganas de llorar”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos

El presidente de Israel afirmó que todas las religiones “superarán este mal” en el homenaje a las víctimas del atentado en Bondi Beach

La Justicia de Hong Kong condenó al magnate de medios Jimmy Lai a 20 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional

Florencia Böhtlingk, en un viaje a través de lo esencial de la geometría, el color y el vacío

Ella fue la que enfureció, aterrorizó y moldeó a Arundhati Roy