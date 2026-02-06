Nacer con sentido del ritmo: cómo los bebés reconocen patrones musicales desde sus primeros días

El cerebro de los recién nacidos anticipa patrones rítmicos antes que estructuras melódicas, según estudios internacionales sobre neurodesarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso antes de abrir los ojos al mundo, el cerebro humano ya parece estar afinado para algo esencial: el ritmo. Una investigación internacional publicada en la revista PLOS Biology mostró que los bebés recién nacidos son capaces de anticipar patrones rítmicos en la música, aunque todavía no reaccionan ante las melodías.

El hallazgo sugiere que la percepción del ritmo está presente desde el nacimiento y podría cumplir un papel central en el desarrollo temprano del lenguaje y otras funciones cognitivas.

El estudio fue liderado por la neurocientífica Roberta Bianco, con participación del Instituto Italiano de Tecnología, y se centró en analizar cómo responde el cerebro de los recién nacidos frente a secuencias musicales estructuradas y alteradas.

El ritmo como habilidad innata desde los primeros días

Para llegar a estas conclusiones, el equipo estudió a 49 bebés de entre 0 y 2 días de vida en el Hospital Universitario Szent Imre, en Budapest. Durante el experimento, los recién nacidos dormían plácidamente mientras escuchaban distintas piezas musicales a través de auriculares especialmente adaptados a un volumen seguro y confortable.

Las melodías utilizadas estaban basadas en obras de Johann Sebastian Bach, interpretadas en piano simple, sin armonías complejas. Algunas versiones se presentaban tal como fueron compuestas, mientras que otras habían sido modificadas: en ciertos casos se alteraba el ritmo (el orden temporal de las notas) y en otros, la melodía (la secuencia de alturas de las notas).

Investigadores del Instituto Italiano de Tecnología y hospitales europeos demuestran que la sensibilidad al ritmo es innata en bebés desde los primeros días de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los bebés dormían, se colocaron pequeños electrodos sobre su cabeza para registrar la actividad cerebral mediante electroencefalografía (EEG), una técnica no invasiva que permite detectar cómo el cerebro responde a estímulos externos.

Cada sesión duró cerca de 45 minutos, tiempo suficiente para que los recién nacidos escucharan todas las versiones musicales al menos una vez y para que los investigadores obtuvieran registros confiables.

El cerebro “se sorprende” cuando el ritmo cambia

Los resultados fueron claros: cuando el ritmo de la música se alteraba de forma inesperada, el cerebro de los bebés mostraba una respuesta específica, conocida como respuesta de sorpresa neural. En términos simples, el cerebro reaccionaba como si “algo no encajara”, lo que indica que había generado una expectativa previa sobre cómo debía continuar la secuencia rítmica.

Este efecto solo apareció cuando se modificaba el ritmo. Los cambios en la melodía —es decir, en si la nota era más aguda o más grave— no provocaron una reacción comparable. Tampoco se observaron respuestas anticipatorias cuando las piezas carecían de una estructura rítmica coherente.

La actividad cerebral de 49 bebés en el Hospital Universitario Szent Imre de Budapest revela una respuesta neural específica ante cambios inesperados en el ritmo musical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma sencilla de entenderlo es imaginar una canción con un pulso regular, como un “tac-tac-tac”. Aunque el bebé nunca haya escuchado esa música antes, su cerebro parece captar ese patrón temporal y “esperar” que continúe igual. Cuando el patrón se rompe, el cerebro lo nota.

Por qué el ritmo va antes que la melodía

El análisis detallado reveló que los recién nacidos son capaces de detectar regularidades estadísticas en el tiempo, es decir, patrones repetitivos en cuándo ocurren los sonidos. Sin embargo, aún no procesan de la misma forma la organización melódica.

Según el equipo de Bianco, esto indica que la sensibilidad al ritmo forma parte de una predisposición biológica con la que nacemos, mientras que la comprensión de la melodía requiere maduración cerebral y experiencia auditiva. “Nuestros oyentes más pequeños ya vienen preparados para el ritmo”, señaló la investigadora.

Para respaldar estas conclusiones, los científicos utilizaron modelos computacionales que calculaban cuánta “sorpresa” o “incertidumbre” generaba cada nota, tanto desde el punto de vista rítmico como melódico. Al comparar las respuestas cerebrales frente a distintos tipos de cambios, confirmaron que el cerebro de los bebés está organizado prioritariamente en torno al tiempo y no a la altura de los sonidos.

Estudios con electroencefalografía muestran que el cerebro infantil reacciona a la alteración del ritmo, pero no a cambios en la altura de las notas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también comparó estos resultados con investigaciones previas en otras especies. La sensibilidad al ritmo ya había sido observada en monos rhesus, lo que sugiere que esta capacidad tiene raíces evolutivas antiguas. En cambio, la habilidad para anticipar melodías complejas parece ser exclusiva de los humanos adultos.

Esto refuerza la idea de que la percepción melódica no es innata, sino que se construye progresivamente a través de la experiencia, la exposición cultural y el aprendizaje.

Qué implica esto para el desarrollo infantil

Los autores destacan que, incluso antes de desarrollar el lenguaje, el cerebro humano ya es capaz de extraer patrones temporales del entorno sonoro. Esta habilidad podría ser fundamental para procesos posteriores, como aprender a hablar, coordinar movimientos u organizar la conducta en el tiempo.

El equipo también exploró si esta capacidad podía explicarse por la exposición a sonidos durante el embarazo. Sin embargo, los análisis no respaldaron esa hipótesis: los modelos mostraron respuestas similares independientemente de si se incluían estímulos musicales previos o solo los del experimento. Esto sugiere que el aprendizaje del ritmo se basa en mecanismos automáticos presentes desde el nacimiento.

Los hallazgos podrían impactar la educación musical temprana y la detección precoz de dificultades del lenguaje, al confirmar el ritmo como base biológica para el desarrollo cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados abren nuevas líneas de investigación en neurodesarrollo, educación musical temprana y detección precoz de dificultades auditivas o del lenguaje. Si el ritmo es una base biológica temprana, podría utilizarse como herramienta para estimular el desarrollo cognitivo desde edades muy tempranas.

Mientras la melodía se aprende con el tiempo, el ritmo parece estar integrado desde el inicio de la vida. Esta diferencia marca una frontera fundamental en la manera en que el cerebro humano comienza a organizar el mundo sonoro que lo rodea, incluso antes de que el bebé tenga conciencia de él.